Lebih dari sekadar tren: Percepat inovasi dalam labirin hybrid cloud multi era

AI agen diperkirakan akan mendorong nilai ekonomi hampir 6 triliun USD pada tahun 2028, mempercepat perannya dalam pengambilan keputusan perusahaan, operasi, dan otomatisasi.

Integrasi agen AI ke dalam alur kerja memerlukan penyusunan ulang proses TI tradisional dan integrasi sistem untuk mendukung transformasi menjadi perusahaan agen. Elemen dasar dari pergeseran ini adalah adopsi pendekatan standar untuk menghubungkan sistem AI agen dengan perangkat lunak, infrastruktur, dan alat perusahaan.

Model Context Protocol (MCP) adalah apa yang memungkinkan pendekatan ini. Contoh utama adalah IBM Cloud MCP Server, yang membawa kekuatan AI agen ke IBM Cloud Management, mengubah interaksi baris perintah dan API tradisional menjadi pengalaman percakapan yang intuitif.

Inovasi AI berkembang dengan kolaborasi, sebagaimana dibuktikan oleh ekosistem mitra AI agen kami yang berkembang, termasuk ISV seperti Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai, dan banyak lagi.

"Pengalaman kami bekerja di IBM Cloud sangat fenomenal", ujar Profesor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. “Kemampuan dan keahlian dari IBM membantu kami menjalankan model besar yang membutuhkan klaster GPU besar dengan cepat dan efisien, membantu kami memperoleh hasil riset baru—terkait dengan keamanan AI—dalam waktu singkat.”

Terobosan AI modern tidak dapat dipisahkan dari kekuatan GPU dan akselerator AI. IBM menyediakan berbagai pilihan untuk klien, dari berbagai GPU dan akselerator AI hingga chip AI khusus kami sendiri yang dibuat untuk pelatihan model dasar skala besar.

Kami baru-baru ini mengumumkan kolaborasi dengan AMD untuk menghadirkan klaster besar GPU MI300X di IBM Cloud ke Zyphra, mendukung pelatihan sumber terbuka model AI multimodal yang canggih. Kami juga telah mengintegrasikan standar OCP AI (Open Compute Project AI) ke dalam arsitektur IBM Cloud, memastikan interoperabilitas dan efisiensi bagi klien yang membangun sistem AI.