Lebih dari sekadar tren: Percepat inovasi dalam labirin hybrid cloud multi era
IBM telah membuat serangkaian pengumuman besar pada tahun 2025 yang dirancang untuk membantu organisasi mempercepat transformasi.
Akuisisi HashiCorp, misalnya, memungkinkan perusahaan untuk mempercepat inovasi, memperkuat keamanan, dan mendapatkan lebih banyak nilai dari cloud.
Red Hat AI membantu perusahaan mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI di lingkungan hybrid cloud. Selain itu, dengan Red Hat InstructLab di IBM® Cloud, kami mendorong pendekatan berbasis komunitas untuk AI dan pengembangan model bahasa melalui pelatihan keterampilan dan pengetahuan.
Dengan gen AI yang diperkirakan akan menambah lebih dari 1 miliar aplikasi pada tahun 2028, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan strategi penempatan hybrid cloud dan beban kerja. IBM membantu perusahaan-perusahaan melakukan hal tersebut dengan pendekatan hybrid dengan desain, yang didukung oleh IBM Cloud. Analisis IBM terhadap lebih dari 50 organisasi klien menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip hybrid dengan desain untuk program TI dapat menghasilkan ROI lebih dari 3 kali lebih tinggi selama lima tahun.
Perusahaan analis terkemuka mengakui kekuatan kami: Gartner telah menobatkan kami sebagai Pemimpin di beberapa Magic Quadrant, termasuk Infrastruktur Cloud Khusus AI Generatif, Penyedia Model AI Generatif, Rekayasa AI Generatif, Layanan Pengembang AI Cloud, dan Ilmu Data dan Machine Learning. Omdia, pada gilirannya, telah menobatkan IBM sebagai pemimpin dalam laporan Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025 yang baru-baru ini diterbitkan.
Fokus mendalam IBM pada 6 pendorong utama yang dirancang untuk kesuksesan klien menggarisbawahi momentum ini.
AI agen diperkirakan akan mendorong nilai ekonomi hampir 6 triliun USD pada tahun 2028, mempercepat perannya dalam pengambilan keputusan perusahaan, operasi, dan otomatisasi.
Integrasi agen AI ke dalam alur kerja memerlukan penyusunan ulang proses TI tradisional dan integrasi sistem untuk mendukung transformasi menjadi perusahaan agen. Elemen dasar dari pergeseran ini adalah adopsi pendekatan standar untuk menghubungkan sistem AI agen dengan perangkat lunak, infrastruktur, dan alat perusahaan.
Model Context Protocol (MCP) adalah apa yang memungkinkan pendekatan ini. Contoh utama adalah IBM Cloud MCP Server, yang membawa kekuatan AI agen ke IBM Cloud Management, mengubah interaksi baris perintah dan API tradisional menjadi pengalaman percakapan yang intuitif.
Inovasi AI berkembang dengan kolaborasi, sebagaimana dibuktikan oleh ekosistem mitra AI agen kami yang berkembang, termasuk ISV seperti Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai, dan banyak lagi.
"Pengalaman kami bekerja di IBM Cloud sangat fenomenal", ujar Profesor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. “Kemampuan dan keahlian dari IBM membantu kami menjalankan model besar yang membutuhkan klaster GPU besar dengan cepat dan efisien, membantu kami memperoleh hasil riset baru—terkait dengan keamanan AI—dalam waktu singkat.”
Terobosan AI modern tidak dapat dipisahkan dari kekuatan GPU dan akselerator AI. IBM menyediakan berbagai pilihan untuk klien, dari berbagai GPU dan akselerator AI hingga chip AI khusus kami sendiri yang dibuat untuk pelatihan model dasar skala besar.
Kami baru-baru ini mengumumkan kolaborasi dengan AMD untuk menghadirkan klaster besar GPU MI300X di IBM Cloud ke Zyphra, mendukung pelatihan sumber terbuka model AI multimodal yang canggih. Kami juga telah mengintegrasikan standar OCP AI (Open Compute Project AI) ke dalam arsitektur IBM Cloud, memastikan interoperabilitas dan efisiensi bagi klien yang membangun sistem AI.
Saat AI matang, kontainer menjadi landasan peluncuran default untuk sebagian besar aplikasi gen AI. Pendekatan hybrid dengan desain IBM Cloud bertujuan untuk memberikan fleksibilitas penerapan yang secara inheren dibutuhkan oleh aplikasi ini.
Runtime kontainer Red Hat OpenShift kami menyediakan fondasi yang konsisten untuk menjalankan aplikasi Kubernetes, memungkinkan portabilitas beban kerja tanpa transformasi alat. GPU dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk mendukung beban kerja AI dengan Red Hat OpenShift AI dan InstructLab. Selain itu, armada nirserver memungkinkan perusahaan untuk menjalankan beban kerja AI berskala besar dan intensif komputasi pada platform nirserver yang terkelola sepenuhnya.
“IBM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia cloud tetapi sebagai mitra kami, bekerja sama untuk meningkatkan dan berkembang. Kami berharap mereka melanjutkan pendekatan ini, melayani kebutuhan pelanggan”, kata Junya Souda, Manajer Umum, Cloud CoE Department, Kampo System Solutions Co Ltd.
Lebih dari 70% pemimpin industri di seluruh dunia setuju bahwa penerapan hybrid adalah kunci untuk mewujudkan potensi penuh transformasi digital. Itulah sebabnya kami telah berinvestasi besar-besaran di IBM Power Virtual Server, platform kelas Enterprise yang dirancang khusus untuk beban kerja sangat penting. Juli ini, IBM Power11 tersedia di seluruh portofolio server lengkap, termasuk IBM Power Virtual Server, yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kinerja dan kelincahan yang lebih besar.
Pembaruan menarik lainnya adalah bahwa IBM Cloud sekarang tersedia sebagai opsi hyperscaler untuk SAP Cloud ERP Private. Opsi ini memungkinkan klien untuk memodernisasi ke Cloud ERP pada platform yang diakui karena memberikan tingkat ketersediaan dan keamanan tertinggi di antara server bersertifikat SAP.
Selain itu, dengan IBM watsonx, pengguna yang menjalankan SAP Cloud ERP Private di IBM Power Virtual Server dapat membangun agen untuk mengotomatiskan alur kerja keuangan, manufaktur, pengadaan, dan rantai pasokan yang memerlukan data dari sistem SAP dan non-SAP.
"Dengan lebih dari 3.500 cabang di seluruh dunia, jelas bagi kami bahwa migrasi ke SAP S/4HANA harus aman, terukur, dan sesuai perkembangan di masa depan", kata Thomas Jensen, Direktur SAP & IT Development, JYSK. “IBM Power Virtual Server sebagai hyperscaler RISE meyakinkan kami—dengan kinerja tinggi, infrastruktur yang tangguh, dan paket investasi yang kuat yang mendukung transformasi bisnis kami.”
Saat ini, perusahaan menghadapi tekanan tidak hanya untuk memodernisasi tetapi juga untuk merancang lingkungan TI mereka agar dapat berkembang sekaligus mengurangi ketergantungan pada tumpukan teknologi milik sendiri. IBM membantu perusahaan mempercepat perjalanan virtualisasi dan modernisasi mereka melalui dua jalur pelengkap:
"Waktu sangat penting, dan Anda ingin beralih ke cloud secepat mungkin," kata Paul Cunningham, Wakil Presiden Senior & Manajer Umum, System & Verification Group, Cadence. “Beberapa tahun yang lalu, tidak ada cara untuk melakukan ini. Anda harus berurusan dengan rintangan, baik terkait keamanan atau lift and shift atau hal-hal lain. Sekarang, dengan Cadence OnCloud, kami benar-benar bisa melakukannya.”
Perusahaan saat ini makin dihadapkan pada tantangan penting lainnya: persyaratan kedaulatan digital berkembang lebih cepat daripada standar yang dibuat untuk mengaturnya. Di IBM, kami melihat kedaulatan sebagai postur strategis—dirancang pada pendekatan hybrid yang memberdayakan perusahaan untuk mempertahankan otonomi strategis sambil memanfaatkan skala, kecepatan, dan inovasi platform global tepercaya.
Jejak global kami terus berkembang untuk memberikan akses lokal, latensi rendah, dan keamanan bersertifikat kepada klien. Misalnya, di Eropa, Frankfurt Multi-Zone Region (MZR) kami sekarang akan berfungsi sebagai pusat data pribadi SAP Cloud ERP. Pusat data ini memenuhi kedaulatan operasional dan kebutuhan residensi data untuk RISE with SAP di IBM Power Virtual Server.
Kemampuan komputasi rahasia kami juga telah mengambil langkah maju yang besar. Dengan Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) yang sekarang ada di Frankfurt, pelanggan UE dapat menjalankan beban kerja sensitif dengan isolasi berbasis perangkat keras—melindungi data bahkan saat digunakan.
MZR kami di Montreal dibuka pada bulan April tahun ini, membuka jalan untuk mendukung perusahaan di industri yang diatur di Kanada. Di India, IBM dan Bharti Airtel, salah satu penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di India, telah menandatangani kemitraan untuk memungkinkan perusahaan yang diatur untuk menskalakan beban kerja AI dengan lebih efisien. Dengan kolaborasi ini, kehadiran kami di India diperkuat dengan MZR di Chennai dan Mumbai.
Di masa depan, cloud bukanlah satu solusi untuk semua masalah, melainkan solusi disesuaikan secara khusus. Ini tentang solusi yang dibangun sesuai peraturan unik industri Anda. Pertimbangkan sektor jasa keuangan, di mana kami membantu bank sentral, regulator, dan operator pembayaran mendorong inovasi tanpa mengorbankan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan. Contoh utama meliputi:
"Kami sangat senang bahwa Peyment HSMaaS kami tersedia di IBM Cloud, memperkuat komitmen kami untuk menyediakan solusi keamanan mutakhir untuk sektor keuangan," kata Håcan Tiwemark, COO di Utimaco. Dengan menawarkan solusi kami dalam IBM Cloud, kami menyediakan lembaga keuangan dengan kerangka kerja keamanan pembayaran yang dapat diterapkan, dapat diskalakan, dan ditingkatkan.”
IBM Cloud for Financial Services memberdayakan perusahaan di sektor jasa keuangan untuk memenuhi tantangan inti mereka dan membangun, menerapkan, dan menskalakan dengan percaya diri di cloud. Inti dari platform ini adalah IBM Cloud Framework for Financial Services, fondasi kuat dari kontrol operasional dan keamanan yang dibangun khusus untuk sektor keuangan.
Sekarang, IBM dengan bangga mengumumkan rilis IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, sebuah demonstrasi komitmen kami untuk mengikuti perkembangan peraturan global, memajukan solusi ancaman keamanan siber, dan mengubah persyaratan ketahanan operasional. Kerangka kerja ini juga berfungsi sebagai cetak biru yang berharga untuk industri lain yang diatur.
