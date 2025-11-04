AWS Transform mengotomatiskan penemuan dengan mengintegrasikan dengan AWS Application Discovery Service untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang konfigurasi server, metrik kinerja, dan koneksi jaringan. Data ini menjadi dasar bagi perencanaan migrasi yang akurat dan rekomendasi ukuran.
Untuk proyek migrasi ini, inventaris otomatis dan kemampuan pemetaan ketergantungan AWS Transform sangat penting dalam memahami infrastruktur yang ada. Agen otonom alat ini dirancang untuk secara otomatis menemukan beban kerja VMware, memetakan ketergantungan aplikasi, dan menganalisis konfigurasi jaringan dengan intervensi manual yang minimal.
Setelah membuat pekerjaan migrasi awal, langkah penting berikutnya adalah membuat koneksi antara AWS Transform dan akun discovery. Akun AWS khusus ini akan menyimpan dan host data infrastruktur yang ditemukan, memungkinkan AWS Transform menghasilkan rekomendasi migrasi yang tepat. Tim IBM Consulting memfasilitasi koneksi ini dengan membuat permintaan konektor dengan izin khusus, mengotorisasi AWS Transform untuk membaca, menulis, dan mengelola bucket S3 dan konfigurasi AWS Application Discovery Service (ADS).
Dengan hanya satu aplikasi yang menjadi cakupan pembuktian teknologi, AWS Discovery Agent dipasang pada VM yang menghosting aplikasi. Agen ini mengumpulkan informasi tentang konfigurasi server, kinerja, dan koneksi jaringan. Detail server dan jaringan ditampilkan di AWS Migration Hub dalam akun penemuan saat data dikumpulkan.
Gambar 3 menunjukkan konsol AWS Migration Hub yang menampilkan server Windows 2008 yang ditemukan dengan spesifikasi sistem dan koneksi jaringan yang terlihat jelas. Agen penemuan mengumpulkan informasi terperinci tentang CPU, memori, penggunaan disk, dan komunikasi jaringan untuk membantu AWS Transform menghasilkan rekomendasi migrasi yang akurat.