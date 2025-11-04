Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

Organisasi yang menghadapi peningkatan biaya lisensi VMware mencari cara yang efisien untuk memodernisasi strategi beban kerja VMware mereka sekaligus mengelola sumber daya dan keahlian yang terbatas.

Penyusun

Matt Lewis

Chief AWS Architect

Arnaud Lauer

Partner Solution Architect

AWS

Tarun Chawla

Senior Solutions Architect

AWS

AWS Transform for VMware, yang sekarang tersedia secara umum, adalah layanan baru yang menggunakan AI agen untuk memandu pelanggan melalui seluruh perjalanan migrasi. Layanan ini membantu organisasi merampingkan dan mempercepat migrasi dari lingkungan VMware ke layanan AWS asli. Layanan ini menyediakan otomatisasi dengan bantuan AI sepanjang siklus migrasi, secara signifikan mengurangi kompleksitas dan upaya yang biasanya terkait dengan migrasi cloud.

IBM® Consulting telah mendukung VMware Cloud di aset AWS yang luas untuk sebuah departemen sektor publik besar di Inggris Raya. Karena departemen ini memiliki arah strategis cloud native, langkah pertama yang logis adalah menghosting ulang aplikasi dari VMware Cloud di AWS ke Amazon EC2. Pendekatan ini telah meminimalkan risiko mereka terpapar pada praktik perizinan tradisional, termasuk lock-in dan kenaikan harga yang parah.

Bekerja sama dengan AWS, IBM Consulting menerapkan VMCloud di AWS untuk memigrasikan aplikasi Windows lama ke Amazon EC2 secara sistematis. Melalui proses ini, mereka berhasil menggunakan AWS Transform untuk mengurangi upaya migrasi sebesar 60% untuk tugas-tugas otomatis dengan tetap mempertahankan fungsionalitas dan keamanan aplikasi sepenuhnya. Pendekatan berikut — mulai dari memilih aplikasi target melalui fase migrasi — menyediakan kerangka kerja yang dapat direplikasi yang dapat diadopsi oleh organisasi lain untuk inisiatif transformasi cloud native mereka sendiri.

Memilih aplikasi untuk memodernisasi

Tim IBM Consulting menargetkan mesin virtual lama Windows 2008 di lingkungan pengembangan VMware Cloud di AWS milik pelanggan. Aplikasi berjalan di VM sendiri dan menggunakan instans Amazon RDS SQL Server di akun pelanggan. Aplikasi ini menyajikan contoh uji yang ideal karena dua alasan:

  1. Melibatkan sistem operasi lama (Windows Server 2008, sekarang sudah tidak didukung lagi) dengan pertimbangan kompatibilitas potensial.
  2. Mewakili beban kerja produksi dengan dampak bisnis nyata.

Gambar 1 yang disajikan di sini menunjukkan arsitektur tingkat tinggi aplikasi di lingkungan pengembangan. Dalam kondisi asli ini, ada VM Windows Server 2008 yang berjalan di VMware Cloud di AWS yang terhubung ke Amazon RDS SQL Server di akun AWS pelanggan

Menjalankan bukti teknologi

Setelah mengaktifkan AWS Transform di AWS Organisasi dan mengakses URL aplikasi web, ruang kerja dipilih untuk menjalankan tugas transformasi untuk memigrasikan aplikasi VMware ke Amazon EC2.

Memahami opsi migrasi

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, ada empat jenis pekerjaan migrasi VMware yang didukung:

  1. Migrasi menyeluruh
  2. Hanya migrasi jaringan
  3. Migrasi jaringan dan server
  4. Penemuan dan migrasi server

Karena tidak ada migrasi jaringan yang diperlukan oleh aplikasi dalam cakupan, opsi 4, penemuan dan migrasi server, dipilih. Opsi ini mencakup pemetaan penemuan, perencanaan gelombang, dan migrasi server.

Rencana migrasi akhir harus menyertakan detail infrastruktur jaringan AWS yang ditargetkan (VPC, subnet, dan grup keamanan). Pengguna dapat menggunakan fitur obrolan bahasa alami di dalam AWS Transform ketika mereka perlu memperbarui informasi apa pun, seperti mengubah nama pekerjaan.

Fase penemuan: Membangun fondasi

AWS Transform mengotomatiskan penemuan dengan mengintegrasikan dengan AWS Application Discovery Service untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang konfigurasi server, metrik kinerja, dan koneksi jaringan. Data ini menjadi dasar bagi perencanaan migrasi yang akurat dan rekomendasi ukuran.

Untuk proyek migrasi ini, inventaris otomatis dan kemampuan pemetaan ketergantungan AWS Transform sangat penting dalam memahami infrastruktur yang ada. Agen otonom alat ini dirancang untuk secara otomatis menemukan beban kerja VMware, memetakan ketergantungan aplikasi, dan menganalisis konfigurasi jaringan dengan intervensi manual yang minimal.

Setelah membuat pekerjaan migrasi awal, langkah penting berikutnya adalah membuat koneksi antara AWS Transform dan akun discovery. Akun AWS khusus ini akan menyimpan dan host data infrastruktur yang ditemukan, memungkinkan AWS Transform menghasilkan rekomendasi migrasi yang tepat. Tim IBM Consulting memfasilitasi koneksi ini dengan membuat permintaan konektor dengan izin khusus, mengotorisasi AWS Transform untuk membaca, menulis, dan mengelola bucket S3 dan konfigurasi AWS Application Discovery Service (ADS).

Dengan hanya satu aplikasi yang menjadi cakupan pembuktian teknologi, AWS Discovery Agent dipasang pada VM yang menghosting aplikasi. Agen ini mengumpulkan informasi tentang konfigurasi server, kinerja, dan koneksi jaringan. Detail server dan jaringan ditampilkan di AWS Migration Hub dalam akun penemuan saat data dikumpulkan.

Gambar 3 menunjukkan konsol AWS Migration Hub yang menampilkan server Windows 2008 yang ditemukan dengan spesifikasi sistem dan koneksi jaringan yang terlihat jelas. Agen penemuan mengumpulkan informasi terperinci tentang CPU, memori, penggunaan disk, dan komunikasi jaringan untuk membantu AWS Transform menghasilkan rekomendasi migrasi yang akurat.

Fase perencanaan: Strategi migrasi berbasis AI

Kemampuan perencanaan AWS Transform mencakup analisis otomatis data penemuan untuk membuat pengelompokan aplikasi logis dan gelombang migrasi. Layanan ini menyediakan rekomendasi berbasis AI untuk infrastruktur target dan urutan migrasi, yang dapat ditinjau dan disesuaikan oleh tim migrasi sebelum implementasi.

Setelah menjalankan pekerjaan penemuan selama tujuh hari, tim IBM Consulting memulai langkah melakukan penemuan dalam pekerjaan AWS Transform untuk meninjau data. Dalam migrasi yang lebih besar, AWS Transform secara otomatis menyarankan pengelompokan aplikasi dan gelombang dalam file CSV, yang dapat ditinjau dan disesuaikan oleh tim migrasi. Setelah dikonfirmasi, AWS Transform secara otomatis membuat kelompok aplikasi dan Waves di Layanan Migrasi Aplikasi AWS (MGN). Pengaturan ini didasarkan pada informasi yang disediakan dalam file CSV.

Setelah menemukannya, tim IBM Consulting menghubungkan AWS Transform ke akun AWS target tempat server yang dimigrasikan akan diterapkan. Koneksi ini memerlukan VPC default di wilayah AWS target. Karena tim perlu menargetkan VPC tertentu, mereka secara manual membuat VPC default dan memodifikasi peran terkait layanan yang dibuat secara otomatis untuk memastikan izin yang tepat untuk ID VPC yang ditargetkan.

Bekerja melalui alur kerja terpandu AWS Transform, tim IBM Consulting menetapkan rekomendasi instans Amazon EC2, termasuk preferensi ukuran, preferensi jenis instans, dan pengecualian untuk jenis instans tertentu. AWS Transform menghasilkan file inventaris untuk gelombang migrasi, termasuk spesifikasi jenis instans EC2 dan detail penyewaan. Tim mengunduh file ini, memperbaruinya untuk mereferensikan VPC, subnet, dan grup keamanan tertentu untuk instans baru (semuanya ditandai dengan CreatedFor:AWSTransform) dan mengunggahnya kembali ke AWS Transform.

Fase replikasi dan pengujian

AWS Transform menyederhanakan proses replikasi dengan mengatur AWS Application Migration Service (MGN) untuk melakukan replikasi tingkat blok dari server sumber ke AWS.

Untuk melakukan migrasi, agen replikasi perlu diinstal di setiap server sumber. AWS Transform dapat mengotomatiskan proses ini atau pengguna dapat menginstalnya secara manual. Setelah agen terhubung ke layanan AWS MGN, sinkronisasi awal VM sumber berlangsung.

Setelah selesai, server sumber menunjukkan siap untuk pengujian dengan status data replication yang sehat, seperti yang ditampilkan pada Gambar 4, menunjukkan sinkronisasi tingkat blok yang berhasil dari VM sumber ke AWS.

Pada tahap ini, AWS Transform meluncurkan instans pengujian berdasarkan file inventaris terbaru. Instans pengujian ini muncul di konsol AWS EC2, sehingga tim dapat melakukan pengujian penerimaan sementara lingkungan sumber terus beroperasi secara normal. Validasi pengujian tim IBM Consulting mengonfirmasi:

  • Sistem operasi dimulai dengan benar
  • Autentikasi active directory berfungsi dengan baik
  • Komponen aplikasi berfungsi seperti yang diharapkan
  • Konektivitas jaringan ke basis data RDS dipertahankan

Fase pemindahan: Meminimalkan waktu henti

Setelah pengujian penerimaan selesai, aplikasi ditandai sebagai siap untuk dipindahkan di AWS Transform dan instans pengujian dihentikan secara otomatis. AWS Transform kemudian digunakan untuk meluncurkan pemindahan instans, memastikan bahwa instans uji coba yang asli telah ditutup dengan benar.

Setelah pemindahan instans diluncurkan, tim IBM Consulting melakukan pemeriksaan verifikasi yang mengonfirmasi bahwa:

  • Catatan DNS diperbarui
  • Instans dapat diakses melalui kredensial Active Directory
  • Nama host dikonfigurasi dengan benar
  • Grup target penyeimbang beban aplikasi dengan benar menunjuk ke instans baru

Setelah verifikasi berhasil, AWS Transform menyelesaikan pemindahan. Proses ini menghentikan replikasi dari server sumber, mencopot instalasi agen, dan secara otomatis memindahkan server sumber dari status aktif ke status diarsipkan di layanan AWS MGN. Pekerjaan AWS Transform sekarang ditandai sebagai selesai.

Gambar 5 menampilkan layar penyelesaian tugas AWS Transform. Ini mengonfirmasi bahwa migrasi berhasil diselesaikan. Indikator status menunjukkan bahwa semua fase mulai dari penemuan hingga peralihan telah selesai dan server sumber telah diarsipkan dalam layanan AWS MGN.

Gambar 6 menggambarkan arsitektur akhir setelah migrasi selesai. Aplikasi Windows sekarang berjalan pada instans Amazon EC2 langsung di akun AWS pelanggan, terhubung ke basis data RDS SQL server Amazon yang ada.

Manfaat menggunakan AWS Transform

Desain intuitif AWS Transform memungkinkan tim IBM Consulting menjalankan migrasi ini secara efisien tanpa memerlukan spesialisasi mendalam di setiap layanan AWS yang mendasarinya. Tim dapat berfokus pada alur kerja migrasi dan persyaratan bisnis. AWS Transform memberikan manfaat seperti antarmuka pusat untuk meluncurkan instans pengujian, melacak status migrasi, dan melakukan pemindahan—menunjukkan bagaimana layanan mengoptimalkan produktivitas tim dan alokasi sumber daya.

Jika aktivitas manual diperlukan, AWS Transform menyediakan panduan langkah demi langkah dan tautan ke dokumentasi yang relevan. Tim IBM Consulting bekerja sama dengan Arsitek Solusi AWS pelanggan dan tim layanan AWS Transform untuk membuka blokir setiap masalah yang dihadapi dan menyelesaikannya tepat waktu.

Fitur berharga lainnya adalah kemampuan kolaborasi bawaan yang memungkinkan beberapa anggota tim untuk berpartisipasi dalam proyek migrasi. Setiap kolaborator harus ditugaskan ke dalam salah satu dari empat peran:

  • Administrator: Akses penuh ke data ruang kerja, pekerjaan, artefak, dan kontrol manajemen pengguna
  • Pemberi persetujuan: Seperti kontributor, ditambah kemampuan untuk menyetujui tindakan penting seperti penggabungan dan penerapan
  • Kontributor: Dapat membaca, mengobrol, dan menjalankan (serta berinteraksi dengan) pekerjaan, tetapi tidak dapat menyetujui tindakan penting
  • Pembaca: Dapat melihat konten ruang kerja dan mengunduh artefak, tetapi tidak dapat membuat perubahan

Model akses berbasis peran ini memungkinkan para insinyur untuk mengawasi proses migrasi. Hal ini juga memungkinkan tenaga ahli untuk berkolaborasi pada titik sentuh tertentu—seperti mengevaluasi rencana gelombang dan pengelompokan aplikasi. Mereka juga dapat mengonfirmasi konfigurasi instans Amazon EC2 target atau menandai aplikasi sebagai siap untuk dipindahkan setelah menyelesaikan tes penerimaan. Semua kolaborasi terjadi dalam platform terpadu, sehingga tidak ada lagi proses serah terima yang panjang atau kebutuhan untuk membuat beberapa akun AWS.

AWS Transform mengurangi risiko dalam proses migrasi melalui beberapa mekanisme utama. Replikasi tingkat blok dari data server sumber ke AWS yang berlangsung nyaris seketika tidak mengganggu. Server sumber terus berfungsi penuh selama proses replikasi.

Jika peluncuran instans uji coba gagal atau ditemukan masalah selama uji coba penerimaan pada instans baru, pelanggan dapat terus menggunakan lingkungan sumber tanpa gangguan. Mematikan dan menonaktifkan server sumber tetap berada di bawah kendali pelanggan sebagai bagian dari aktivitas pasca-migrasi.

Memperluas AWS Transform di seluruh portofolio

Migrasi aplikasi VMware yang berhasil ke Amazon EC2 melalui AWS Transform memberi tim IBM Consulting dan pelanggan kepercayaan untuk memperluas penggunaan AWS Transform.

AWS Transform untuk VMware meningkatkan penemuan aplikasi dan efisiensi migrasi aplikasi sebesar 60% untuk migrasi ini. Keuntungan lebih lanjut diantisipasi ketika menerapkan metodologi ini pada migrasi berskala lebih besar, di mana analisis layanan terhadap data penemuan untuk membuat pengelompokan aplikasi dan rencana gelombang akan menghilangkan upaya manual. AWS Transform menyederhanakan dan mempercepat perjalanan modernisasi pelanggan, menghilangkan kebutuhan akan pengembangan keahlian mendalam internal, mengurangi time to value dan meningkatkan produktivitas tim.

Memulai dengan AWS Transform

Jika Anda mempertimbangkan AWS Transform untuk migrasi VMware Anda, berikut adalah tiga langkah untuk memulai perjalanan Anda:

  • Libatkan tim akun AWS Anda untuk mendiskusikan bagaimana AWS Transform dapat dimasukkan ke dalam strategi migrasi Anda.
  • Pilih aplikasi tidak penting dengan kompleksitas representatif untuk bukti awal teknologi.
  • Aktifkan AWS Transform di Organisasi AWS Anda dan jelajahi antarmuka aplikasi web untuk memahami kemampuan.

