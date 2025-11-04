AWS Transform for VMware, yang sekarang tersedia secara umum, adalah layanan baru yang menggunakan AI agen untuk memandu pelanggan melalui seluruh perjalanan migrasi. Layanan ini membantu organisasi merampingkan dan mempercepat migrasi dari lingkungan VMware ke layanan AWS asli. Layanan ini menyediakan otomatisasi dengan bantuan AI sepanjang siklus migrasi, secara signifikan mengurangi kompleksitas dan upaya yang biasanya terkait dengan migrasi cloud.

IBM® Consulting telah mendukung VMware Cloud di aset AWS yang luas untuk sebuah departemen sektor publik besar di Inggris Raya. Karena departemen ini memiliki arah strategis cloud native, langkah pertama yang logis adalah menghosting ulang aplikasi dari VMware Cloud di AWS ke Amazon EC2. Pendekatan ini telah meminimalkan risiko mereka terpapar pada praktik perizinan tradisional, termasuk lock-in dan kenaikan harga yang parah.

Bekerja sama dengan AWS, IBM Consulting menerapkan VMCloud di AWS untuk memigrasikan aplikasi Windows lama ke Amazon EC2 secara sistematis. Melalui proses ini, mereka berhasil menggunakan AWS Transform untuk mengurangi upaya migrasi sebesar 60% untuk tugas-tugas otomatis dengan tetap mempertahankan fungsionalitas dan keamanan aplikasi sepenuhnya. Pendekatan berikut — mulai dari memilih aplikasi target melalui fase migrasi — menyediakan kerangka kerja yang dapat direplikasi yang dapat diadopsi oleh organisasi lain untuk inisiatif transformasi cloud native mereka sendiri.