Agen apa pun, kerangka kerja apa pun: Di dalam IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
Gelombang AI perusahaan berikutnya bukanlah aplikasi lain—ini adalah tenaga kerja agen AI yang terintegrasi ke dalam bisnis Anda.
Tim di seluruh bisnis sedang bereksperimen dengan agen AI untuk SDM, penjualan, dukungan TI, rantai pasokan, dan banyak lagi. Namun, para pemimpin AI sekarang menghadapi tantangan baru: bagaimana membuat semua agen itu bekerja bersama dengan cara yang aman, teratur, dan dapat diskalakan, alih-alih sebagai solusi yang terpisah-pisah.
IBM watsonx Orchestrate dibangun tepat untuk saat ini. Di pusat visi itu terdapat IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: koleksi agen AI bawaan dan alat yang berkembang dari IBM dan mitra tepercaya, yang dirancang untuk terhubung ke alur kerja yang diatur dengan gesekan minimal.
Sebagian besar katalog agen di pasar memiliki beberapa karakteristik: Mereka menganggap Anda mengandalkan sepenuhnya satu cloud atau rangkaian produktivitas; mereka menekankan satu kit pengembangan perangkat lunak agen pilihan (SDK) dan waktu proses; dan mereka membuat penemuan menjadi mudah, tetapi terutama hanya di dalam satu sistem.
Sebaliknya, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog dibuat untuk perusahaan-perusahaan dunia nyata yang heterogen:
Agent Catalog adalah titik entri Anda ke dalam sistem agen dan alat yang dikurasi serta siap digunakan sejak hari pertama. Ini mengumpulkan:
Alih-alih memulai dari awal setiap kali contoh penggunaan baru muncul, pemimpin AI dapat menelusuri katalog untuk agen yang selaras dengan tugas bisnis tertentu. Beberapa contoh seperti itu termasuk agen untuk keterlibatan penjualan, akuisisi talenta SDM, atau pengoptimalan rantai pasokan. Mereka memanfaatkan agen domain siap pakai yang dimulai sebagai contoh penggunaan "client zero" IBM, tempat mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
Pola-pola ini memberi organisasi titik awal yang sangat dibutuhkan ketika mereka masih mencari contoh penggunaan pertama yang tepat dengan ROI yang jelas dan dapat dibuktikan, dan dapat diimplementasikan ke lingkungan mereka dengan cepat dan konsisten.
Di balik layar, watsonx Orchestrate terbuka dan dapat diperluas. Ini mendukung agen yang dibangun secara native pada teknologi IBM dan agen yang dibangun menggunakan kerangka kerja lain, yang terhubung melalui antarmuka standar.
Dengan menggunakan kerangka kerja Agent Connect Framework yang konsisten, agen eksternal dapat dihubungkan ke watsonx Orchestrate dan kemudian dimunculkan melalui Agent Catalog—sehingga mereka terlihat dan berperilaku seperti alat kelas satu di lingkungan.
Bagi para pemimpin AI, ini berarti:
Singkatnya, Agent Catalog bukan hanya daftar; ini adalah lapisan interoperabilitas yang memungkinkan Anda menyusun solusi dari beberapa agen dan alat, terlepas dari tempat dibuatnya.
Sebagian besar pemimpin AI berada di bawah tekanan untuk memberikan dampak dengan cepat sambil mempertahankan tata kelola. Agent Catalog dirancang untuk mengurangi waktu dan risiko:
Hasilnya? Tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menata sistem di tingkat rendah dan lebih banyak waktu merancang pengalaman yang unik bagi karyawan dan pelanggan.
Mesin dari sistem ini adalah Agent Connect, program mitra IBM untuk organisasi yang membangun agen AI. Melalui Agent Connect, vendor perangkat lunak independen (ISV) dan mitra lainnya dapat mengintegrasikan agen mereka dengan watsonx Orchestrate dan mendaftarkannya di Agent Catalog. Proses ini menciptakan rute baru ke pasar yang didukung oleh saluran penjualan dan jaringan mitra IBM.
Jelajahi IBM watsonx Orchestrate dan jelajahi Agent Catalog untuk menemukan agen dan alat bawaan yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Jika Anda seorang ISV yang ingin memanfaatkan pasar yang tengah populer untuk agen AI dan otomatisasi cerdas, bergabunglah dengan sistem kami yang sedang berkembang dan bawa agen AI terbaik Anda ke IBM watsonx Orchestrate.