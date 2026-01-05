Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Agen apa pun, kerangka kerja apa pun: Di dalam IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

Gelombang AI perusahaan berikutnya bukanlah aplikasi lain—ini adalah tenaga kerja agen AI yang terintegrasi ke dalam bisnis Anda.

diterbitkan 5 Januari 2026
Tim di seluruh bisnis sedang bereksperimen dengan agen AI untuk SDM, penjualan, dukungan TI, rantai pasokan, dan banyak lagi. Namun, para pemimpin AI sekarang menghadapi tantangan baru: bagaimana membuat semua agen itu bekerja bersama dengan cara yang aman, teratur, dan dapat diskalakan, alih-alih sebagai solusi yang terpisah-pisah.

IBM watsonx Orchestrate dibangun tepat untuk saat ini. Di pusat visi itu terdapat IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: koleksi agen AI bawaan dan alat yang berkembang dari IBM dan mitra tepercaya, yang dirancang untuk terhubung ke alur kerja yang diatur dengan gesekan minimal.

Katalog yang dibuat untuk interoperabilitas

Sebagian besar katalog agen di pasar memiliki beberapa karakteristik: Mereka menganggap Anda mengandalkan sepenuhnya satu cloud atau rangkaian produktivitas; mereka menekankan satu kit pengembangan perangkat lunak agen pilihan (SDK) dan waktu proses; dan mereka membuat penemuan menjadi mudah, tetapi terutama hanya di dalam satu sistem.

Sebaliknya, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog dibuat untuk perusahaan-perusahaan dunia nyata yang heterogen:

  • Agen apa pun, kerangka kerja apa pun: Katalog tidak terikat pada satu SDK, model bahasa besar (LLM), atau cloud. Agen yang dibangun di atas teknologi IBM, kerangka kerja sumber terbuka, tumpukan hyperscaler, atau kode buatan sendiri dapat diintegrasikan dengan kerangka kerja berbasis interoperabilitas yang konsisten dan ditampilkan sebagai alat kelas satu dalam katalog.
  • Lintas rangkaian alat, lintas cloud: Katalog ini dirancang untuk organisasi yang menjalankan Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, aplikasi lini bisnis kustom, dan beberapa cloud secara berdampingan—bukan hanya satu suite produktivitas vendor.
  • Dari “rak agen” ke “platform orkestrasi”: Agen tidak hanya duduk bersebelahan dalam kotaknya sendiri-sendiri. Mereka terhubung ke mesin orkestrasi watsonx Orchestrate, sehingga dapat disusun menjadi alur kerja end-to-end yang mencakup domain, sistem, dan tim.

Sistem agen yang dikurasi

Agent Catalog adalah titik entri Anda ke dalam sistem agen dan alat yang dikurasi serta siap digunakan sejak hari pertama. Ini mengumpulkan:

  • Agen pakar domain yang dibangun di atas contoh penggunaan AI bernilai tinggi: Ekosistem agen kami semakin diperkuat oleh agen bawaan dari mitra industri terkemuka, hingga mampu menyelesaikan lebih banyak contoh penggunaan pelanggan.
  • Integrasi yang mendalam dan dapat digunakan kembali: Agen dan alat bantu dikirimkan dengan konektor yang telah terbukti ke sistem perusahaan seperti Workday, SAP, Salesforce, dan lainnya, sehingga Anda tidak perlu mengutak-atik proses autentikasi, akses data, dan penanganan kesalahan setiap saat.

Alih-alih memulai dari awal setiap kali contoh penggunaan baru muncul, pemimpin AI dapat menelusuri katalog untuk agen yang selaras dengan tugas bisnis tertentu. Beberapa contoh seperti itu termasuk agen untuk keterlibatan penjualan, akuisisi talenta SDM, atau pengoptimalan rantai pasokan. Mereka memanfaatkan agen domain siap pakai yang dimulai sebagai contoh penggunaan "client zero" IBM, tempat mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

Pola-pola ini memberi organisasi titik awal yang sangat dibutuhkan ketika mereka masih mencari contoh penggunaan pertama yang tepat dengan ROI yang jelas dan dapat dibuktikan, dan dapat diimplementasikan ke lingkungan mereka dengan cepat dan konsisten.

Dirancang agar terbuka dan dapat diperluas

Di balik layar, watsonx Orchestrate terbuka dan dapat diperluas. Ini mendukung agen yang dibangun secara native pada teknologi IBM dan agen yang dibangun menggunakan kerangka kerja lain, yang terhubung melalui antarmuka standar.

Dengan menggunakan kerangka kerja Agent Connect Framework yang konsisten, agen eksternal dapat dihubungkan ke watsonx Orchestrate dan kemudian dimunculkan melalui Agent Catalog—sehingga mereka terlihat dan berperilaku seperti alat kelas satu di lingkungan.

Bagi para pemimpin AI, ini berarti:

  • Anda tidak terpaku pada satu kerangka kerja atau tumpukan vendor.
  • Anda dapat memajukan investasi Anda yang sudah ada untuk agen alih-alih membangun kembali.
  • Anda dapat menggabungkan IBM, agen internal, dan mitra ke dalam satu pengalaman yang terorkestrasi.

Singkatnya, Agent Catalog bukan hanya daftar; ini adalah lapisan interoperabilitas yang memungkinkan Anda menyusun solusi dari beberapa agen dan alat, terlepas dari tempat dibuatnya.

Time to value yang lebih cepat

Sebagian besar pemimpin AI berada di bawah tekanan untuk memberikan dampak dengan cepat sambil mempertahankan tata kelola. Agent Catalog dirancang untuk mengurangi waktu dan risiko:

  • Gunakan kembali alih-alih menciptakan kembali: Agen dan alat siap pakai membawa integrasi yang telah terbukti ke sistem dan aplikasi perusahaan. Elemen-elemen ini termasuk Workday, SAP, Salesforce dan lainnya, dengan relevansi lintas domain seperti SDM, keuangan, penjualan, dan operasi. Alat-alat ini menghadirkan konsistensi pada alur kerja, mengurangi upaya integrasi, dan meminimalkan kesalahan.
  • Ekspansi yang diatur: Karena agen dan alat diintegrasikan melalui proses IBM yang ditentukan dan muncul melalui katalog yang terkontrol, perusahaan mendapatkan lebih banyak visibilitas ke dalam proses yang berjalan, lokasinya, dan siapa yang bertanggung jawab.
  • Solusi yang selaras dengan bisnis: Agen diatur di seluruh fungsi dan contoh penggunaan bisnis nyata, sehingga pemimpin lini bisnis dapat dengan cepat melihat tempat agen AI dapat menambah tim hari ini dan di mana tim dapat terus bekerja esok hari. Agen dan alat ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan spesifik masing-masing organisasi. Proses ini dapat dilakukan baik melalui kustomisasi pro-kode atau UI no-code. Dengan cara ini, tim dapat mengadaptasinya tanpa memulai dari awal.

Hasilnya? Tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menata sistem di tingkat rendah dan lebih banyak waktu merancang pengalaman yang unik bagi karyawan dan pelanggan.

Lihat cara kerja agen terorkestrasi

Mesin dari sistem ini adalah Agent Connect, program mitra IBM untuk organisasi yang membangun agen AI. Melalui Agent Connect, vendor perangkat lunak independen (ISV) dan mitra lainnya dapat mengintegrasikan agen mereka dengan watsonx Orchestrate dan mendaftarkannya di Agent Catalog. Proses ini menciptakan rute baru ke pasar yang didukung oleh saluran penjualan dan jaringan mitra IBM.

Jelajahi IBM watsonx Orchestrate dan jelajahi Agent Catalog untuk menemukan agen dan alat bawaan yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda.

Jika Anda seorang ISV yang ingin memanfaatkan pasar yang tengah populer untuk agen AI dan otomatisasi cerdas, bergabunglah dengan sistem kami yang sedang berkembang dan bawa agen AI terbaik Anda ke IBM watsonx Orchestrate.  

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate