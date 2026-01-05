Agen apa pun, kerangka kerja apa pun: Di dalam IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

Agent Catalog adalah titik entri Anda ke dalam sistem agen dan alat yang dikurasi serta siap digunakan sejak hari pertama. Ini mengumpulkan:

Agen pakar domain yang dibangun di atas contoh penggunaan AI bernilai tinggi : Ekosistem agen kami semakin diperkuat oleh agen bawaan dari mitra industri terkemuka, hingga mampu menyelesaikan lebih banyak contoh penggunaan pelanggan.

Integrasi yang mendalam dan dapat digunakan kembali: Agen dan alat bantu dikirimkan dengan konektor yang telah terbukti ke sistem perusahaan seperti Workday, SAP, Salesforce, dan lainnya, sehingga Anda tidak perlu mengutak-atik proses autentikasi, akses data, dan penanganan kesalahan setiap saat.

Alih-alih memulai dari awal setiap kali contoh penggunaan baru muncul, pemimpin AI dapat menelusuri katalog untuk agen yang selaras dengan tugas bisnis tertentu. Beberapa contoh seperti itu termasuk agen untuk keterlibatan penjualan, akuisisi talenta SDM, atau pengoptimalan rantai pasokan. Mereka memanfaatkan agen domain siap pakai yang dimulai sebagai contoh penggunaan "client zero" IBM, tempat mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

Pola-pola ini memberi organisasi titik awal yang sangat dibutuhkan ketika mereka masih mencari contoh penggunaan pertama yang tepat dengan ROI yang jelas dan dapat dibuktikan, dan dapat diimplementasikan ke lingkungan mereka dengan cepat dan konsisten.