IBM® Payments Center (IPC) memimpin transformasi CloudFormation, basis kode infrastruktur yang sangat besar dan rumit, yang mendukung platform pembayaran sangat penting untuk Terraform.
Inisiatif ini jauh melampaui peningkatan rutin; itu membutuhkan penguraian kompleksitas arsitektur bertahun-tahun secara metodis dan mengidentifikasi dependensi yang tertanam secara mendalam sambil memastikan operasi platform tidak terganggu. Transformasi yang dilakukan oleh IPC menunjukkan bahwa masa depan modernisasi infrastruktur keuangan bukanlah pertukaran antara kecepatan dan keamanan, tetapi mengejar keduanya secara disiplin.
Penulisan ulang tradisional mungkin memakan waktu hingga delapan bulan, tetapi sistem pembayaran tidak bisa menunggu lama untuk modernisasi, mereka harus berkembang secara berlanjut, aman, dan cepat.
IPC merekayasa alur kerja modernisasi yang diperkuat AI dan diatur manusia yang menyelesaikan proyek dalam 2,5 bulan dengan akselerasi 68% sekaligus mempertahankan standar ketahanan, kepatuhan, dan keamanan tertinggi. Hasilnya? Tulang punggung otomatisasi yang sangat kuat, lebih konsisten, dan aman yang memperkuat integritas operasional jangka panjang platform.
Dalam industri pembayaran, ketahanan tidak bisa dinegosiasikan. Setiap komponen infrastruktur, waktu proses aplikasi, jalur jaringan, dan kontrol operasional harus terus tersedia, terus aman, dan terus patuh. Otomatisasi yang membangun dan mengoperasikan lingkungan ini, yang secara historis digambarkan sebagai Infrastruktur sebagai Kode (IaC) dan Platform sebagai Kode (PaC), memainkan peran besar dalam memastikan bahwa sistem dapat diprediksi, pulih dengan andal, dan dapat diskalakan tanpa gangguan.
Otomatisasi mendefinisikan bagaimana platform pembayaran dibuat, diterapkan, diatur, dan dioperasikan. Ini mengodekan pola ketahanan, kontrol keamanan, topologi jaringan, penyediaan komputasi, perilaku middleware dan logika penerapan aplikasi. Ini adalah fondasi hidup yang memungkinkan ketersediaan berkelanjutan.
Otomatisasi yang mendasari platform pembayaran seperti yang kami kerjakan bukan hanya “konfigurasi.” Ini adalah cetak biru operasional yang menentukan:
Tantangan yang dihadapi IBM® Payments Center sangat mendesak dan kompleks. Setiap kesalahan langkah dalam upaya modernisasi ini berisiko melanggar persyaratan dan kebijakan peraturan, memicu kegagalan audit atau mengekspos data penting. Taruhannya tinggi karena pola ketahanan tidak boleh menurunkan ketersediaan tinggi, isolasi jaringan, penerapan multi-AZ, dan perilaku failover. Semua tergantung pada otomatisasi yang presisi yang tidak boleh gagal.
Hutang teknis yang ada sangat tertanam dalam infrastruktur cloud-native. Templat CloudFormation dan otomatisasi Python telah berkembang selama bertahun-tahun, semakin tergabung erat dan kompleks untuk dipelihara. Permukaan ketergantungan sangat luas dan kompleks: lebih dari 90 fungsi Lambda berinteraksi dengan empat penyimpanan data yang berbeda, menciptakan jaringan dependensi yang besar yang membuat perubahan apa pun berisiko.
Modernisasi manual akan lambat, berisiko, dan berpotensi tidak aman. Pendekatan tradisional mungkin memakan waktu hingga berbulan-bulan, jadwal yang tidak dapat diterima untuk sistem pembayaran sangat penting yang harus terus berkembang. IPC membutuhkan pendekatan fundamental baru yang dapat memberikan kecepatan tanpa mengorbankan standar ketat yang diperlukan untuk infrastruktur keuangan.
Pendekatan modernisasi IPC menggabungkan kemampuan AI untuk menganalisis dan menghasilkan kode dalam skala besar dengan pengawasan teknik manusia untuk menjamin kebenaran, kepatuhan, dan ketahanan. Modernisasi berlangsung dalam dua fase terkoordinasi.
Dalam fase 1, kami berfokus untuk mengungkap dependensi tersembunyi platform. Artefak otomatisasi lama—termasuk templat CloudFormation, logika Python tertanam, dan konfigurasi lingkungan—dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan AI. Sistem mengurai dan menafsirkan logika otomatisasi, mengekstraksi infrastruktur dan hubungan data, mendeteksi dependensi tersirat yang terkubur dalam jalur kode bersarang dan muncul perubahan operasional dan penyimpangan yang terakumulasi dari waktu ke waktu.
Hasil adalah pembuatan database ketergantungan menyeluruh yang terstruktur, peta pertama yang akurat dan komprehensif tentang bagaimana platform pembayaran berfungsi dalam produksi. Database ini menjadi aset yang tahan lama dan dapat digunakan kembali, memungkinkan tata kelola yang lebih jelas, orientasi yang lebih cepat, kesiapan audit, dan upaya modernisasi masa depan yang lebih terinformasi.
Menggunakan database dependensi terstruktur sebagai dasar, AI menghasilkan modul Terraform yang mampu menyediakan dan mengoperasikan seluruh lingkungan cloud. Ini termasuk layanan komputasi, penyimpanan, dan data; konfigurasi jaringan dan VPC; kebijakan IAM yang selaras dengan prinsip-prinsip hak istimewa terendah; rahasia dan variabel lingkungan; serta logika pencatatan, pemantauan, ketahanan, penskalaan, dan integrasi waktu proses. Tujuannya bukan hanya replikasi infrastruktur, tetapi penciptaan artefak otomatisasi yang siap produksi dan terkelola.
Setiap modul yang dihasilkan kemudian melewati proses tinjauan teknik yang sangat terkontrol. Tim memvalidasi kebenaran dan kelengkapan, menilai postur keamanan dan kepatuhan, memastikan kesetaraan operasional, dan membandingkan konfigurasi dengan sumber daya AWS langsung untuk deteksi penyimpangan yang tidak terdokumentasi atau perubahan berbasis konsol. Umpan balik dari setiap siklus digunakan untuk menyempurnakan petunjuk AI, secara progresif meningkatkan kualitas output. Lingkaran umpan balik manusia-AI yang terstruktur ini memungkinkan pengiriman otomatisasi yang konsisten dan berkualitas tinggi dalam skala besar sambil menjaga kepercayaan, kepatuhan, dan stabilitas operasional.
Bersama-sama, hasil ini menunjukkan bagaimana menggabungkan akselerasi AI dengan tata kelola manusia secara signifikan mengurangi waktu pengiriman sekaligus memperkuat ketahanan operasional, keamanan, dan kemampuan tim.
AI mempercepat modernisasi, tetapi tidak dapat secara independen membuat interpretasi arsitektur dan kepatuhan yang penting. Misalnya, tidak dapat menentukan fungsi mana yang memproses data keuangan sensitif, layanan mana yang memerlukan pencatatan audit yang ditingkatkan, atau kebijakan mana yang harus tetap selaras dengan persyaratan peraturan.
Itu juga tidak dapat sepenuhnya menilai perilaku ketahanan mana yang harus dipertahankan atau bagaimana keputusan penerapan dapat memengaruhi pemrosesan beban puncak. Penilaian ini membutuhkan pengawasan manusia, keahlian domain, pemahaman peraturan, dan intuisi operasional, semuanya disediakan oleh insinyur IPC. Pengawasan manusia adalah perlindungan yang memastikan kecepatan tidak pernah mengompromikan kepercayaan.
Apa yang akhirnya diajarkan oleh upaya modernisasi ini kepada kita adalah bahwa transformasi berbasis AI bukan hanya tentang kecepatan. Ini tentang membangun fondasi yang lebih cerdas.
Basis data ketergantungan yang terstruktur dengan baik menjadi pendorong strategis, berfungsi sebagai dokumentasi dasar untuk orientasi, audit, dan perkembangan masa depan. Kami juga menemukan bahwa AI berkinerja terbaik ketika diberikan input yang kaya akan konteks; pengelompokan artefak terkait meningkatkan kualitas output secara signifikan.
Di luar akselerasi teknis, AI mengubah modernisasi menjadi akselerator pembelajaran, membantu para insinyur memahami pola secara real-time. Pada saat yang sama, validasi manusia tetap penting. Gerbang berkualitas bawaan memastikan masalah diidentifikasi lebih awal dan regresi dicegah.
Yang penting, prinsip-prinsip ini melampaui migrasi CloudFormation ke Terraform tunggal. Hal tersebut menawarkan cetak biru yang dapat diulang untuk inisiatif modernisasi yang lebih luas.
Hasil dari proyek ini menunjukkan model modernisasi baru tiga lapis baru untuk industri pembayaran: 1) AI untuk mempercepat, 2) Keahlian manusia untuk mengatur dengan 3) Ketahanan, kepatuhan, dan kepercayaan yang dipertahankan secara desain.
Dengan memodernisasi otomatisasi cloud seluruh tumpukan yang mendukung platform pembayaran—infrastruktur, logika platform, perilaku penerapan, dan operasi—IPC tidak hanya memberikan modernisasi yang lebih cepat dan ketahanan yang lebih kuat, tetapi juga tata kelola keamanan yang lebih baik serta pola standar dan diperkuat. Ini juga meningkatkan pengalaman pengembang dan operator dan memberikan landasan jangka panjang untuk inovasi.
Untuk platform pembayaran, ketahanan bukanlah hasilnya; itu adalah mandat. Modernisasi yang didukung AI dapat mempercepat transformasi sambil menjaga keamanan, kepatuhan, atau integritas operasional.
1. Sumber: Statistik dari data yang dilaporkan mandiri dalam laporan internal IBM (tidak tersedia untuk umum).
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Remi David, Anil Lewis dan Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar atas bimbingan dan dukungan mereka dalam inisiatif ini.