Saat ini kami sedang mengembangkan beberapa contoh penggunaan, yang meliputi:

Mendapatkan otorisasi sebelumnya untuk prosedur medis.

Mengelola manfaat kesehatan.

Menjelaskan keputusan klaim dan manfaat kepada pemegang polis.

Merangkum riwayat klaim.

Bantuan agen asuransi/agen pusat kontak: Perusahaan asuransi telah banyak menerapkan unit respons suara, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web yang dapat digunakan pelanggan untuk pertanyaan sederhana seperti informasi tagihan yang harus dibayar dan status pembayaran klaim. Namun, solusi yang ada saat ini masih terbatas fungsinya dan belum mampu menjawab pertanyaan pelanggan yang lebih kompleks, seperti yang tercantum pada bagian interaksi pelanggan. Akibatnya, pelanggan sering menggunakan telepon agen asuransi atau pusat kontak perusahaan asuransi. Solusi berbasis AI generatif yang dirancang untuk agen dapat secara signifikan mengurangi waktu pencarian dokumen, merangkum informasi, dan mengaktifkan kemampuan penasihat, yang mengarah pada peningkatan produktivitas (tautan berada di luar ibm.com) rata-rata 14-34% (tautan berada di luar ibm.com) atau bahkan 42% (tautan berada di luar ibm.com), dan metrik kepuasan pelanggan yang lebih baik. IBM® telah menerapkan solusi berbasis AI tradisional di perusahaan asuransi selama beberapa tahun, menggunakan produk seperti IBM® watsonx Assistant dan IBM® Watson Explorer. Kami sekarang memulai kolaborasi dengan beberapa perusahaan asuransi untuk menggabungkan model dasar dan prompt tuning untuk meningkatkan kemampuan bantuan agen.

Manajemen risiko: Untuk membuat keputusan penjaminan terkait properti, perusahaan asuransi mengumpulkan sejumlah besar data eksternal—termasuk data properti yang diberikan dalam aplikasi asuransi, catatan historis banjir, badai, kebakaran, dan statistik kejahatan—untuk lokasi spesifik properti tersebut. Sementara data historis tersedia untuk umum dari sumber-sumber seperti data.gov (tautan berada di luar ibm.com), perusahaan asuransi yang mapan juga memiliki akses ke data pengalaman penjaminan dan klaim mereka sendiri. Saat ini, menggunakan data ini untuk pemodelan risiko melibatkan upaya intensif secara manual, dan kemampuan AI kurang dimanfaatkan.

Inisiatif saat ini oleh IBM® melibatkan pengumpulan data yang tersedia untuk umum yang relevan dengan penjaminan asuransi properti dan investigasi klaim untuk meningkatkan model dasar di platform AI dan data IBM® watsonx. Hasilnya kemudian dapat digunakan oleh klien kami, yang dapat menggabungkan data pengalaman eksklusif mereka untuk lebih menyempurnakan model. Model dan data eksklusif ini akan dihosting dalam lingkungan IBM® Cloud yang aman, dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan kepatuhan industri peraturan untuk hyperscaler. Solusi manajemen risiko bertujuan untuk secara signifikan mempercepat evaluasi risiko dan proses pengambilan keputusan sambil meningkatkan kualitas keputusan.

Modernisasi kode: Banyak perusahaan asuransi dengan sejarah lebih dari 50 tahun masih mengandalkan sistem yang dikembangkan sejak tahun 70-an, sering dikodekan dalam campuran Cobol, Assembler dan PL1. Modernisasi sistem ini membutuhkan konversi kode lama menjadi Java siap produksi atau bahasa pemrograman lainnya.

IBM® bekerja sama dengan sejumlah institusi keuangan dengan memanfaatkan kemampuan AI generatif untuk memahami business rules dan logika yang tertanam dalam codebase yang ada serta mendukung transformasinya menjadi sistem modular. Proses transformasi menggunakan model bisnis komponen IBM® (untuk asuransi) dan kerangka kerja BIAN (untuk perbankan) untuk memandu desain ulang. AI generatif juga membantu dalam menghasilkan kasus uji dan skrip untuk menguji kode modern.