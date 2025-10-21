AI Agen memenuhi keamanan identitas dengan IBM Verify Identity Protection

Kini adalah era AI agen. Sistem otonom melakukan lebih dari sekadar mengikuti instruksi; sistem ini membuat keputusan, bertindak, dan mempercepat inovasi dengan secepat mesin. Dari mengotomatiskan transaksi keuangan hingga mengelola alur kerja keamanan siber, rekan tim digital ini mengubah operasi di seluruh penjualan, keuangan, SDM, TI, dan keamanan. AI agen bertindak sebagai penguat upaya kami, memungkinkan kami untuk menjadi lebih produktif.
Namun, otonomi yang sama yang mendorong inovasi dengan AI agen juga dapat membuka pintu ke kerentanan keamanan yang signifikan dan memperkuat tidak hanya produktivitas, tetapi juga risiko. Menurut Laporan Pelanggaran Data 2025, 63% organisasi tidak memiliki kebijakan keamanan dan tata kelola AI.
Laporan X-Force Threat Intelligence Index IBM menemukan bahwa 30% pelanggaran data dimulai dengan serangan berbasis identitas, dan alat manajemen identitas dan akses lama tidak pernah dirancang untuk identitas otonom dan mandiri. Seiring dengan percepatan adopsi AI agen, organisasi menghadapi agen AI yang tidak terkelola, risiko akses bayangan, dan permukaan serangan yang sama sekali baru.
Agar tetap unggul dalam era identitas otonom dan alat otomatis ini, perusahaan membutuhkan paradigma keamanan baru yang dibangun untuk visibilitas, kontrol, dan tata kelola. IBM Verify Identity Protection (VIP) memungkinkan organisasi mengamankan AI agen sekaligus mempertahankan kecepatan, inovasi, dan kepercayaan.
Konferensi teknologi baru-baru ini menyampaikan berlimpah pengumuman tentang AI agen, mulai dari asisten virtual keamanan hingga bot TI otomatis. Tetapi analis memperingatkan tentang pencucian agen: mengubah nama otomatisasi sederhana menjadi AI yang sepenuhnya otonom.
Forrester memperingatkan bahwa banyak yang disebut agen tapi sebetulnya hanyalah skrip khusus untuk tugas tertentu, bukan sistem yang terkoordinasi. Dan Gartner memprediksi bahwa lebih dari 40% proyek AI agen akan dibatalkan pada tahun 2027 karena kurangnya nilai atau tata kelola.
Bagi para pemimpin keamanan, kejelasan itu penting. Pertimbangkan perbedaan antara AI agen untuk keamanan dan keamanan untuk AI agen:
Penting juga bagi para pemimpin keamanan untuk memahami perbedaan dalam jenis agen AI.
Agen otonom mewakili perubahan mendasar dalam TI perusahaan:
Namun kecepatan inovasi ini menciptakan titik buta penting, termasuk yang berikut:
Sistem IAM dan tata kelola dan administrasi identitas (IGA) yang lama tidak dirancang untuk dunia yang dinamis dan otonom ini. Organisasi membutuhkan pengamatan waktu nyata, penegakan hak istimewa, dan analisis perilaku yang dibuat khusus untuk AI agen.
Mengamankan AI agen bukan hanya tentang teknologi; ini tentang membangun fondasi yang kuat untuk keamanan identitas, visibilitas, dan kontrol. Berikut adalah 4 langkah yang dapat diambil oleh para pemimpin keamanan hari ini:
Dengan 4 praktik terbaik ini, organisasi dapat dengan percaya diri mengadopsi AI agen sekaligus mempertahankan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan operasional. Dan IBM Verify Identity Protection adalah alat yang tepat untuk membantu organisasi mewujudkan semua praktik terbaik ini.
IBM Verify Identity Protection memberikan observabilitas identitas dan deteksi ancaman berbasis AI yang dirancang khusus untuk perusahaan hybrid modern. Dengan VIP, tim keamanan mendapatkan:
AI agen menawarkan potensi transformatif dengan mengotomatiskan alur kerja, mempercepat keputusan, dan memungkinkan efisiensi perusahaan. Tetapi tanpa kontrol yang tepat, AI Agen juga menyebabkan identitas yang tidak terkelola, akses bayangan, dan peningkatan risiko pelanggaran.
IBM Verify Identity Protection memberi para pemimpin keamanan visibilitas, otomatisasi, dan tata kelola yang diperlukan untuk menskalakan AI agen secara aman—memungkinkan inovasi tanpa mengorbankan kepercayaan atau kepatuhan.