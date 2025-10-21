AI Agen memenuhi keamanan identitas dengan IBM Verify Identity Protection

Kini adalah era AI agen. Sistem otonom melakukan lebih dari sekadar mengikuti instruksi; sistem ini membuat keputusan, bertindak, dan mempercepat inovasi dengan secepat mesin. Dari mengotomatiskan transaksi keuangan hingga mengelola alur kerja keamanan siber, rekan tim digital ini mengubah operasi di seluruh penjualan, keuangan, SDM, TI, dan keamanan. AI agen bertindak sebagai penguat upaya kami, memungkinkan kami untuk menjadi lebih produktif.

Namun, otonomi yang sama yang mendorong inovasi dengan AI agen juga dapat membuka pintu ke kerentanan keamanan yang signifikan dan memperkuat tidak hanya produktivitas, tetapi juga risiko. Menurut Laporan Pelanggaran Data 2025, 63% organisasi tidak memiliki kebijakan keamanan dan tata kelola AI.

Laporan X-Force Threat Intelligence Index IBM menemukan bahwa 30% pelanggaran data dimulai dengan serangan berbasis identitas, dan alat manajemen identitas dan akses lama tidak pernah dirancang untuk identitas otonom dan mandiri. Seiring dengan percepatan adopsi AI agen, organisasi menghadapi agen AI yang tidak terkelola, risiko akses bayangan, dan permukaan serangan yang sama sekali baru.

Agar tetap unggul dalam era identitas otonom dan alat otomatis ini, perusahaan membutuhkan paradigma keamanan baru yang dibangun untuk visibilitas, kontrol, dan tata kelola. IBM Verify Identity Protection (VIP) memungkinkan organisasi mengamankan AI agen sekaligus mempertahankan kecepatan, inovasi, dan kepercayaan.