Iterate.ai sekarang menghadirkan platform AI pribadinya, Generate for Healthcare, untuk analisis klaim yang sesuai dan alur kerja siklus pendapatan, diterapkan di IBM® Cloud dan dibangun dengan akselerator AI Intel®.
Organisasi layanan kesehatan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mengelola klaim yang ditolak dan dibayar kurang, sambil tetap menjaga kepatuhan dan efisiensi operasional. Ketika volume klaim meningkat dan aturan pembayar menjadi lebih kompleks, rumah sakit mencari solusi AI yang memberikan hasil nyata tanpa mengorbankan kepercayaan, keamanan, atau kontrol.
Penyedia layanan kesehatan menghadapi badai tantangan operasional dan keuangan yang sempurna. Tim manajemen klaim dan penolakan kewalahan oleh volume data yang sangat besar, sering tersebar di dokumen panjang yang harus ditinjau secara manual untuk menentukan mengapa klaim ditolak atau dibayar kurang. Satu klaim dapat melibatkan 10-25 halaman bahasa padat, dikalikan di ribuan klaim yang belum dibayar.
Pada saat yang sama, organisasi-organisasi menghadapi kekurangan staf, kelelahan administratif, penyusutan margin keuntungan, dan peningkatan pengawasan regulasi. Sementara banyak pemimpin layanan kesehatan melihat potensi AI, sering ada kesenjangan antara eksperimen AI dan hasil bisnis yang terukur. Kekhawatiran seputar privasi data, kepatuhan, dan tata kelola sering menunda atau menghentikan penerapan sama sekali.
Realitas ini menciptakan permintaan untuk kelas baru solusi AI: solusi yang aman oleh desain, dibangun untuk persyaratan kepatuhan dan mampu memberikan nilai dengan cepat di lingkungan yang sangat diatur.
Untuk alamat tantangan ini, Iterate.ai mengintegrasikan solusi software as-a-service (SaaS) Generate for Healthcare ke IBM® Cloud, memanfaatkan Intel Gaudi 3 AI Accelerators untuk akselerasi AI berkinerja tinggi.
Contoh penggunaan berfokus pada pemulihan pendapatan untuk rumah sakit, di mana AI dapat menganalisis data klaim, kebijakan pembayar, dan dokumentasi—dirancang untuk mengungkap klaim yang belum dibayar atau kurang dibayar lebih cepat dan lebih akurat daripada proses manual.
Tidak seperti penerapan AI tradisional yang membutuhkan siklus integrasi yang panjang, solusi ini dibuat agar siap produksi dan dapat diterapkan dalam beberapa minggu, bukan bulan. Siklus ini dirancang khusus untuk organisasi layanan kesehatan yang membutuhkan kinerja yang dapat diprediksi, tata kelola yang kuat, dan perlindungan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI).
Generate for Healthcare memungkinkan sistem AI untuk menganalisis klaim, mengidentifikasi masalah, dan mendukung tindakan langkah selanjutnya dalam alur kerja yang ditentukan. Menerapkan pada IBM® Cloud, platform ini bertindak sebagai platform tenaga kerja AI pribadi untuk tim siklus pendapatan rumah sakit. Muncul dengan agen alur kerja AI di luar kotak —disebut sebagai “kartu” —yang dirancang untuk secara otomatis:
Karena platformnya bersifat agen, organisasi layanan kesehatan juga dapat membuat alur kerja khusus untuk menangani proses berbasis keputusan yang berat data lainnya dari waktu ke waktu. Keamanan dan kepatuhan adalah dasar dari desain. Tindakan AI dapat dilacak dan dirancang agar siap diaudit, membantu organisasi mempertahankan kontrol dan kepatuhan sambil meningkatkan adopsi AI.
Generate for Healthcare by Iterate.ai di IBM® Cloud disampaikan dengan kekuatan IBM®, Intel dan Iterate.ai, masing-masing memainkan peran yang berbeda dan penting:
Di luar teknologi, strategi ekosistem IBM® mempercepat adopsi. Dengan mencantumkan solusi di IBM® Cloud Catalog, ini memungkinkan ISV seperti Iterate.ai untuk merangkul model resell ecommerce yang mendukung eksekusi go‑to‑market dan menjangkau klien layanan kesehatan perusahaan lebih cepat—sekaligus memberi pelanggan kepercayaan pada kesiapan dan kredibilitas solusi.
Tanggapan dari organisasi layanan kesehatan terhadap Iterate.ai sangat kuat. Iterate.ai berbagi bahwa penerapan awal solusinya—sebelum ketersediaan di IBM®—telah menunjukkan hasil operasional dan keuangan yang terukur kepada klien mereka dalam 90 hari pertama, termasuk:
Iterate.ai juga melaporkan bahwa sistem layanan kesehatan regional di Midwest mencapai pengembalian investasi 10x dalam waktu tiga bulan, didorong oleh identifikasi peluang pemulihan yang lebih cepat dan upaya administrasi yang berkurang. 1
Hasil ini beresonansi dengan CFO, CIO, tim Revenue Cycle Management (RCM) yang mencari solusi AI yang memberikan ROI yang cepat dan dapat dipertahankan tanpa meningkatkan risiko.
Ketika adopsi AI matang, industri yang diatur akan bergerak melampaui eksperimen menuju AI khusus‑domain tingkat‑produksi. Kemajuan dalam akselerasi AI—seperti Intel Gaudi 3 AI Accelerator — memungkinkan untuk menjalankan model yang lebih kompleks secara efisien, membuka pintu bagi contoh penggunaan layanan kesehatan baru yang sebelumnya terlalu mahal atau intensif komputasi.
Untuk layanan kesehatan, ini berarti memperluas AI dari pemulihan pendapatan ke bidang-bidang seperti otomatisasi kepatuhan, intelijen operasional, dan dukungan keputusan—sekaligus menjaga privasi, tata kelola, dan prediktabilitas yang dituntut industri.
“Organisasi kesehatan telah berjuang dengan ROI gen AI karena sebagian besar solusi menjanjikan peningkatan efisiensi yang sulit untuk diukur,” kata Steven J. Darrah, GM, North America Enterprise Solution Sales, Intel. “Pemulihan pendapatan pada dasarnya berbeda, karena setiap penggantian yang terlewat yang kami bantu identifikasi diterjemahkan langsung ke dolar yang dipulihkan untuk sistem rumah sakit kami yang terbatas. Intel, Iterate dan IBM® memberi organisasi layanan kesehatan kesempatan untuk mewujudkan manfaat ini pada perangkat keras yang tersedia dan berkinerja sambil mempertahankan lingkungan yang aman dan sesuai tuntutan data mereka.
Organisasi layanan kesehatan membutuhkan AI yang sejak awal dirancang untuk kepatuhan, bukan yang disesuaikan kemudian. Kombinasi Generate for Healthcare oleh Iterate.ai, Intel Gaudi 3 AI Accelerators, dan IBM® Cloud menghadirkan AI berkinerja tinggi dengan time to value yang cepat dan pendekatan keamanan yang mengutamakan.
