Untuk alamat tantangan ini, Iter​ate.ai mengintegrasikan solusi software as-a-service (SaaS) Generate for Healthcare ke IBM® Cloud, memanfaatkan Intel Gaudi 3 AI Accelerators untuk akselerasi AI berkinerja tinggi.

Contoh penggunaan berfokus pada pemulihan pendapatan untuk rumah sakit, di mana AI dapat menganalisis data klaim, kebijakan pembayar, dan dokumentasi—dirancang untuk mengungkap klaim yang belum dibayar atau kurang dibayar lebih cepat dan lebih akurat daripada proses manual.

Tidak seperti penerapan AI tradisional yang membutuhkan siklus integrasi yang panjang, solusi ini dibuat agar siap produksi dan dapat diterapkan dalam beberapa minggu, bukan bulan. Siklus ini dirancang khusus untuk organisasi layanan kesehatan yang membutuhkan kinerja yang dapat diprediksi, tata kelola yang kuat, dan perlindungan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI).

Generate for Healthcare memungkinkan sistem AI untuk menganalisis klaim, mengidentifikasi masalah, dan mendukung tindakan langkah selanjutnya dalam alur kerja yang ditentukan. Menerapkan pada IBM® Cloud, platform ini bertindak sebagai platform tenaga kerja AI pribadi untuk tim siklus pendapatan rumah sakit. Muncul dengan agen alur kerja AI di luar kotak —disebut sebagai “kartu” —yang dirancang untuk secara otomatis:

Menganalisis klaim dan komunikasi pembayar

Identifikasi klaim yang ditolak, belum dibayar atau dibayar rendah

Ekstrak alasan yang tepat untuk penolakan dari dokumen yang kompleks

Aktifkan alur kerja tindak lanjut, termasuk menulis Medical Letters of Necessity, yang biasanya membutuhkan 30+ menit jika dilakukan secara manual

Karena platformnya bersifat agen, organisasi layanan kesehatan juga dapat membuat alur kerja khusus untuk menangani proses berbasis keputusan yang berat data lainnya dari waktu ke waktu. Keamanan dan kepatuhan adalah dasar dari desain. Tindakan AI dapat dilacak dan dirancang agar siap diaudit, membantu organisasi mempertahankan kontrol dan kepatuhan sambil meningkatkan adopsi AI.