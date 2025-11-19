Menurut masukan pengguna, IBM® SPSS Statistics terasa intuitif dan ramah bagi pengguna. Para reviewer mencatat bahwa perangkat ini mudah dipahami dan unggul dalam kemampuan pengelolaan data. Bagi UMM, ini berarti lebih sedikit waktu terbuang untuk mempelajari alat tersebut dan lebih sedikit ketergantungan pada pemrograman berat atau pengodean khusus. Solusi ini bahkan membantu Anda menafsirkan output statistik yang kompleks. Karena SPSS adalah produk yang sudah lama digunakan dan memiliki reputasi kuat di dunia akademis maupun bisnis, keputusan berbasis data yang Anda presentasikan, baik ke tim pemangku kepentingan internal maupun pihak luar, akan terlihat lebih kredibel.

Bagi UMKM yang sedang bergerak dari punya data tapi belum bisa memanfaatkannya menuju pengambilan keputusan yang benar-benar berbasis data, IBM® SPSS Statistics berfungsi sebagai jembatan yang efektif. Anda memperoleh analitik yang lebih mudah dijangkau, kemampuan untuk memprediksi dan mengoptimalkan, opsi lisensi yang fleksibel untuk mencoba dan berkembang, serta produk yang mudah digunakan dan memiliki reputasi kuat.

Jika Anda tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut, daftar untuk uji coba gratis 14 hari dari IBM® SPSS Statistics, petakan satu atau dua pertanyaan bisnis utama (seperti segmen pelanggan mana yang cenderung bergeser? atau saluran pemasaran mana yang menghasilkan ROI terbaik?), dan kemudian mengevaluasi bagaimana insight dapat memengaruhi perencanaan kuartal berikutnya Anda.

Sekarang hingga 15 Desember 2025, Anda bisa mendapatkan diskon 30% untuk langganan bulanan atau tahunan IBM® SPSS Statistics.