Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

5 cara IBM® SPSS memberikan nilai nyata bagi UMKM

Dirancang untuk membuat analitik statistik tingkat lanjut menjadi mudah diakses, IBM® SPSS Statistics memberdayakan pengguna bisnis untuk menemukan pola, memprediksi tren, dan memvalidasi strategi dengan percaya diri.

diterbitkan 19 November 2025
Ilustrasi digital wanita sedang bekerja menggunakan laptop dengan jendela obrolan muncul

Sudah sewajarnya bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini tidak dapat lagi bertumpu hanya pada intuisi dalam mengambil keputusan. Namun, sulit untuk mengubah angka mentah menjadi insight yang mendorong keputusan yang lebih cerdas tanpa harus merekrut satu tim analitik penuh.

Di situlah IBM® SPSS Statistics hadir.

Dirancang untuk membuat analitik statistik tingkat lanjut menjadi mudah diakses, IBM® SPSS Statistics memberdayakan pengguna bisnis untuk menemukan pola, memprediksi tren, dan memvalidasi strategi dengan percaya diri. Berikut adalah 5 cara IBM® SPSS Statistics dapat memberi bisnis Anda keunggulan kompetitif.

1. Pahami data Anda tanpa harus merekrut seorang PhD

Bagi banyak perusahaan yang berkembang, tantangannya bukan kurang data (data dari penjualan, perilaku pelanggan, dan kampanye pemasaran sudah ada) melainkan sulitnya mengolahnya menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.

IBM® SPSS Statistics menawarkan solusi untuk masalah tersebut, di mana: Asisten Output AI-nya mampu menjelaskan tabel, grafik, dan hasil analisis yang rumit dalam bahasa yang mudah dipahami. Artinya, tim Anda dapat memahami hasil analisis dan bertindak lebih cepat menggunakan alat ini, tanpa ketergantungan pada ahli data.  

2. Memperkirakan tren dan mengidentifikasi peluang

Alih-alih hanya melihat ke belakang, IBM® SPSS Statistics menyediakan pemodelan prediktif, analisis regresi, decision trees, dan bahkan fitur neural networks untuk membantu Anda melakukan Forecasting dengan presisi. Bagi UMKM, hal ini memungkinkan Anda mengantisipasi perilaku pelanggan, menargetkan segmen secara lebih tepat, mengatur ulang anggaran pemasaran, serta menemukan peluang baru—sehingga Anda dapat bergerak dari yang reaktif menjadi proaktif.

3. Menjadikan pemasaran dan operasi Anda lebih cerdas

Dengan IBM® SPSS Statistics Anda dapat menerapkan pemodelan riset untuk menangani data yang tidak lengkap atau berantakan, complex samples, dan missing values. Analisis statistik Advanced membantu Anda menargetkan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Pada bisnis skala kecil, manfaatnya terasa dalam bentuk yang sangat praktis: segmentasi pelanggan yang lebih presisi, kampanye yang lebih relevan, peningkatan ROI pemasaran, dan efisiensi operasional di area (seperti rantai pasokan, inventaris, serta perencanaan kebutuhan).

4. Dapatkan harga yang ramah UMKM dan fleksibilitas alur kerja

Meskipun analitik tingkat lanjut sering menjadi domain perusahaan besar, IBM® SPSS sekarang menawarkan model berlangganan atau lisensi permanen yang membuatnya lebih mudah diakses. UMKM dapat mencobanya melalui uji coba gratis selama 14 hari untuk menguji bukti konsep mereka. Anda dapat menskalakan lisensi Anda seiring bertambahnya data kerja Anda, sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang Anda butuhkan.

5. Dapatkan kegunaan yang kuat dan raih kredibilitas

Menurut masukan pengguna, IBM® SPSS Statistics terasa intuitif dan ramah bagi pengguna. Para reviewer mencatat bahwa perangkat ini mudah dipahami dan unggul dalam kemampuan pengelolaan data. Bagi UMM, ini berarti lebih sedikit waktu terbuang untuk mempelajari alat tersebut dan lebih sedikit ketergantungan pada pemrograman berat atau pengodean khusus. Solusi ini bahkan membantu Anda menafsirkan output statistik yang kompleks. Karena SPSS adalah produk yang sudah lama digunakan dan memiliki reputasi kuat di dunia akademis maupun bisnis, keputusan berbasis data yang Anda presentasikan, baik ke tim pemangku kepentingan internal maupun pihak luar, akan terlihat lebih kredibel.

Bagi UMKM yang sedang bergerak dari punya data tapi belum bisa memanfaatkannya menuju pengambilan keputusan yang benar-benar berbasis data, IBM® SPSS Statistics berfungsi sebagai jembatan yang efektif. Anda memperoleh analitik yang lebih mudah dijangkau, kemampuan untuk memprediksi dan mengoptimalkan, opsi lisensi yang fleksibel untuk mencoba dan berkembang, serta produk yang mudah digunakan dan memiliki reputasi kuat.

Jika Anda tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut, daftar untuk uji coba gratis 14 hari dari IBM® SPSS Statistics, petakan satu atau dua pertanyaan bisnis utama (seperti segmen pelanggan mana yang cenderung bergeser? atau saluran pemasaran mana yang menghasilkan ROI terbaik?), dan kemudian mengevaluasi bagaimana insight dapat memengaruhi perencanaan kuartal berikutnya Anda.

Sekarang hingga 15 Desember 2025, Anda bisa mendapatkan diskon 30% untuk langganan bulanan atau tahunan IBM® SPSS Statistics.

Mansi Saxena

PMM - SPSS Statistics

Pelajari lebih lanjut Baca lebih lanjut tentang SPSS Statistics Mulai uji coba 14 hari