Persingkat waktu untuk pengodean dari hari menjadi menit—dengan pengembangan AI yang aman dan tepat sasaran
Dalam episode mendatang IBM Technology Summit pada 2 Desember pukul 12:00 ET, Dinesh Nirmal, Senior Vice President IBM Software, bergabung dengan Neel Sundaresan, General Manager, Automation and AI. Bersama-sama, mereka melihat bagaimana AI akan membentuk kembali produktivitas pengembang dan modernisasi perusahaan. 

Dinesh akan membagikan bagaimana tumpukan perangkat lunak hybrid cloud IBM yang terbuka siap untuk menyederhanakan kompleksitas, mempercepat modernisasi, dan memberikan hasil bisnis yang nyata. Neel kemudian akan memberikan demo langsung Project Bob—IDE agentic baru IBM yang dirancang untuk membantu pengembang memodernisasi lebih cepat, mengotomatiskan lebih aman, dan berinovasi terus menerus. 

Anda akan mendapatkan pratinjau eksklusif tentang bagaimana Bob menyatukan AI hybrid, kecerdasan agen, dan keamanan bawaan untuk mengubah cara tim membangun dan mengembangkan perangkat lunak. 

Jika Anda ingin tahu tentang era pengiriman perangkat lunak cerdas berikutnya dan bagaimana AI dapat mendefinisikan ulang alur kerja pengembangan Anda, maka jangan lewatkan sesi ini.

Sesi 02: Cloud yang berdaulat dan AI yang aman

Jalankan AI yang menghormati batas-batas—berdaulat, patuh, di bawah kendali Anda.

Tentang seri ini

Memperkenalkan IBM Teknologi Summits

Seri IBM Technology Summit menyatukan pelanggan, mitra, dan pakar untuk menjelajahi bagaimana inovasi di bidang AI, data, otomatisasi, dan keamanan, dapat mengubah cara bisnis beroperasi. Setiap sesi berfokus pada tantangan dunia nyata — mulai dari memodernisasi aplikasi dan mengelola data hingga mengotomatisasi operasi dan mengamankan lingkungan hybrid. Melalui demo, diskusi, dan cerita pelanggan, seri ini menunjukkan bagaimana teknologi IBM dapat membantu perusahaan mencapai hasil yang lebih cepat, mengurangi kompleksitas, dan berinovasi secara bertanggung jawab dalam skala besar.