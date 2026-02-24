Checkout Anda, pilihan Anda: IBM® memperluas opsi pembayaran global

Seiring bisnis berkembang secara global dan digital commerce terus berevolusi, pelanggan mengharapkan pengalaman pembelian yang terasa sederhana, familier, dan fleksibel—di mana pun mereka berada. Di IBM®, kami berkomitmen untuk memenuhi harapan tersebut dengan mempermudah pembelian produk dan solusi yang Anda butuhkan, menggunakan metode pembayaran yang Anda inginkan.
Itulah mengapa kami telah memperluas dan memodernisasi opsi pembayaran kami di 29 negara, memberikan pelanggan di seluruh dunia lebih banyak pilihan daripada sebelumnya.
Preferensi pembayaran sangat bervariasi di seluruh dunia. Sementara beberapa pelanggan mengandalkan kartu kredit utama, yang lain lebih memilih dompet digital atau sistem pembayaran lokal tepercaya. Untuk mendukung kebutuhan ini dengan lebih baik, IBM.com sekarang menawarkan serangkaian metode pembayaran yang diperluas yang sesuai dengan harapan lokal dan kebiasaan pembelian.
Bergantung pada lokasi Anda, Anda sekarang dapat menyelesaikan pembelian IBM.com menggunakan:
Ekspansi ini bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak tombol saat checkout—ini tentang menghilangkan gesekan, menghormati preferensi regional, dan membuat perjalanan pembelian menyeluruh menjadi lebih lancar bagi setiap pelanggan.
Baik Anda perusahaan yang membeli perangkat lunak untuk tim global atau pengembang yang membeli satu langganan, pengalaman pembayaran seharusnya tidak menjadi penghalang.
Fleksibilitas pembayaran yang lebih besar berarti:
Pembaruan ini membantu memastikan bahwa pelanggan dapat membeli solusi IBM® dengan cara yang sama seperti mereka mengelola kehidupan digital lainnya—cepat, aman, dan dengan kendali penuh.
Sementara kami terus memperluas kemampuan global kami, ketersediaan produk, jenis pembayaran yang didukung, dan harga mungkin berbeda di setiap negara. Saat Anda melanjutkan proses checkout, Anda akan secara otomatis melihat opsi yang berlaku untuk wilayah Anda, berdasarkan persyaratan dan ketersediaan lokal.
Dengan opsi pembayaran yang diperluas ini, kami terus berkomitmen untuk menciptakan pengalaman pembelian yang mulus, modern, dan inklusif untuk setiap pelanggan—di mana pun mereka berada atau bagaimana mereka memilih untuk membayar.
Dengan menyesuaikan proses checkout kami dengan preferensi regional dan metode lokal yang tepercaya, kami menghilangkan hambatan, meningkatkan fleksibilitas, dan mempermudah akses ke produk serta solusi IBM® yang mendukung bisnis Anda. Ini hanyalah satu langkah dalam upaya kami yang lebih luas untuk menyederhanakan dan merampingkan cara Anda berinteraksi dengan IBM.com, hari ini dan di masa depan.