AI sedang membentuk ulang cara data bergerak di dalam perusahaan dan membuka risiko yang tidak pernah dirancang untuk ditangani oleh platform pencegahan kehilangan data (DLP) lama. Orion Security dibangun khusus untuk menghadapi momen ini.
Di IBM® Ventures, kami berinvestasi pada teknologi yang mendefinisikan ulang kemampuan inti perusahaan untuk gelombang perubahan platform berikutnya. Dalam keamanan, perubahan itu sudah jelas: perlindungan yang efektif tidak lagi dapat sekadar ditempelkan ke alur kerja yang berbasis AI. Perlindungan tersebut harus menjadi bagian native dari alur kerja. Keyakinan inilah yang mendasari investasi kami di Orion Security, platform DLP native AI yang dirancang khusus untuk melindungi data sensitif di seluruh titik akhir, SaaS, dan lingkungan cloud dengan kompleksitas yang jauh lebih rendah (serta presisi yang jauh lebih tinggi) dibandingkan pendekatan lama.
DLP tradisional telah lama menghadapi berbagai tantangan. Desain kebijakan yang kaku, siklus penerapan yang panjang, tingkat positif palsu yang tinggi, dan kemampuan adaptasi yang terbatas telah menghambat adopsi maupun hasilnya. Banyak program berhenti sebelum mampu memberikan perlindungan yang benar-benar efektif, sehingga membuat tim kelelahan dan organisasi tetap rentan.
AI telah memperlebar kesenjangan ini. AI generatif, alur kerja berbasis agen, dan penggunaan AI bayangan telah menciptakan jalur baru untuk eksfiltrasi data yang tidak dapat dilihat maupun dipahami oleh sistem berbasis aturan. Pada saat yang sama, skala dan dinamika arus data perusahaan membuat penyesuaian kebijakan secara manual semakin tidak praktis. Akibatnya, risiko menjadi semakin nyata: riset pelanggaran data IBM® menunjukkan bahwa biaya rata-rata global dari sebuah pelanggaran data telah mencapai 4,44 juta USD, dan lebih dari 10 juta USD di AS, yang menegaskan betapa mahalnya kesenjangan tersebut.
DLP sedang memasuki transisi arsitektur sejati pertamanya dalam beberapa dekade. Kemajuan dalam large language models kini memungkinkan klasifikasi yang sadar konteks dan deteksi berbasis perilaku yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh sistem lama. Perusahaan mulai meninjau kembali inisiatif DLP yang selama ini tertunda dengan ekspektasi baru: nilai yang dapat dirasakan segera, overhead operasional yang minimal, dan perlindungan yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari.
Titik infleksi DLP generasi berikutnya telah tiba, dan IBM® Ventures berinvestasi di segmen ini karena kami percaya bahwa kepemimpinan kategori tidak akan ditentukan oleh peningkatan bertahap, melainkan oleh arsitektur native AI yang dirancang dari dasar untuk menyesuaikan cara data digunakan saat ini.
Orion Security mendekati DLP dengan cara yang selaras dengan pola pikir tim keamanan modern terhadap titik akhir: berfokus pada perilaku, didorong oleh intelijen, dan tahan terhadap perubahan. Kami memandang platform mereka sebagai “EDR untuk data,” sebuah pergeseran dari penegakan kebijakan statis menuju deteksi risiko dinamis dan pencegahan kehilangan data. Tiga kemampuan terintegrasi menjadi pembeda utama Orion:
Penerapan yang fleksibel di berbagai titik akhir, ekstensi browser, dan lingkungan SaaS menjadikan platform ini praktis untuk perusahaan yang kompleks dan heterogen.
Pendekatan Orion Security selaras dengan strategi keamanan data IBM®. Visibilitas berbasis silsilah dan klasifikasi berbasis AI melengkapi kekuatan IBM® dalam kepatuhan dan pemantauan, sekaligus memperluas Platform IBM® Data Security ke contoh penggunaan agen dan cloud-native. Di seluruh IBM® Security Services, model deteksi Orion yang explainable juga selaras dengan layanan advisory dan managed services yang diandalkan klien untuk menavigasi lingkungan ancaman yang semakin kompleks.
IBM® Ventures dengan bangga mendukung Orion Security dalam memodernisasi data loss prevention untuk era AI, menggeser kategori ini dari kontrol reaktif menuju perlindungan yang proaktif dan cerdas, yang dirancang untuk cara kerja perusahaan modern saat ini.