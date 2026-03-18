Mengapa IBM Ventures berinvestasi di Atolio

Memberdayakan pencarian perusahaan berbasis AI yang aman untuk era hybrid cloud.
Di IBM Ventures, kami percaya masa depan produktivitas perusahaan terletak pada pengalaman yang cerdas, aman, dan fleksibel yang menghormati kedaulatan data, terintegrasi dengan lancar di berbagai platform, dan didukung oleh kemajuan terbaru dalam AI. Itulah sebabnya kami dengan senang hati mengumumkan investasi kami di Atolio, satu-satunya platform pencarian perusahaan berbasis AI yang sepenuhnya di-host mandiri yang dirancang untuk organisasi yang sadar keamanan.
Data perusahaan tersebar di banyak alat, dan solusi pencarian tradisional kesulitan untuk menyatukan informasi ini, terutama di industri di mana privasi data, kepatuhan, dan kontrol tidak dapat dinegosiasikan. Faktanya, 38% pemimpin TI menyebutkan masalah keamanan dan tata kelola sebagai hambatan utama dalam meningkatkan skala AI, menurut studi Forrester Consulting yang ditugaskan oleh Tines.
Atolio memecahkan masalah ini secara langsung dengan platform yang memungkinkan organisasi untuk menerapkan pencarian yang didukung AI sepenuhnya di dalam infrastruktur mereka sendiri, baik secara on premises atau di cloud pribadi virtual (VPC) mereka, memastikan kontrol penuh atas data sensitif. Dengan pengindeksan yang sadar izin, konektor bawaan, dan dukungan untuk LLM sumber terbuka dan berpemilik, Atolio memberikan pengalaman pencarian yang aman dan terpadu yang disesuaikan dengan hak akses setiap pengguna.
Arsitektur Atolio sangat selaras dengan strategi hybrid cloud dan AI IBM. Sama seperti Red Hat OpenShift yang memungkinkan penerapan konsisten di seluruh lingkungan, Atolio memberdayakan perusahaan untuk membawa AI ke data mereka di mana pun data berada. Pendekatan mereka yang tidak bergantung pada model mendukung integrasi dengan watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini, dan model sumber terbuka seperti Llama dari Meta, memberi pelanggan fleksibilitas untuk memilih model yang tepat untuk kebutuhan mereka.
Tim pendiri Atolio membawa pengalaman mendalam dalam perangkat lunak perusahaan dan infrastruktur AI. CEO David Lanstein dan CRO Mark Matta membantu meningkatkan ARR PagerDuty dari 1 juta USD menjadi lebih dari 100 juta USD. CTO Gareth Watts berperan penting dalam membangun produk cloud awal Splunk dan lapisan konsumsi yang aman.
Bersama-sama, mereka telah mengumpulkan tim yang memahami tantangan teknis dan memasuki pasar dalam melayani perusahaan besar yang diatur. Daya tarik awal mereka sudah jelas: pelanggan seperti Cengage, Cribl, dan Angkatan Udara AS sudah merasakan peningkatan produktivitas yang terukur (hingga 62% di beberapa tim) karena menggunakan Atolio untuk menyatukan dan mengamankan pengetahuan perusahaan mereka.
Di IBM Ventures, kami berinvestasi di perusahaan yang membangun infrastruktur untuk era teknologi perusahaan berikutnya. Atolio melakukan tepatnya hal itu: mendefinisikan ulang bagaimana organisasi mengakses dan berinteraksi dengan pengetahuan mereka, dengan aman dan cerdas.
Kami bangga mendukung Atolio meningkatkan upaya menuju pasar mereka dan terus berinovasi dalam pencarian perusahaan yang didukung AI. Kami percaya platform mereka akan menjadi dasar bagi bagaimana perusahaan memanfaatkan kekuatan AI dengan aman, fleksibel, dan dalam skala besar.