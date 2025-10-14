Apa yang menjadikan IBM Pemimpin di IDC MarketScape 2025

IDC mengakui orkestrasi sebagai pembeda utama untuk IBM. Tidak seperti platform AI percakapan tradisional yang terutama berfokus pada interaksi, watsonx Orchestrate mengoordinasikan tindakan di seluruh agen, asisten, dan alat—sehingga karyawan dan pelanggan dapat menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir dalam satu pengalaman percakapan.

Kemampuan utama yang disorot dalam laporan IDC meliputi:

Orkestrasi banyak agen : Beberapa agen dan asisten AI dapat berkolaborasi secara real-time untuk menyelesaikan alur kerja yang kompleks.

: Beberapa agen dan asisten AI dapat berkolaborasi secara real-time untuk menyelesaikan alur kerja yang kompleks. Katalog agen bawaan: Agen siap pakai untuk SDM, pengadaan, penjualan, dan layanan pelanggan—ditambah Agent Connect Kit yang memungkinkan mitra merancang, menguji, memvalidasi, dan menerbitkan agen mereka sendiri.

Agen siap pakai untuk SDM, pengadaan, penjualan, dan layanan pelanggan—ditambah Agent Connect Kit yang memungkinkan mitra merancang, menguji, memvalidasi, dan menerbitkan agen mereka sendiri. Integrasi dengan sistem perusahaan: Dukungan untuk SSO, pemanggilan alat, dan konektivitas ke berbagai platform seperti Slack dan Microsoft Teams.

Dukungan untuk SSO, pemanggilan alat, dan konektivitas ke berbagai platform seperti Slack dan Microsoft Teams. Otomatisasi yang didukung AI Generatif: Memanfaatkan model LLM apa pun melalui AI Gateway dan LLM sumber terbuka terkemuka (seperti LLaMA dan Mistral) untuk membangun aliran percakapan, menghasilkan data pelatihan sintetis, meringkas informasi, dan mengotomatiskan pembuatan FAQ.

Memanfaatkan model LLM apa pun melalui AI Gateway dan LLM sumber terbuka terkemuka (seperti LLaMA dan Mistral) untuk membangun aliran percakapan, menghasilkan data pelatihan sintetis, meringkas informasi, dan mengotomatiskan pembuatan FAQ. Penerapan yang fleksibel: Opsi untuk dijalankan di IBM Cloud, AWS, atau on premises, sebagai produk perangkat lunak atau layanan terkelola sepenuhnya.

Opsi untuk dijalankan di IBM Cloud, AWS, atau on premises, sebagai produk perangkat lunak atau layanan terkelola sepenuhnya. Alat untuk setiap jenis pengguna: Dari lingkungan pro-code untuk pengembang hingga GUI no-code untuk pengguna bisnis, Orchestrate menyederhanakan perancangan, penerapan, dan pengelolaan AI kelas perusahaan.

Dengan menggabungkan semua fitur ini, watsonx Orchestrate tidak hanya menjawab pertanyaan; ia menghubungkan percakapan ke alur kerja perusahaan yang memungkinkan produktivitas terukur dan dampak pada bisnis. Dibangun di atas komitmen abadi IBM terhadap keterbukaan, integrasi, dan kepercayaan, semua pembeda ini memastikan klien menyadari nilai penuh AI di seluruh bisnis mereka.