Apa yang menjadikan IBM Pemimpin di IDC MarketScape 2025

diterbitkan 10/14/2025
Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Dengan bangga kami sampaikan bahwa IDC telah menempatkan IBM sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2025 untuk Platform AI Percakapan Umum di Seluruh Dunia. 

Pengakuan ini menekankan kekuatan IBM watsonx Orchestrate dan kemampuannya untuk membantu perusahaan melampaui percakapan ke hasil yang diatur.

Orkestrasi: Mengubah percakapan menjadi tindakan

IDC mengakui orkestrasi sebagai pembeda utama untuk IBM. Tidak seperti platform AI percakapan tradisional yang terutama berfokus pada interaksi, watsonx Orchestrate mengoordinasikan tindakan di seluruh agen, asisten, dan alat—sehingga karyawan dan pelanggan dapat menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir dalam satu pengalaman percakapan.

Kemampuan utama yang disorot dalam laporan IDC meliputi:

  • Orkestrasi banyak agen: Beberapa agen dan asisten AI dapat berkolaborasi secara real-time untuk menyelesaikan alur kerja yang kompleks.
  • Katalog agen bawaan: Agen siap pakai untuk SDM, pengadaan, penjualan, dan layanan pelanggan—ditambah Agent Connect Kit yang memungkinkan mitra merancang, menguji, memvalidasi, dan menerbitkan agen mereka sendiri.
  • Integrasi dengan sistem perusahaan: Dukungan untuk SSO, pemanggilan alat, dan konektivitas ke berbagai platform seperti Slack dan Microsoft Teams.
  • Otomatisasi yang didukung AI Generatif: Memanfaatkan model LLM apa pun melalui AI Gateway  dan LLM sumber terbuka terkemuka (seperti LLaMA dan Mistral) untuk membangun aliran percakapan, menghasilkan data pelatihan sintetis, meringkas informasi, dan mengotomatiskan pembuatan FAQ.
  • Penerapan yang fleksibel: Opsi untuk dijalankan di IBM Cloud, AWS, atau on premises, sebagai produk perangkat lunak atau layanan terkelola sepenuhnya.
  • Alat untuk setiap jenis pengguna: Dari lingkungan pro-code untuk pengembang hingga GUI no-code untuk pengguna bisnis, Orchestrate menyederhanakan perancangan, penerapan, dan pengelolaan AI kelas perusahaan.

Dengan menggabungkan semua fitur ini, watsonx Orchestrate tidak hanya menjawab pertanyaan; ia menghubungkan percakapan ke alur kerja perusahaan yang memungkinkan produktivitas terukur dan dampak pada bisnis. Dibangun di atas komitmen abadi IBM terhadap keterbukaan, integrasi, dan kepercayaan, semua pembeda ini memastikan klien menyadari nilai penuh AI di seluruh bisnis mereka.

  • Terbuka: Bawa kekuatan AI agen ke alur kerja, otomatisasi, dan aplikasi Anda saat ini—tidak memerlukan pembongkaran dan penggantian, tanpa vendor lock-in.
  • Terintegrasi: Manfaatkan semua sistem dan data di seluruh bisnis Anda untuk mendapatkan insight, tindakan, dan hasil yang lebih baik.
  • Tepercaya: Jaga keamanan bisnis Anda di semua sistem dengan keamanan, tata kelola, dan kepatuhan bawaan.

Warisan inovasi AI yang membangun kepercayaan diri

IDC juga menyoroti sejarah penelitian dan pengembangan AI IBM yang kuat selama lebih dari 50 tahun sebagai fondasi kekuatannya. Tradisi ini penting karena ini berarti:

  • Kedalaman keahlian: Puluhan tahun karya pelopor dalam AI dan otomatisasi yang dapat dipercaya klien.
  • Kesiapan perusahaan: Fokus pada tata kelola, kemampuan menjelaskan, dan akurasi—aspek mendasar untuk adopsi yang sangat penting.
  • Inovasi berkelanjutan: Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap paradigma yang muncul seperti AI generatif dan sistem banyak agen sekaligus berfokus pada kebutuhan perusahaan.

Bagi perusahaan, tradisi IBM tidak hanya menyediakan teknologi mutakhir tetapi juga jaminan bahwa solusi seperti watsonx Orchestrate dibangun di atas penelitian yang telah terbukti dan disediakan dengan ketelitian kelas perusahaan.

Apa kata klien

Menurut IDC, klien IBM menekankan dua kekuatan utama:

  • Kemudahan penskalaan ke contoh penggunaan baru: Dengan Orchestrate, organisasi dapat dengan cepat memperluas AI percakapan di SDM, pengadaan, penjualan, dan layanan pelanggan.
  • Dukungan kolaboratif: Sumber daya rekayasa dan pelatihan klien dari IBM dikutip sebagai jelas dan efektif, sehingga membantu perusahaan mengadopsi dan memperluas Orchestrate dengan percaya diri.

Prospek masa depan: Menonjol dengan AI percakapan

Pasar AI percakapan dinamis dan sangat kompetitif. IBM menonjol karena orkestrasi dibangun ke dalam fokus watsonx Orchestrate—mengubah AI percakapan menjadi pendorong transformasi perusahaan. Dipadukan dengan inovasi AI kami selama lebih dari 50 tahun, ini menempatkan IBM untuk membantu klien mengatasi perubahan, meningkatkan secara bertanggung jawab, dan membuka kemungkinan baru.

Masa depan AI diatur

Di IBM, kami percaya bahwa masa depan AI diatur: di mana percakapan terhubung dengan lancar ke tindakan dan di mana agen dan manusia berkolaborasi untuk mengubah pekerjaan. Dengan watsonx Orchestrate, masa depan itu ada di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM watsonx Orchestrate

Baca kutipan IDC MarketScape

