Apa yang menjadikan IBM Pemimpin di IDC MarketScape 2025

Dengan bangga kami sampaikan bahwa IDC telah menempatkan IBM sebagai Pemimpin di IDC MarketScape 2025 untuk Platform AI Percakapan Umum di Seluruh Dunia.
Pengakuan ini menekankan kekuatan IBM watsonx Orchestrate dan kemampuannya untuk membantu perusahaan melampaui percakapan ke hasil yang diatur.
IDC mengakui orkestrasi sebagai pembeda utama untuk IBM. Tidak seperti platform AI percakapan tradisional yang terutama berfokus pada interaksi, watsonx Orchestrate mengoordinasikan tindakan di seluruh agen, asisten, dan alat—sehingga karyawan dan pelanggan dapat menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir dalam satu pengalaman percakapan.
Kemampuan utama yang disorot dalam laporan IDC meliputi:
Dengan menggabungkan semua fitur ini, watsonx Orchestrate tidak hanya menjawab pertanyaan; ia menghubungkan percakapan ke alur kerja perusahaan yang memungkinkan produktivitas terukur dan dampak pada bisnis. Dibangun di atas komitmen abadi IBM terhadap keterbukaan, integrasi, dan kepercayaan, semua pembeda ini memastikan klien menyadari nilai penuh AI di seluruh bisnis mereka.
IDC juga menyoroti sejarah penelitian dan pengembangan AI IBM yang kuat selama lebih dari 50 tahun sebagai fondasi kekuatannya. Tradisi ini penting karena ini berarti:
Bagi perusahaan, tradisi IBM tidak hanya menyediakan teknologi mutakhir tetapi juga jaminan bahwa solusi seperti watsonx Orchestrate dibangun di atas penelitian yang telah terbukti dan disediakan dengan ketelitian kelas perusahaan.
Menurut IDC, klien IBM menekankan dua kekuatan utama:
Pasar AI percakapan dinamis dan sangat kompetitif. IBM menonjol karena orkestrasi dibangun ke dalam fokus watsonx Orchestrate—mengubah AI percakapan menjadi pendorong transformasi perusahaan. Dipadukan dengan inovasi AI kami selama lebih dari 50 tahun, ini menempatkan IBM untuk membantu klien mengatasi perubahan, meningkatkan secara bertanggung jawab, dan membuka kemungkinan baru.
Di IBM, kami percaya bahwa masa depan AI diatur: di mana percakapan terhubung dengan lancar ke tindakan dan di mana agen dan manusia berkolaborasi untuk mengubah pekerjaan. Dengan watsonx Orchestrate, masa depan itu ada di sini.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM watsonx Orchestrate