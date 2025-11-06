Menurut Climate Central, 80% pemadaman listrik besar di Amerika Serikat (yang memengaruhi lebih dari 50.000 pelanggan) dari tahun 2000 hingga 2023 disebabkan oleh cuaca. Negara bagian seperti Texas, Michigan, dan California terkena dampak paling parah, menekankan kebutuhan mendesak bagi perusahaan utilitas untuk memikirkan kembali bagaimana mereka mempersiapkan dan merespons peristiwa ini.

Departemen Energi AS memperkirakan bahwa pemadaman listrik merugikan bisnis di Amerika sebesar USD 150 miliar per tahun. Dan dengan meningkatnya bencana bernilai miliaran dolar, perusahaan utilitas menghadapi tekanan yang meningkat untuk meningkatkan ketahanan jaringan dan kepuasan pelanggan seraya mengelola biaya operasional.

Tantangannya? Jaringan listrik kita tidak dibangun untuk tahan terhadap iklim saat ini. Sistem manajemen pemadaman tradisional bersifat reaktif, sering kali memobilisasi kru hanya setelah kerusakan terjadi. Tetapi bagaimana jika perusahaan utilitas dapat mengantisipasi pemadaman sebelum terjadi?