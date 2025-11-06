Menghadapi badai: Mengapa prediksi pemadaman adalah masa depan ketahanan jaringan listrik
Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem telah melonjak, menempatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada operasi utilitas di seluruh AS. Dari badai dan kebakaran hutan hingga badai es dan badai petir, pemadaman yang disebabkan oleh cuaca tidak lagi menjadi anomali yang jarang terjadi; hal ini menjadi sesuatu yang normal.
Dengan menggabungkan prakiraan cuaca lanjut dengan analitik prediktif, solusi ini memberdayakan utilitas untuk:
Menurut Climate Central, 80% pemadaman listrik besar di Amerika Serikat (yang memengaruhi lebih dari 50.000 pelanggan) dari tahun 2000 hingga 2023 disebabkan oleh cuaca. Negara bagian seperti Texas, Michigan, dan California terkena dampak paling parah, menekankan kebutuhan mendesak bagi perusahaan utilitas untuk memikirkan kembali bagaimana mereka mempersiapkan dan merespons peristiwa ini.
Departemen Energi AS memperkirakan bahwa pemadaman listrik merugikan bisnis di Amerika sebesar USD 150 miliar per tahun. Dan dengan meningkatnya bencana bernilai miliaran dolar, perusahaan utilitas menghadapi tekanan yang meningkat untuk meningkatkan ketahanan jaringan dan kepuasan pelanggan seraya mengelola biaya operasional.
Tantangannya? Jaringan listrik kita tidak dibangun untuk tahan terhadap iklim saat ini. Sistem manajemen pemadaman tradisional bersifat reaktif, sering kali memobilisasi kru hanya setelah kerusakan terjadi. Tetapi bagaimana jika perusahaan utilitas dapat mengantisipasi pemadaman sebelum terjadi?
Prediksi Pemadaman IBM adalah solusi berbasis AI yang dirancang untuk membantu perusahaan utilitas beralih dari respons reaktif ke perencanaan proaktif. Dengan menggabungkan prakiraan cuaca lanjut dengan analitik prediktif, solusi ini memberdayakan utilitas untuk:
Prakiraan cuaca saja tidak mendorong keputusan; insight melakukannya. Prediksi Pemadaman mengubah prakiraan menjadi intelijen operasional, membantu perusahaan utilitas memobilisasi kru dan melindungi aset sebelum badai melanda.
Prediksi Pemadaman memanfaatkan data historis dan data real-time untuk memperkirakan volume, lokasi, dan waktu pemadaman. Ini menganalisis khususnya 3 hal:
Input ini dimasukkan ke dalam model analitik canggih yang memberikan prediksi dengan tingkat kepercayaan tinggi yang disesuaikan dengan area layanan masing-masing utilitas. Hasilnya? Insight dapat ditindaklanjuti yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas.
Perusahaan utilitas dapat memantau dampak yang diprediksi melalui dasbor khusus mereka, menyelaraskan perkiraan pemadaman dengan strategi mobilisasi kru, dan manajemen aset alur kerja.
Jadwalkan demo dengan tim kami untuk menjelajahi bagaimana Prediksi Pemadaman IBM dapat mengubah strategi manajemen pemadaman listrik Anda dan memberdayakan utilitas Anda untuk menghadapi apa pun yang terjadi selanjutnya.