watsonx.ai sekarang mendukung Graph RAG: evolusi strategis yang melebihi pencarian tradisional

Organisasi di seluruh dunia menghadapi tantangan mendasar: data mereka mengandung informasi, tetapi sistem AI tradisional tidak dapat memahaminya. Meskipun unggul dalam menemukan informasi, sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) konvensional tidak dapat memahami bagaimana informasi itu terhubung.

Keterbatasan ini menimbulkan kerugian senilai jutaan bagi bisnis akibat insight yang terlewatkan dan keputusan yang buruk. Pemimpin yang menyadari kelemahan ini berarti telah menyiapkan diri untuk mencapai keunggulan kompetitif.