Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa watsonx Orchestrate sekarang mendukung impor agen LangGraph khusus langsung ke platform. Jika Anda telah membangun agen khusus dengan LangGraph tetapi kesulitan dengan penerapan produksi, opsi ini cocok untuk Anda.
LangGraph telah menjadi kerangka kerja utama bagi pengembang yang membangun agen AI canggih, memperluas LangChain dengan kemampuan yang kuat seperti pola penalaran siklus, manajemen status khusus, dan alur kerja multi-langkah yang kompleks. Namun, membawa agen-agen ini dari lingkungan pengembangan Anda ke dalam produksi dengan keamanan, pemantauan, dan skalabilitas yang tepat selalu menjadi tugas yang berat.
Dengan fitur impor LangGraph di watsonx Orchestrate, Anda dapat mengambil kode agen LangGraph yang ada dan menerapkan langsung ke infrastruktur produksi tanpa menulis ulang.
Keunggulan mengimpor agen LangGraph Anda yang ada ke watsonx Orchestrate adalah apa yang tidak perlu Anda ubah. Logika LangGraph Anda tetap persis seperti yang Anda tulis—tidak perlu beradaptasi dengan kerangka kerja baru atau menulis ulang pola penalaran Anda. Alat dan fungsi yang Anda bangun ke dalam agen Anda berfungsi apa adanya dan Anda mempertahankan kontrol penuh atas perilaku agen Anda, manajemen keadaan, dan logika pengambilan keputusan.
Apa yang Anda dapatkan adalah semua yang Anda butuhkan untuk produksi: hosting kelas enterprise, keamanan bawaan, pemantauan dan visibilitas operasional, integrasi dengan agen watsonx Orchestrate lainnya, dan akses ke fitur platform seperti layanan memori jangka panjang dan AI Gateway.
Kemampuan ini dibangun untuk tiga situasi berbeda yang dihadapi pelanggan watsonx Orchestrate saat ini.
Kami secara aktif memperluas dukungan LangGraph berdasarkan masukan pengembang. LangGraph adalah kerangka kerja yang didukung saat ini untuk kemampuan ini, dengan LangChain serta kerangka kerja dan bahasa tambahan di luar Python pada peta jalan. Jika Anda membangun agen dengan LangGraph dan membutuhkan infrastruktur produksi, fitur ini dapat menghemat waktu berminggu-minggu untuk pekerjaan penerapan Anda.
Siap membawa agen LangGraph Anda ke produksi?