Dengan versi 2.3, watsonx.data melangkah maju secara signifikan: rilis ini menghadirkan fitur-fitur yang praktis dan bertenaga, sekaligus memperkuat tiga area utama yang paling penting bagi perusahaan.

Kemampuan yang ditingkatkan untuk AI agen Peningkatan kinerja dan kemudahan penggunaan Ekosistem yang lebih luas dan fleksibilitas penerapan

Inovasi-inovasi ini melanjutkan kekuatan utama watsonx.data yang telah ada dan memberikan organisasi cara-cara baru untuk mengaktifkan data, mempercepat perolehan insight, serta mendukung AI dalam skala besar.