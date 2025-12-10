watsonX.data v2.3 dibangun di atas dasar siap AI yang kuat dan memperkenalkan inovasi yang membantu tim mencapai lebih banyak dengan data mereka setiap hari. Kemampuan ini mendukung pengambilan yang lebih baik, tata kelola yang lebih kuat, analitik yang lebih lancar, dan fleksibilitas yang lebih besar di seluruh lingkungan.
Yang paling penting, rilis ini mencerminkan ke mana arah AI perusahaan menuju agen, menuju otomatisasi, menuju kecerdasan yang terasa alami dan proaktif. Semua hal ini bergantung pada data yang telah ditata kelola dengan baik, terhubung, dan siap digunakan.
Masa depan bisnis didukung AI pindah melalui lapisan data. Versi 2.3 membantu organisasi bergerak lebih cepat, meningkatkan skala lebih cerdas, dan membangun AI yang dapat mereka percayai.
Mulai uji coba gratis
Minta demo langsung
Jelajahi watsonx.data