watsonx.data v2.3: Inovasi baru yang memberdayakan AI perusahaan dalam skala besar

Dengan versi 2.3, watsonx.data mengambil langkah besar ke depan. Rilis ini memberikan fitur yang terasa praktis dan kuat, memperkuat tiga bidang yang paling penting bagi perusahaan.

diterbitkan 10 Desember 2025

diterbitkan 10 Desember 2025
Dengan versi 2.3, watsonx.data melangkah maju secara signifikan: rilis ini menghadirkan fitur-fitur yang praktis dan bertenaga, sekaligus memperkuat tiga area utama yang paling penting bagi perusahaan.

  1. Kemampuan yang ditingkatkan untuk AI agen
  2. Peningkatan kinerja dan kemudahan penggunaan
  3. Ekosistem yang lebih luas dan fleksibilitas penerapan

Inovasi-inovasi ini melanjutkan kekuatan utama watsonx.data yang telah ada dan memberikan organisasi cara-cara baru untuk mengaktifkan data, mempercepat perolehan insight, serta mendukung AI dalam skala besar.

1. Memajukan AI agen dengan data yang lebih cerdas dan lebih terhubung

AI agen membentuk kembali cara perusahaan menemukan, menavigasi, dan menggunakan informasi. Tim menginginkan AI yang dapat mengamati, mengambil, bernalar, dan bertindak. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa data yang diatur, berkualitas tinggi, dan terhubung dengan baik di bawahnya.

watsonX.data sudah mendukung beban kerja AI tingkat lanjut. Versi 2.3 memperkenalkan kemampuan baru yang membuat pengalaman ini lebih intuitif, lebih andal, dan lebih adaptif.

  • Pengambilan dan penemuan yang cerdas: Cara yang lebih fleksibel bagi AI untuk menanyakan dan menganalisis data perusahaan. Agen dapat memanfaatkan bahasa alami, pencarian vektor, atau sintaks khusus mesin dengan lancar, sehingga mempermudah penghubungan insight lintas sistem dan departemen.
Pengambilan Cerdas melalui dasbor UI Protokol Konteks Model
  • Penegakan hukum yang cerdas: Penyebaran kontrol akses yang ditingkatkan yang memperkuat tata kelola di seluruh data terstruktur dan tidak terstruktur. Kebijakan tetap konsisten di mana-mana, membantu tim meningkatkan AI tanpa meningkatkan risiko.
  • Penilaian keandalan cerdas: Lapisan visibilitas baru tentang bagaimana kinerja AI dalam kondisi dunia nyata. Tim dapat melacak akurasi, efisiensi, dan biaya untuk terus menyempurnakan sistem mereka.
Dasbor UI IBM® watsonx Prompt Lab

Berbagai inovasi ini memberikan organisasi pendekatan yang lebih kuat dan terpadu terhadap AI agen, yang berlandaskan kepercayaan, kemudahan penemuan, serta kontrol kelas enterprise.

2. Kinerja dan kegunaan yang dirancang untuk beban kerja nyata

Orang-orang yang membangun analitik dan sistem AI menginginkan alat yang merespons dengan cepat dan bekerja dengan lancar. Mereka menginginkan platform yang membantu mereka fokus pada pemecahan masalah daripada mengelola infrastruktur.

WatsonX.data v2.3 memperkenalkan peningkatan yang membuat alur kerja sehari-hari lebih cepat, sederhana, dan lebih hemat biaya.

  • Spark di IBM® Cloud Nirserver: Menyediakan penskalaan dan pengelolaan otomatis sehingga workload Spark membutuhkan lebih sedikit penyesuaian manual dan mampu memberikan kinerja yang lebih konsisten.
  • Dasbor FinOps: Visibilitas yang diperluas ke dalam penggunaan cloud untuk membantu tim membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kinerja dan pengeluaran.
Dasbor UI transparansi penggunaan FinOps
  • Asisten lakehouse: Navigasi percakapan baru dan fitur teks ke tindakan yang membantu tim Jelajahi data dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien.
Dasbor UI Lakehouse Assistant
  • Pengalaman yang tertanam di watsonx BI: Alur kerja dashboarding yang ringkas dan terintegrasi, dirancang untuk mengurangi hambatan serta mempercepat proses menghasilkan insight.

Peningkatan ini memberi tim ketangkasan dan kepercayaan diri yang lebih besar saat beban kerja dan jejak data mereka tumbuh.

3. Dukungan pasar dan ekosistem yang diperluas

Perusahaan menjalankan operasionalnya di beragam lingkungan TI, mulai dari hybrid cloud dan on premises hingga lingkungan yang diatur ketat dan terisolasi. Platform data mereka perlu mendukung kenyataan ini.

watsonX.data v2.3 memperluas fleksibilitasnya dengan opsi baru yang memperluas di mana dan bagaimana organisasi dapat mengadopsi platform.

  • Kepatuhan FedRAMP di AWS GovCloud: Dukungan kepatuhan yang diperluas menghadirkan akses watsonx.data yang aman dan telah mendapatkan otorisasi FedRAMP di AWS GovCloud, memungkinkan lembaga pemerintah A.S. serta industri teregulasi memodernisasi beban kerja analitik dan AI sambil memenuhi persyaratan keamanan federal yang ketat.
  • Dukungan sistem IBM® Power: watsonx.data sekarang menjadi GA di IBM® Power yang menghadirkan beban kerja AI yang cepat dan konsisten ke pengaturan hybrid dan lokal
Ikhtisar diagram Manajer Infrastruktur di IBM® watsonx.data

Penambahan ini memudahkan organisasi untuk menggunakan platform data tepercaya yang sama di lingkungan yang beragam dan lingkungan peraturan.

Dibangun untuk perusahaan berbasis AI

watsonX.data v2.3 dibangun di atas dasar siap AI yang kuat dan memperkenalkan inovasi yang membantu tim mencapai lebih banyak dengan data mereka setiap hari. Kemampuan ini mendukung pengambilan yang lebih baik, tata kelola yang lebih kuat, analitik yang lebih lancar, dan fleksibilitas yang lebih besar di seluruh lingkungan.

Yang paling penting, rilis ini mencerminkan ke mana arah AI perusahaan menuju agen, menuju otomatisasi, menuju kecerdasan yang terasa alami dan proaktif. Semua hal ini bergantung pada data yang telah ditata kelola dengan baik, terhubung, dan siap digunakan.

Masa depan bisnis didukung AI pindah melalui lapisan data. Versi 2.3 membantu organisasi bergerak lebih cepat, meningkatkan skala lebih cerdas, dan membangun AI yang dapat mereka percayai.

