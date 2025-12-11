Mempercepat AI di IBM® Z: Watsonx Assistant for Z sekarang didukung oleh Spyre Accelerator

Ketika organisasi mengadopsi sistem AI yang didukung oleh LLM, privasi data menjadi sangat penting. Hal ini terutama berlaku untuk watsonx Assistant for Z, di mana agen AI bekerja langsung dengan data operasional sensitif—metrik sistem, log, detail konfigurasi, dan input alur kerja—untuk menafsirkan maksud dan menjalankan tugas. Lingkungan IBM® Z menangani catatan pelanggan, transaksi keuangan, dan beban kerja teregulasi yang tidak dapat mengambil risiko paparan. Karena agen AI ini menjadi semakin mampu, memastikan bahwa data tetap terlindungi dan terkandung menjadi lebih penting.

Dalam sistem AI agen seperti watsonx Assistant for Z, agen AI dapat mengakses dan bertindak atas data operasional untuk menjalankan pekerjaan nyata, mulai dari analisis kinerja sistem hingga otomatisasi alur kerja yang kompleks. Otonomi ini membutuhkan arsitektur yang mampu mempercepat kecerdasan, sekaligus memastikan data tetap bersifat privat, patuh terhadap regulasi, dan berada di bawah kendali penuh perusahaan. IBM® Z menyediakan fondasi tersebut.

Menjalankan inferensi AI secara langsung di dalam platform membantu mendukung persyaratan residensi data, karena dirancang untuk meminimalkan kebutuhan memindahkan informasi sensitif ke server eksternal atau cloud publik. Dengan enkripsi yang mendalam, kemampuan isolasi, serta keamanan berbasis perangkat keras yang terintegrasi di dalam platform, IBM® Z membantu organisasi untuk menskalakan AI sekaligus memenuhi persyaratan keamanan dan tata kelola yang ketat.

Dengan penambahan Spyre Accelerator, didukung oleh prosesor IBM Telum II, watsonx Assistant for Z dapat menjalankan beban kerja AI generatif dan agen dengan aman di mana data sudah berada. Spyre memungkinkan inferensi di platform berkinerja tinggi, mempercepat insight sambil memastikan informasi operasional yang sensitif dapat tetap berada dalam perlindungan IBM® Z.