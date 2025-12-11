Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Mempercepat AI di IBM® Z: Watsonx Assistant for Z sekarang didukung oleh Spyre Accelerator

watsonx Assistant for Z sekarang berjalan dengan Spyre Accelerator, membawa AI generatif dan agen ke platform IBM® Z, yang dirancang untuk menawarkan opsi penerapan tepercaya dan aman, bagi pelanggan yang menuntut privasi data.

diterbitkan 11 Desember 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Peningkatan ini merupakan langkah lanjutan dari strategi IBM® untuk menghadirkan AI agen dan otomatisasi yang aman langsung di IBM® Z, memungkinkan enterprise mengoperasikan agen AI berbasis model bahasa besar (LLM) secara native di on-prem, sambil tetap menjaga privasi data, tata kelola, dan kontrol penuh dalam lingkungan IBM® Z yang tepercaya.

Membangun kepercayaan dan privasi data ke dalam AI agen untuk mainframe

Ketika organisasi mengadopsi sistem AI yang didukung oleh LLM, privasi data menjadi sangat penting. Hal ini terutama berlaku untuk watsonx Assistant for Z, di mana agen AI bekerja langsung dengan data operasional sensitif—metrik sistem, log, detail konfigurasi, dan input alur kerja—untuk menafsirkan maksud dan menjalankan tugas. Lingkungan IBM® Z menangani catatan pelanggan, transaksi keuangan, dan beban kerja teregulasi yang tidak dapat mengambil risiko paparan. Karena agen AI ini menjadi semakin mampu, memastikan bahwa data tetap terlindungi dan terkandung menjadi lebih penting.

Dalam sistem AI agen seperti watsonx Assistant for Z, agen AI dapat mengakses dan bertindak atas data operasional untuk menjalankan pekerjaan nyata, mulai dari analisis kinerja sistem hingga otomatisasi alur kerja yang kompleks. Otonomi ini membutuhkan arsitektur yang mampu mempercepat kecerdasan, sekaligus memastikan data tetap bersifat privat, patuh terhadap regulasi, dan berada di bawah kendali penuh perusahaan. IBM® Z menyediakan fondasi tersebut.

Menjalankan inferensi AI secara langsung di dalam platform membantu mendukung persyaratan residensi data, karena dirancang untuk meminimalkan kebutuhan memindahkan informasi sensitif ke server eksternal atau cloud publik. Dengan enkripsi yang mendalam, kemampuan isolasi, serta keamanan berbasis perangkat keras yang terintegrasi di dalam platform, IBM® Z membantu organisasi untuk menskalakan AI sekaligus memenuhi persyaratan keamanan dan tata kelola yang ketat.

Dengan penambahan Spyre Accelerator, didukung oleh prosesor IBM Telum II, watsonx Assistant for Z dapat menjalankan beban kerja AI generatif dan agen dengan aman di mana data sudah berada. Spyre memungkinkan inferensi di platform berkinerja tinggi, mempercepat insight sambil memastikan informasi operasional yang sensitif dapat tetap berada dalam perlindungan IBM® Z.

Bagaimana Spyre Accelerator meningkatkan Watsonx Assistant for Z

Spyre Accelerator, yang diperkenalkan dengan IBM® z17 dan IBM® LinuxONE 5, dibuat khusus untuk menangani model bahasa besar dan beban kerja AI generatif dan agen dengan aman dalam sistem perusahaan.

Solusi ini membawa inferensi AI skala perusahaan langsung ke IBM® Z, memungkinkan model bahasa besar dan agen berjalan sepenuhnya di mainframe. Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk menskalakan AI generatif dan agentik sambil menjaga privasi, tata kelola, dan keandalan.

Dengan watsonx Assistant for Z sekarang memanfaatkan Spyre Accelerator, membantu perusahaan mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar untuk menerapkan model bahasa besar secara native di IBM® Z. Rilis ini memperkenalkan dukungan untuk model dasar IBM® Granite—dimulai dengan model Granite 3.3-8B-Instruct, diuji dan dioptimalkan untuk dijalankan pada IBM® Z dengan kartu Spyre untuk penerapan z17.

Pada saat yang sama, kami terus mendukung penerapan berbasis Llama untuk pelanggan yang menjalankan LLM mereka pada infrastruktur x86, mendorong pilihan dan kemampuan beradaptasi di seluruh lingkungan. Hal ini memungkinkan organisasi memilih model yang paling selaras dengan kebutuhan kinerja, kepatuhan, dan strategi infrastruktur mereka, sekaligus memanfaatkan eksekusi terakselerasi Spyre secara native di platform untuk AI generatif dan agen dalam skala besar.

Ketika digabungkan, watsonx Assistant for Z dan Spyre mengaktifkan:

  • Inferensi AI yang aman dan di platform dengan residensi data dan enkripsi yang didukung
  • Kinerja yang dapat diskalakan untuk permintaan AI bersamaan dengan volume tinggi
  • Otomatisasi tepercaya yang dirancang untuk beban kerja yang diatur dan sangat penting

Bersama-sama, kemajuan ini membantu watsonx Assistant for Z memberikan hasil yang lebih cepat dan aman dengan kompleksitas operasional yang berkurang, semuanya dalam lingkungan IBM® Z tepercaya.

Buka kekuatan Watsonx Assistant for Z dengan Spyre: Ketersediaan umum

Dukungan Spyre Accelerator untuk Watsonx Assistant for Z akan tersedia secara umum mulai 12 Desember 2025. Tonggak pencapaian ini menyatukan inovasi IBM® di bidang perangkat keras dan perangkat lunak AI—mengombinasikan Spyre Accelerator, prosesor Telum II, dan watsonx Assistant for Z—untuk menghadirkan kecerdasan yang aman dan berjalan langsung di platform bagi beban kerja enterprise.

Melihat ke Depan: Adopsi Pembangun Agen

Dengan ekspansi cepat kemampuan Agent Builder, kami menghentikan Assistant Builder dalam rilis ini dan berencana untuk menghapusnya sepenuhnya di rilis berikutnya. Kami mendorong pengguna untuk beralih ke Agent Builder untuk memanfaatkan fungsionalitas yang ditingkatkan dan peta jalan di masa depan.

