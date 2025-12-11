Mempercepat AI di IBM® Z: Watsonx Assistant for Z sekarang didukung oleh Spyre Accelerator

Spyre Accelerator, yang diperkenalkan dengan IBM® z17 dan IBM® LinuxONE 5, dibuat khusus untuk menangani model bahasa besar dan beban kerja AI generatif dan agen dengan aman dalam sistem perusahaan.
Solusi ini membawa inferensi AI skala perusahaan langsung ke IBM® Z, memungkinkan model bahasa besar dan agen berjalan sepenuhnya di mainframe. Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk menskalakan AI generatif dan agentik sambil menjaga privasi, tata kelola, dan keandalan.
Dengan watsonx Assistant for Z sekarang memanfaatkan Spyre Accelerator, membantu perusahaan mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar untuk menerapkan model bahasa besar secara native di IBM® Z. Rilis ini memperkenalkan dukungan untuk model dasar IBM® Granite—dimulai dengan model Granite 3.3-8B-Instruct, diuji dan dioptimalkan untuk dijalankan pada IBM® Z dengan kartu Spyre untuk penerapan z17.
Pada saat yang sama, kami terus mendukung penerapan berbasis Llama untuk pelanggan yang menjalankan LLM mereka pada infrastruktur x86, mendorong pilihan dan kemampuan beradaptasi di seluruh lingkungan. Hal ini memungkinkan organisasi memilih model yang paling selaras dengan kebutuhan kinerja, kepatuhan, dan strategi infrastruktur mereka, sekaligus memanfaatkan eksekusi terakselerasi Spyre secara native di platform untuk AI generatif dan agen dalam skala besar.
Ketika digabungkan, watsonx Assistant for Z dan Spyre mengaktifkan:
- Inferensi AI yang aman dan di platform dengan residensi data dan enkripsi yang didukung
- Kinerja yang dapat diskalakan untuk permintaan AI bersamaan dengan volume tinggi
- Otomatisasi tepercaya yang dirancang untuk beban kerja yang diatur dan sangat penting
Bersama-sama, kemajuan ini membantu watsonx Assistant for Z memberikan hasil yang lebih cepat dan aman dengan kompleksitas operasional yang berkurang, semuanya dalam lingkungan IBM® Z tepercaya.