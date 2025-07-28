28 Juli 2025
Verizon mendapatkan pengakuan dengan Stevie Award 2025 untuk Keunggulan Layanan, merayakan komitmennya yang berkelanjutan terhadap inovasi, pengalaman pelanggan, dan transformasi operasional. Pengakuan ini menyoroti keberhasilan kolaborasi Verizon dengan IBM dalam meningkatkan operasi keuangan internasionalnya melalui pendekatan berpikiran maju berbasis data.
Selama lebih dari satu dekade, Verizon dan IBM telah bekerja sama untuk mengelola dan mengembangkan operasi keuangan internasional Verizon. Dengan pusat pengiriman di Eropa dan Asia, kemitraan ini mendukung berbagai layanan termasuk penagihan, manajemen sengketa, penagihan, dan operasi pemulihan—melayani pelanggan di berbagai wilayah dan bahasa.
Kolaborasi yang telah berlangsung lama ini dibangun di atas nilai-nilai akuntabilitas, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan pengiriman, Verizon berubah secara proaktif. Dengan memanfaatkan keahlian IBM dalam analitik prediktif dan metodologi tangkas, tim mengidentifikasi bidang utama untuk perbaikan dan menerapkan solusi yang ditargetkan.
Yang termasuk dalamnya:
Hasilnya adalah operasi yang lebih responsif, efisien dan berfokus pada pelanggan.
Faktor kunci dalam keberhasilan transformasi ini adalah penciptaan cabang gabungan antara tim Verizon dan IBM. Struktur ini memungkinkan kolaborasi yang erat di seluruh wilayah dan fungsi, mendorong kepemilikan bersama atas hasil dan budaya inovasi.
Lokakarya, sesi curah pendapat, dan latihan pemikiran desain membantu memunculkan berbagai ide baru dan menyempurnakan proses yang ada. Ulasan rutin dan praktik tata kelola memastikan bahwa kemajuan diukur dan dipertahankan.
Stevie Award merupakan bukti dedikasi Verizon untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini juga mencerminkan kekuatan kemitraan Verizon-IBM dan komitmen bersama terhadap keunggulan operasional.
Para pemangku kepentingan di seluruh organisasi telah mengakui dampak positif dari semua upaya ini, dengan mencatat peningkatan dalam hal daya tanggap, penyelesaian masalah, dan kualitas layanan secara keseluruhan.
Dengan fondasi transformasi yang kokoh, Verizon kini menjelajahi aneka peluang baru untuk membangun di atas kesuksesannya. Inisiatif masa depan termasuk integrasi teknologi canggih seperti AI generatif dan otomatisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi.
Pengakuan dari Stevie Awards berfungsi sebagai pencapaian sekaligus motivator—memperkuat posisi Verizon sebagai pemimpin dalam keunggulan layanan dan komitmennya yang berkelanjutan terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan.