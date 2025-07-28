Selama lebih dari satu dekade, Verizon dan IBM telah bekerja sama untuk mengelola dan mengembangkan operasi keuangan internasional Verizon. Dengan pusat pengiriman di Eropa dan Asia, kemitraan ini mendukung berbagai layanan termasuk penagihan, manajemen sengketa, penagihan, dan operasi pemulihan—melayani pelanggan di berbagai wilayah dan bahasa.

Kolaborasi yang telah berlangsung lama ini dibangun di atas nilai-nilai akuntabilitas, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan.