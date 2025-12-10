Gunakan AI agen untuk menyelesaikan insiden lebih cepat dengan IBM Instana Intelligent Incident Investigation

Rilis GA dibangun berdasarkan Pratinjau dengan memberikan peningkatan baru yang memperdalam proses investigasi, memperkuat alur kerja remediasi, dan meningkatkan kemampuan penjelasan di setiap fase respons insiden.

Investigasi dan penalaran yang lebih dalam dan multi-entitas

Versi GA menganalisis grafik dependensi penuh, termasuk layanan, infrastruktur, panggilan, interaksi database, peristiwa Kubernetes, dan banyak lagi, untuk membangun rantai bukti yang lengkap. Instana melacak bagaimana suatu insiden menyebar, apa dampaknya, dan mengapa itu terjadi, menyajikan temuan dalam langkah-langkah yang jelas dan dapat dijelaskan.

Rencana remediasi yang lebih kuat yang dihasilkan oleh AI

Setelah penyelidikan selesai, Instana menghasilkan panduan remediasi yang sepenuhnya kontekstual, berdasarkan hasil investigasi. Tim dapat meninjau, menyempurnakan, dan menjalankan tindakan yang direkomendasikan, atau mengubahnya menjadi skrip otomatisasi di masa mendatang.

"Dari Skrip ke Petunjuk" untuk remediasi insiden yang lebih cepat dan terkelola

Setiap tindakan yang direkomendasikan sekarang dapat diubah menjadi skrip Bash atau Ansible yang siap digunakan, dapat diekspor ke GitHub untuk kontrol versi, pengujian, atau pipeline otomatisasi. Kemampuan ini menjembatani kesenjangan antara memahami masalah dan menjalankan perbaikan, terutama selama insiden tekanan tinggi.

Ringkasan dan komunikasi insiden secara instan

Setelah remediasi, satu klik menghasilkan ringkasan insiden lengkap yang mencakup penyebab, dampak, langkah investigasi, dan tindakan pemulihan, mendukung serah terima tanpa masalah, postmortem, pembaruan pemangku kepentingan, dan pelaporan kepatuhan.

Peningkatan kemampuan penjelasan melalui penalaran AI transparan

Selama penyelidikan, Instana menampilkan jalur penalaran agen AI, memungkinkan para insinyur untuk memvalidasi temuan, menjelajahi konteks, dan mempertahankan pengawasan penuh oleh manusia atas proses tersebut. Transparansi ini adalah prinsip desain dasar dari pendekatan Instana terhadap AI agen.