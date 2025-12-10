Gunakan AI agen untuk menyelesaikan insiden lebih cepat dengan IBM Instana Intelligent Incident Investigation
Intelligent Investigation mempercepat cara tim mendiagnosis dan memperbaiki insiden TI.
IBM® Instana Intelligent Incident Investigation, didukung oleh AI agen, sekarang tersedia secara umum. Berdasarkan Pratinjau Publik, versi Ketersediaan Umum menghadirkan perkembangan dalam kedalaman dan kelengkapan investigasi, alur kerja remediasi yang lebih lengkap, dan kemampuan penjelasan yang lebih baik, membantu tim SRE, DevOps, dan platform di semua tingkat keahlian untuk menyelesaikan insiden kompleks lebih cepat dengan dampak bisnis yang lebih rendah.
Aplikasi modern—mencakup layanan mikro terdistribusi, Kubernetes, kontainer, dan lingkungan cloud-native—lebih saling berhubungan dan dinamis dari sebelumnya. Dengan setiap rilis, perubahan konfigurasi, dan dependensi, radius dampak dari satu masalah tumbuh. Adopsi AI generatif dalam aplikasi tersebut membawa kompleksitas tambahan dan mode kegagalan baru yang belum pernah dialami tim TI sebelumnya.
Instana sudah mengidentifikasi komponen layanan dan aplikasi yang merupakan akar masalah insiden secara real-time. Tetapi selama insiden, para insinyur masih menghabiskan waktu yang berharga untuk menjelajahi gejala komponen melalui metrik, peristiwa, log, dan jejak untuk memahami mengapa mereka gagal dan mengikuti dampak di seluruh dependensi untuk memahami di mana komponen tersebut menyebabkan kegagalan bertingkat.
Intelligent Incident Investigation Instana mengubah ini sepenuhnya. Caranya adalah dengan menggunakan AI agen untuk secara komprehensif menyelidiki, membuat hipotesis, menalar, mendiagnosis, memvalidasi, dan menyusun gambaran lengkap dari suatu insiden secara otomatis saat Anda menonton. Dengan menggunakan penyelidikan komprehensif, ahli SRE dapat mengoptimalkan waktu mereka dengan meninjau kesimpulan dan beralih ke tindakan dengan cepat. SRE baru dapat mempelajari cara menyelidiki. Tim menghemat waktu investigasi dan membangun keterampilan saat mereka melakukannya.
Rilis GA dibangun berdasarkan Pratinjau dengan memberikan peningkatan baru yang memperdalam proses investigasi, memperkuat alur kerja remediasi, dan meningkatkan kemampuan penjelasan di setiap fase respons insiden.
Investigasi dan penalaran yang lebih dalam dan multi-entitas
Versi GA menganalisis grafik dependensi penuh, termasuk layanan, infrastruktur, panggilan, interaksi database, peristiwa Kubernetes, dan banyak lagi, untuk membangun rantai bukti yang lengkap. Instana melacak bagaimana suatu insiden menyebar, apa dampaknya, dan mengapa itu terjadi, menyajikan temuan dalam langkah-langkah yang jelas dan dapat dijelaskan.
Rencana remediasi yang lebih kuat yang dihasilkan oleh AI
Setelah penyelidikan selesai, Instana menghasilkan panduan remediasi yang sepenuhnya kontekstual, berdasarkan hasil investigasi. Tim dapat meninjau, menyempurnakan, dan menjalankan tindakan yang direkomendasikan, atau mengubahnya menjadi skrip otomatisasi di masa mendatang.
"Dari Skrip ke Petunjuk" untuk remediasi insiden yang lebih cepat dan terkelola
Setiap tindakan yang direkomendasikan sekarang dapat diubah menjadi skrip Bash atau Ansible yang siap digunakan, dapat diekspor ke GitHub untuk kontrol versi, pengujian, atau pipeline otomatisasi. Kemampuan ini menjembatani kesenjangan antara memahami masalah dan menjalankan perbaikan, terutama selama insiden tekanan tinggi.
Ringkasan dan komunikasi insiden secara instan
Setelah remediasi, satu klik menghasilkan ringkasan insiden lengkap yang mencakup penyebab, dampak, langkah investigasi, dan tindakan pemulihan, mendukung serah terima tanpa masalah, postmortem, pembaruan pemangku kepentingan, dan pelaporan kepatuhan.
Peningkatan kemampuan penjelasan melalui penalaran AI transparan
Selama penyelidikan, Instana menampilkan jalur penalaran agen AI, memungkinkan para insinyur untuk memvalidasi temuan, menjelajahi konteks, dan mempertahankan pengawasan penuh oleh manusia atas proses tersebut. Transparansi ini adalah prinsip desain dasar dari pendekatan Instana terhadap AI agen.
Ada 4 manfaat utama:
Instana terus memimpin industri dengan menggabungkan observabilitas real-time, konteks full-stack, dan analisis serta remediasi berbasis AI agen. Instana menangkap 100% jejak secara real-time, mendukung 300+ teknologi, dan menyediakan analitik streaming dengan topologi sistem yang tepat, memastikan tidak ada titik buta dan penyelidikan yang lebih cepat dan lebih akurat.
Intelligent Incident Investigation Instana sekarang tersedia untuk umum.