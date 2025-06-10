Sorotan utama lainnya adalah pengenalan Model Gateway, solusi kelas perusahaan baru yang menyediakan akses mulus ke berbagai model dasar terkemuka melalui antarmuka yang aman dan diatur. Fitur ini dirancang untuk menghilangkan vendor lock-in dengan memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan model Granite IBM bersama model untuk tujuan umum seperti Anthropic dan OpenAI.

Model Gateway menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi. Solusi ini mendukung hampir semua model, di mana saja, baik yang dihosting di watsonx.ai atau di lingkungan pihak ketiga. Perusahaan dapat memilih model terbaik sesuai kebutuhan mereka dan menerapkannya dengan aman, berkat mekanisme pemilihan dan kontrol akses yang kuat. Kemampuan ini memberdayakan bisnis untuk mempertahankan kontrol atas infrastruktur AI mereka, meningkatkan ketangkasan, dan mengoptimalkan biaya, seraya memastikan ketahanan dan keamanan.

Dengan mengaktifkan penggunaan model yang dihosting pihak ketiga, Model Gateway memungkinkan pengembang untuk membangun dan menerapkan agen AI sebagai layanan dengan cepat dan efisien. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi organisasi yang ingin menskalakan inisiatif AI tanpa terikat pada ekosistem satu vendor. Model Gateway tersedia untuk pratinjau publik mulai Kamis, 12 Juni 2025.