10 Juni 2025
Di acara Think 2025, IBM memperkenalkan rangkaian fitur tangguh mendatang untuk watsonx.ai, dirancang untuk memberdayakan pembangun AI, ilmuwan data, insinyur, dan pengembang untuk mengubah berbagai ide inovatif menjadi aplikasi AI siap produksi, yang memberikan nilai bisnis nyata. Peningkatan ini bertujuan untuk merampingkan siklus hidup pengembangan AI, meningkatkan kinerja model, dan memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas penerapan AI.
Salah satu penambahan yang paling menarik adalah Agent Ops, kemampuan baru yang mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan agen AI yang menyeluruh. Agent Ops membawa pendekatan terstruktur yang berfokus pada siklus hidup pada pengembangan agen AI. Kumpulan alat ini mencakup semuanya, mulai dari membangun dan menguji hingga menerapkan dan mengelola agen dalam produksi.
watsonx menyederhanakan proses ini dengan mengintegrasikan model penting, alat, kerangka kerja, dan metrik evaluasi ke dalam pengalaman pengembang terpadu. Hal ini mengurangi kompleksitas sekaligus mempertahankan fleksibilitas yang dibutuhkan pengembang untuk berinovasi. Dengan Agent Ops, tim dapat mengembangkan agen kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, mengoptimalkan kinerjanya, dan memastikan tata kelola serta kepatuhan di sepanjang siklus hidup pengembangan. Hasilnya adalah jalur yang lebih efisien untuk memberikan solusi AI yang memecahkan tantangan bisnis yang kompleks sekaligus mengoptimalkan biaya dan kinerja.
Sorotan utama lainnya adalah pengenalan Model Gateway, solusi kelas perusahaan baru yang menyediakan akses mulus ke berbagai model dasar terkemuka melalui antarmuka yang aman dan diatur. Fitur ini dirancang untuk menghilangkan vendor lock-in dengan memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan model Granite IBM bersama model untuk tujuan umum seperti Anthropic dan OpenAI.
Model Gateway menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi. Solusi ini mendukung hampir semua model, di mana saja, baik yang dihosting di watsonx.ai atau di lingkungan pihak ketiga. Perusahaan dapat memilih model terbaik sesuai kebutuhan mereka dan menerapkannya dengan aman, berkat mekanisme pemilihan dan kontrol akses yang kuat. Kemampuan ini memberdayakan bisnis untuk mempertahankan kontrol atas infrastruktur AI mereka, meningkatkan ketangkasan, dan mengoptimalkan biaya, seraya memastikan ketahanan dan keamanan.
Dengan mengaktifkan penggunaan model yang dihosting pihak ketiga, Model Gateway memungkinkan pengembang untuk membangun dan menerapkan agen AI sebagai layanan dengan cepat dan efisien. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi organisasi yang ingin menskalakan inisiatif AI tanpa terikat pada ekosistem satu vendor. Model Gateway tersedia untuk pratinjau publik mulai Kamis, 12 Juni 2025.
Menyesuaikan model dasar adalah langkah penting dalam mengembangkan solusi AI yang memenuhi persyaratan bisnis tertentu. Fitur kustomisasi model baru di watsonx.ai membuat proses ini lebih dapat diakses dan efektif. Pengembang dapat menyempurnakan model menggunakan data perusahaan maupun data yang dihasilkan secara sintetis, sehingga meningkatkan akurasi dan relevansi untuk contoh penggunaan unik mereka.
Semua alat ini mendukung berbagai teknik kustomisasi, termasuk penyesuaian dan pembuatan data sintetis, sehingga tim dapat mengoptimalkan kinerja model sekaligus mengelola biaya. Baik Anda sedang membangun chatbot layanan pelanggan, mesin analitik prediktif, atau model bahasa khusus domain, watsonx.ai menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk menyesuaikan AI dengan kebutuhan Anda yang tepat.
Kemampuan yang baru diumumkan di watsonx ini menunjukkan lompatan maju yang signifikan dalam pengembangan AI perusahaan. Dari Agent Ops untuk manajemen siklus hidup agen yang efisien, hingga Model Gateway untuk akses model yang fleksibel dan aman, dan alat penyesuaian model untuk menyempurnakan kinerja, IBM melengkapi pembangun AI dengan semua yang mereka butuhkan untuk berhasil.
Ketika organisasi terus menjelajahi dan memperluas kemampuan AI mereka, watsonx.ai tampil menonjol sebagai platform komprehensif yang menyederhanakan pengembangan, meningkatkan tata kelola, dan mempercepat time to value. Baik Anda baru memulai perjalanan AI atau meningkatkan inisiatif yang ada, semua fitur baru ini dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih efisien dan efektif.
Pernyataan mengenai arah dan maksud IBM pada masa depan dapat berubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan, dan hanya menggambarkan tujuan dan sasaran.