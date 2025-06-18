18 Juni 2025
Mengumumkan peluncuran kemampuan baru di Guardium AI Security, termasuk integrasi yang disempurnakan dengan watsonx.governance, membantu bisnis menjaga keamanan dan tanggung jawab sistem AI agen dan AI generatif lainnya dalam skala besar untuk AI yang tepercaya.
Organisasi ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi mereka memiliki kekhawatiran tentang kepercayaan terhadap AI mereka dan meneruskan eksperimen AI mereka dari pengujian ke produksi. AI juga meningkatkan permukaan serangan dan menciptakan ancaman, risiko, dan kerentanan unik yang dapat menyebabkan hilangnya kendali. Organisasi perlu mengelola, mengamankan, dan mengatur AI mereka dengan benar agar memiliki sistem AI yang dapat mereka percayai.
Menurut survei tahun 2024 terhadap eksekutif C-suite dari Institute for Business Value IBM, 82% responden mengatakan AI yang aman dan dapat dipercaya sangat penting untuk keberhasilan bisnis mereka, namun hanya 24% dari proyek AI generatif saat ini yang aman. Selain itu, ketika organisasi berlomba untuk meluncurkan agen AI untuk hasil bisnis yang lebih baik, risikonya bahkan makin besar. Faktanya, Gartner® memprediksi bahwa "pada tahun 2028, 25% pelanggaran perusahaan akan berawal dari penyalahgunaan agen AI, baik oleh pelaku eksternal maupun internal yang jahat."1
IBM Guardium AI Security memungkinkan organisasi menemukan AI bayangan, termasuk agen AI, mengamankan semua model AI dan contoh penggunaan, mendapatkan perlindungan real-time dari prompt berbahaya, dan menyelaraskan tim dalam hal kumpulan metrik umum untuk AI yang aman dan dapat dipercaya.
Melalui kolaborasi dengan AllTrue.ai, Kemampuan baru IBM untuk Guardium AI Security mencakup kemampuan untuk terus mendeteksi contoh penggunaan AI baru di lingkungan cloud, repositori kode, dan sistem tersemat, yang memastikan visibilitas penuh dan perlindungan dalam ekosistem AI yang makin terdesentralisasi. Setelah diidentifikasi, IBM Guardium AI Security membawanya ke watsonx.governance, dan pengendalian risiko dan kepatuhan yang tepat diterapkan.
AI generatif akan terus berkembang, disertai kemampuan dan risiko baru. Perusahaan yang berinvestasi dalam kerangka kerja keamanan dan tata kelola yang kuat sekarang akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini, dan lebih tangguh dalam menghadapi lingkungan peraturan yang berkembang.
Pendekatan yang terintegrasi erat dengan keamanan dan tata kelola AI sangat penting. Tim keamanan dan tata kelola harus beroperasi secara sinkron dengan:
Dengan menerapkan praktik terintegrasi ini, perusahaan dapat memaksimalkan potensi transformatif AI generatif sambil menjaga data, model, dan reputasi mereka. Dengan strategi yang dilaksanakan dengan baik, organisasi Anda dapat dengan percaya diri berinovasi, siap memenuhi persyaratan kepatuhan, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan di masa depan yang berbasis AI.
Integrasi unik antara Guardium AI Security dan watsonx.governance memberikan solusi risiko dan tata kelola yang sebenarnya bagi tim yang berbeda untuk melihat satu set metrik untuk risiko bisnis dan keamanan untuk AI yang dapat dipercaya.
Guardium AI Security menawarkan solusi kelas enterprise yang tangguh untuk mengelola keamanan aset AI Anda dan menyatukan tim keamanan dan tata kelola pada satu set metrik, untuk AI yang aman dan tepercaya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk:
Guardium membantu Anda mengamankan AI Anda di seluruh siklus hidupnya mulai dari penemuan aset AI hingga menilai kerentanan dan kesalahan konfigurasi, memastikan penggunaan yang aman hingga mengelola kepatuhan. Alat ini memungkinkan Anda untuk mengamankan model yang Anda buat secara lokal, gunakan di cloud, atau Anda manfaatkan, menyediakan kemampuan untuk menjalankan uji penetrasi otomatis, memindai input dan output prompt dengan firewall AI, dan mengelola kepatuhan di 12 kerangka kerja.
Integrasi unik dengan IBM watsonx.governance memberikan solusi risiko dan tata kelola yang sebenarnya agar berbagai tim dapat melihat satu set metrik untuk risiko bisnis dan keamanan. Ketika AI bayangan terdeteksi oleh Guardium AI Security, ia dibawa ke watsonx.governance, sesuai dengan contoh penggunaan yang sesuai, dan kontrol risiko dan kepatuhan yang sesuai diterapkan Sekarang tim Tata Kelola dan Keamanan Anda melihat inventaris AI dan risiko AI yang sama untuk AI yang Tepercaya.
Rasakan pengalaman perangkat lunak pertama di industri yang menyatukan tim keamanan AI dan tata kelola AI untuk memberikan pandangan terpadu tentang postur risiko perusahaan.
Baca selengkapnya tentang Guardium AI Security
1 Siaran Pers Gartner, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22 Oktober 2024.
GARTNER adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di A.S. dan internasional dan digunakan di sini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.