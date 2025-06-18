Organisasi ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi mereka memiliki kekhawatiran tentang kepercayaan terhadap AI mereka dan meneruskan eksperimen AI mereka dari pengujian ke produksi. AI juga meningkatkan permukaan serangan dan menciptakan ancaman, risiko, dan kerentanan unik yang dapat menyebabkan hilangnya kendali. Organisasi perlu mengelola, mengamankan, dan mengatur AI mereka dengan benar agar memiliki sistem AI yang dapat mereka percayai.

Menurut survei tahun 2024 terhadap eksekutif C-suite dari Institute for Business Value IBM, 82% responden mengatakan AI yang aman dan dapat dipercaya sangat penting untuk keberhasilan bisnis mereka, namun hanya 24% dari proyek AI generatif saat ini yang aman. Selain itu, ketika organisasi berlomba untuk meluncurkan agen AI untuk hasil bisnis yang lebih baik, risikonya bahkan makin besar. Faktanya, Gartner® memprediksi bahwa "pada tahun 2028, 25% pelanggaran perusahaan akan berawal dari penyalahgunaan agen AI, baik oleh pelaku eksternal maupun internal yang jahat."1

IBM Guardium AI Security memungkinkan organisasi menemukan AI bayangan, termasuk agen AI, mengamankan semua model AI dan contoh penggunaan, mendapatkan perlindungan real-time dari prompt berbahaya, dan menyelaraskan tim dalam hal kumpulan metrik umum untuk AI yang aman dan dapat dipercaya.

Melalui kolaborasi dengan AllTrue.ai, Kemampuan baru IBM untuk Guardium AI Security mencakup kemampuan untuk terus mendeteksi contoh penggunaan AI baru di lingkungan cloud, repositori kode, dan sistem tersemat, yang memastikan visibilitas penuh dan perlindungan dalam ekosistem AI yang makin terdesentralisasi. Setelah diidentifikasi, IBM Guardium AI Security membawanya ke watsonx.governance, dan pengendalian risiko dan kepatuhan yang tepat diterapkan.