Manfaatkan AI tepercaya dengan tata kelola dan keamanan yang terintegrasi

18 Juni 2025

Penyusun

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Mengumumkan peluncuran kemampuan baru di Guardium AI Security, termasuk integrasi yang disempurnakan dengan watsonx.governance, membantu bisnis menjaga keamanan dan tanggung jawab sistem AI agen dan AI generatif lainnya dalam skala besar untuk AI yang tepercaya.

Solusi modern untuk masalah modern 

Organisasi ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi mereka memiliki kekhawatiran tentang kepercayaan terhadap AI mereka dan meneruskan eksperimen AI mereka dari pengujian ke produksi. AI juga meningkatkan permukaan serangan dan menciptakan ancaman, risiko, dan kerentanan unik yang dapat menyebabkan hilangnya kendali. Organisasi perlu mengelola, mengamankan, dan mengatur AI mereka dengan benar agar memiliki sistem AI yang dapat mereka percayai.

Menurut survei tahun 2024 terhadap eksekutif C-suite dari Institute for Business Value IBM, 82% responden mengatakan AI yang aman dan dapat dipercaya sangat penting untuk keberhasilan bisnis mereka, namun hanya 24% dari proyek AI generatif saat ini yang aman. Selain itu, ketika organisasi berlomba untuk meluncurkan agen AI untuk hasil bisnis yang lebih baik, risikonya bahkan makin besar. Faktanya, Gartner® memprediksi bahwa "pada tahun 2028, 25% pelanggaran perusahaan akan berawal dari penyalahgunaan agen AI, baik oleh pelaku eksternal maupun internal yang jahat."1

IBM Guardium AI Security memungkinkan organisasi menemukan AI bayangan, termasuk agen AI, mengamankan semua model AI dan contoh penggunaan, mendapatkan perlindungan real-time dari prompt berbahaya, dan menyelaraskan tim dalam hal kumpulan metrik umum untuk AI yang aman dan dapat dipercaya.

Melalui kolaborasi dengan AllTrue.ai, Kemampuan baru IBM untuk Guardium AI Security mencakup kemampuan untuk terus mendeteksi contoh penggunaan AI baru di lingkungan cloud, repositori kode, dan sistem tersemat, yang memastikan visibilitas penuh dan perlindungan dalam ekosistem AI yang makin terdesentralisasi. Setelah diidentifikasi, IBM Guardium AI Security membawanya ke watsonx.governance, dan pengendalian risiko dan kepatuhan yang tepat diterapkan.

Menyatukan tim yang berbeda-beda

AI generatif akan terus berkembang, disertai kemampuan dan risiko baru. Perusahaan yang berinvestasi dalam kerangka kerja keamanan dan tata kelola yang kuat sekarang akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini, dan lebih tangguh dalam menghadapi lingkungan peraturan yang berkembang.

Pendekatan yang terintegrasi erat dengan keamanan dan tata kelola AI sangat penting. Tim keamanan dan tata kelola harus beroperasi secara sinkron dengan:

  • Tim keamanan untuk kekritisan bisnis: Tim keamanan harus memprioritaskan pengamanan proyek AI berdasarkan kepentingannya bagi organisasi, memastikan perlindungan yang kuat ada untuk aplikasi berdampak tinggi.
  • Tim tata kelola untuk postur keamanan: Tim tata kelola harus memiliki visibilitas atas risiko keamanan dan mitigasi yang terkait dengan setiap penerapan AI, yang memungkinkan pengawasan yang tepat atas kepatuhan dan pertimbangan etis.

Dengan menerapkan praktik terintegrasi ini, perusahaan dapat memaksimalkan potensi transformatif AI generatif sambil menjaga data, model, dan reputasi mereka. Dengan strategi yang dilaksanakan dengan baik, organisasi Anda dapat dengan percaya diri berinovasi, siap memenuhi persyaratan kepatuhan, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan di masa depan yang berbasis AI.

Integrasi unik antara Guardium AI Security dan watsonx.governance  memberikan solusi risiko dan tata kelola yang sebenarnya bagi tim yang berbeda untuk melihat satu set metrik untuk risiko bisnis dan keamanan untuk AI yang dapat dipercaya.

Manfaat utama dari Guardium AI Security 

Guardium AI Security menawarkan solusi kelas enterprise yang tangguh untuk mengelola keamanan aset AI Anda dan menyatukan tim keamanan dan tata kelola pada satu set metrik, untuk AI yang aman dan tepercaya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk:

  • Mendapatkan visibilitas penuh: Pemantauan otomatis dan berkelanjutan untuk model AI di cloud Anda, repositori kode, dan AI tertanam memungkinkan Anda mengidentifikasi semua contoh penggunaan AI, termasuk kemampuan untuk mendeteksi AI bayangan dan agen AI.
  • Mengamankan AI Anda: Deteksi kerentanan keamanan dan kesalahan konfigurasi menggunakan AI SPM, dengan uji penetrasi otomatis, di seluruh contoh penggunaan gen AI dan petakan ke kerangka kerja penilaian terkemuka
  • Memastikan penggunaan AI yang aman: Pindai dan lindungi berbagai petunjuk input atau output untuk aplikasi AI. Sesuaikan kebijakan keamanan spesifik, seperti injeksi prompt, paparan PII, kebocoran data, dan lainnya untuk AI yang aman.

Tingkatkan skala AI Anda dengan aman

Guardium membantu Anda mengamankan AI Anda di seluruh siklus hidupnya mulai dari penemuan aset AI hingga menilai kerentanan dan kesalahan konfigurasi, memastikan penggunaan yang aman hingga mengelola kepatuhan.  Alat ini memungkinkan Anda untuk mengamankan model yang Anda buat secara lokal, gunakan di cloud, atau Anda manfaatkan, menyediakan kemampuan untuk menjalankan uji penetrasi otomatis, memindai input dan output prompt dengan firewall AI, dan mengelola kepatuhan di 12 kerangka kerja.

Integrasi unik dengan IBM watsonx.governance memberikan solusi risiko dan tata kelola yang sebenarnya agar berbagai tim dapat melihat satu set metrik untuk risiko bisnis dan keamanan. Ketika AI bayangan terdeteksi oleh Guardium AI Security, ia dibawa ke watsonx.governance, sesuai dengan contoh penggunaan yang sesuai, dan kontrol risiko dan kepatuhan yang sesuai diterapkan Sekarang tim Tata Kelola dan Keamanan Anda melihat inventaris AI dan risiko AI yang sama untuk AI yang Tepercaya.

Rasakan pengalaman perangkat lunak pertama di industri yang menyatukan tim keamanan AI dan tata kelola AI untuk memberikan pandangan terpadu tentang postur risiko perusahaan.

