* Pernyataan mengenai arah dan maksud IBM di masa depan dapat berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan dan hanya mewakili tujuan dan sasaran.

1 Berdasarkan waktu yang dihemat per tingkat keparahan 1 insiden (11,3 Rata-rata TTR= 7,11 Rata-rata TTR=4.1) perhitungan: ($300.000x4,19 jam)=$1.257.000 dan biaya rata-rata waktu henti per jam, sumber: Laporan Keandalan Server OS, ITIC 2023 Global Server Hardware. Pembuktian: Rata-rata biaya waktu henti yang disebutkan dalam studi ITIC menunjukkan $300.000 per jam. Dengan rata-rata waktu yang dihemat per insiden sebesar 4,1 jam (11,3-7,11=4,19). ($300.000x4,19 jam)=$1.257.000 dibulatkan menjadi USD 1,3 juta.

2 Ini didasarkan pada data internal EPM IBM untuk berjalan 12 bulan terakhir. Pembuktian: Lihat di bawah ini “Z SW Rata-rata TTR berdasarkan Pengelompokan Hak” Z Proaktif, kasus Sev 1 adalah 7,11 jam, Z Non-Proaktif, kasus Sev 1 adalah 11,3 jam. (11,3-7,11)/11,3=0,353 (35,3%).

3 IBM Spyre Accelerator merupakan opsi tambahan dan diharapkan akan tersedia mulai Kuartal 4 2025.

4 Analisis IBM terhadap kasus-kasus dukungan FlashSystem dari 1 Februari 2024 hingga 1 Februari 2025 menunjukkan bahwa kasus-kasus yang mendapatkan manfaat dari rekomendasi resolusi yang sepenuhnya tepat oleh teknologi AI Agent Assist mengalami peningkatan waktu penyelesaian sebesar 33% dibandingkan dengan kasus-kasus yang tidak mendapatkan bantuan atau dengan rekomendasi yang tidak akurat dari alat yang sama. Rekomendasi yang sepenuhnya benar mencerminkan peringkat bintang 5 dari agen pendukung pada skala 1 hingga 5. Penilaian dinilai oleh pakar. Berdasarkan penilaian internal IBM.