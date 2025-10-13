Mengubah risiko menjadi ketahanan dengan IBM Maximo Vegetation Management

IBM Maximo Vegetation Management mengubah berbagai input data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi, membantu memprioritaskan pemangkasan pohon, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, daripada mengandalkan pemangkasan siklus.
Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengalami lebih dari 61.000 kebakaran hutan yang menghanguskan hampir 8,9 juta hektare, yang sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan vegetasi yang berlebihan di dekat infrastruktur utilitas. Hal ini telah menjadi penyebab utama menyalanya api dan pemadaman listrik, terutama di negara bagian yang berisiko tinggi seperti California dan Texas*.
Itulah sebabnya IBM dengan bangga mengumumkan fitur baru yang tangguh: IBM Maximo Vegetation Management sekarang menjadi bagian dari Maximo Application Suite, mengubah input menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dalam satu solusi terpadu.
Dalam lingkungan utilitas, infrastruktur, dan operasional saat ini, pengelolaan vegetasi bukan hanya tentang pemangkasan pohon; ini menyangkut melindungi aset, memastikan keselamatan publik, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Dengan volatilitas iklim yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan pemadaman, organisasi membutuhkan solusi berbasis data yang lebih cerdas untuk secara proaktif mengelola vegetasi di dekat jaringan listrik, perpipaan, dan koridor transportasi.
Solusi manajemen vegetasi modern memberdayakan tim dengan insight real-time, analitik data, dan alur kerja otomatis—mengubah pemeliharaan reaktif menjadi perlindungan aset proaktif. Ini bukan hanya alat melainkan perlindungan untuk keandalan, kepatuhan, dan keberlanjutan.
IBM Maximo Vegetation Management mengubah berbagai input data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, sehingga perusahaan dapat secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi, membantu memprioritaskan pemangkasan pohon, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, daripada mengandalkan siklus pemangkasan.
Klien dapat menyesuaikan insight mereka menggunakan beberapa sumber citra—baik itu tampilan satelit 2D, pemindaian LiDAR 3D, atau pendekatan gabungan—memastikan tingkat detail yang tepat untuk setiap medan dan aset. Mesin penilaian risiko didukung AI kami menganalisis citra dan data aset untuk mendeteksi risiko perambahan ke area lain, memprediksi pertumbuhan, dan memprioritaskan pemeliharaan melampaui deteksi, menghitung kepadatan vegetasi dan tingkat prioritas untuk menentukan zona berisiko tinggi sebelum menjadi insiden. Dan dengan integrasi perintah kerja yang lancar, tim dapat beralih dari insight ke tindakan dalam satu produk terpadu yang melacak eksekusi, kepatuhan, dan kinerja kontraktor—semuanya di satu tempat.
Pengelolaan vegetasi berkembang dari pemeliharaan reaktif menjadi mitigasi risiko proaktif—dan dampaknya jauh melampaui bidang kehutanan.
Ini adalah lompatan maju dalam ketahanan operasional. Dengan menggabungkan insight vegetasi berbasis AI dengan kemampuan aset dan perintah kerja yang tangguh, utilitas mendapatkan solusi menyeluruh yang dapat diskalakan untuk pencegahan pemadaman yang meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya.
Baik Anda seorang manajer vegetasi, pemimpin operasi, atau insinyur keandalan aset, IBM Maximo Vegetation Management memberdayakan Anda untuk:
Pelajari bagaimana Anda dapat beralih dari insight ke eksekusi dan membangun operasi yang lebih cerdas dan lebih aman.