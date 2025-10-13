Mengubah risiko menjadi ketahanan dengan IBM Maximo Vegetation Management

Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengalami lebih dari 61.000 kebakaran hutan yang menghanguskan hampir 8,9 juta hektare, yang sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan vegetasi yang berlebihan di dekat infrastruktur utilitas. Hal ini telah menjadi penyebab utama menyalanya api dan pemadaman listrik, terutama di negara bagian yang berisiko tinggi seperti California dan Texas*.

Itulah sebabnya IBM dengan bangga mengumumkan fitur baru yang tangguh: IBM Maximo Vegetation Management sekarang menjadi bagian dari Maximo Application Suite, mengubah input menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dalam satu solusi terpadu.