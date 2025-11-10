Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Mengubah aliran data tersembunyi menjadi insight tepercaya: OpenLineage dalam IBM watsonx.data intelligence

IBM® watsonx.data intelligence memperluas dukungan OpenLineage dengan Pemetaan Silsilah Kustom (Custom Lineage Mappings), peningkatan yang mengungkap koneksi data tersembunyi tersebut.

diterbitkan 10 November 2025
Garis sin dan kosinus berwarna-warni yang terjalin dengan titik-titik di bagian atas gelombang

Banyak aliran data penting berjalan melalui sistem yang dibuat khusus, alat ETL, dan aplikasi lama yang tidak secara otomatis direkam oleh solusi garis keturunan standar. Koneksi tak terlihat ini mengaburkan dependensi, memperlambat audit dan melemahkan kesiapan tata kelola dan AI.

Tantangannya: Aliran data tersembunyi yang merusak kepercayaan

Pemindai otomatis mencakup banyak platform modern, tetapi sebagian besar perjalanan data Anda masih terjadi dalam skrip khusus, pipeline, dan sistem lama. Gerakan tak terlihat ini memecah gambaran silsilah data, sehingga menyulitkan upaya untuk melacak dependensi atau memahami dampak hilir.

Hasilnya adalah gambaran perjalanan data yang terfragmentasi dengan titik buta yang mengaburkan ketergantungan, audit lambat, dan melemahkan kepercayaan pada analitik dan inisiatif AI.

Solusinya: Melihat cerita lengkap data Anda dengan Pemetaan Silsilah Kustom

Pemetaan Silsilah Kustom di IBM watsonx.data intelligence memperluas silsilah data melampaui pemindai otomatis, mengungkap aliran data tersembunyi di seluruh sistem modern, kustom, dan lama.

Dibangun berbasis standar OpenLineage, peningkatan ini memungkinkan tim untuk menghubungkan setiap kumpulan data, pekerjaan, dan transformasi menjadi satu tampilan terpadu yang terkelola, sehingga memberi tim kejelasan dan kepercayaan diri untuk bertindak lebih cepat.

Hasilnya adalah gambaran yang transparan dan menyeluruh tentang dependensi data dan transformasi yang memberdayakan para pemimpin untuk memperkuat tata kelola, mempercepat audit, dan menjalankan proses analitik dan kesiapan AI dengan percaya diri.

Cara kerjanya: Menghubungkan silsilah otomatis dan kustom

Pemetaan Silsilah Kustom menyatukan fitur terbaik dari semua bidang: silsilah data otomatis dari pemindai, silsilah data yang dihasilkan oleh produsen OpenLineage yang ada, dan silsilah data khusus yang ditentukan melalui muatan OpenLineage.

IBM watsonx.data intelligence menggunakan OpenLineage, standar terbuka untuk menggambarkan bagaimana data berpindah pada waktu proses atau waktu desain. Perangkat lunak ini memungkinkan organisasi menentukan peristiwa silsilah data untuk sistem apa pun, termasuk sistem khusus dan lama, dan menyatukannya dalam grafik silsilah data terpadu dan terkelola yang mengungkapkan bagaimana data berpindah dan berubah di sepanjang perjalanan data.

Setiap peristiwa OpenLineage menjelaskan bagaimana data berpindah: input yang dibacanya, pekerjaan yang mengubahnya, dan output yang dihasilkannya. Peristiwa ini dapat dihasilkan secara otomatis oleh alat seperti dbt atau Airflow, atau pelanggan dapat memutuskan apakah akan membuatnya secara otomatis atau mendokumentasikannya secara manual untuk lingkungan milik eksklusif dan lingkungan lama. Setelah peristiwa diimpor, watsonx.data intelligence menyelaraskan peristiwa ini dengan aset yang diketahui dan memvisualisasikannya dalam tampilan silsilah yang lebih luas.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi, watsonx.data intelligence menyediakan dua mekanisme inti:

  • Template teknologi menentukan bagaimana pekerjaan dan kumpulan data yang ditentukan dalam payload OpenLineage ditafsirkan dan ditampilkan. watsonx.data intelligence menyertakan templat yang telah ditentukan sebelumnya dan memungkinkan Anda membuat templat khusus, memastikan silsilah yang konsisten di berbagai teknologi.
  • Pemetaan sumber data secara otomatis menautkan kumpulan data dan pekerjaan OpenLineage ke aset data yang ada di watsonx.data intelligence. Anda juga dapat menentukan aturan khusus untuk memetakan namespace tertentu ke sumber data yang diketahui, menyatukan silsilah khusus dengan lancar ke dalam tampilan yang terkelola untuk perusahaan.

Hasil Pemetaan Silsilah Kustom menyediakan grafik terpadu dan terkelola yang memadukan silsilah otomatis dan kustom.

4 alasan mengapa Pemetaan Silsilah Kustom penting bagi para pemimpin data

Pemetaan Silsilah Kustom mengatasi kesenjangan visibilitas dalam pemahaman data perusahaan, memberi organisasi pandangan yang jelas dan terhubung dari setiap aliran data—dari mana pun asalnya—sehingga tim dapat bertindak dengan percaya diri.

Manfaatnya mencapai setiap tim yang mengandalkan data yang akurat dan dapat dijelaskan:

  • Visibilitas menyeluruh: Lihat bagaimana data benar-benar berpindah, di setiap sistem dan transformasi.
  • Silsilah yang siap diaudit: Memberi regulator dan pemangku kepentingan silsilah yang jelas dan dapat dilacak.
  • Keputusan yang lebih cepat dan tepat: Lakukan penilaian dependensi dan dampak hilir dengan cepat sebelum membuat perubahan.
  • Pemahaman data bersama: Selaraskan insinyur data, arsitek, dan tim tata kelola dengan satu tampilan.

Dibangun berbasis standar terbuka, didukung oleh kolaborasi

IBM memilih OpenLineage, standar terbuka yang dikelola oleh Linux Foundation AI and Data, untuk memastikan interoperabilitas dan transparansi di seluruh ekosistem data Anda.

OpenLineage memberikan fleksibilitas, ekstensibilitas, dan kebebasan dari penguncian yang dibutuhkan perusahaan, sementara watsonx.data intelligence menambahkan tata kelola, keamanan, dan integrasi perusahaan dari IBM.

  • Adopsi yang luas: Dipercaya oleh ekosistem alat yang mampu mengidentifikasi silsilah yang terus berkembang.
  • Keterbukaan dan ekstensibilitas: Dirancang untuk berkembang seiring pertumbuhan ekosistem data Anda.
  • Bebas dari penguncian: Dengan desain terbuka, pastikan Anda tetap menjadi pemilik silsilah Anda.
  • Hambatan adopsi yang lebih rendah: Format yang sudah dikenal dan konsisten yang dapat segera digunakan oleh tim.

Dibangun dengan teknologi OpenLineage, IBM menghapus format eksklusif dan memastikan investasi pelanggan di masa depan dalam dokumentasi silsilah melalui standar terbuka.

Dari silsilah ke kepemimpinan: Visibilitas yang dirancang untuk tindakan

Dengan Pemetaan Silsilah Kustom, IBM watsonx.data intelligence memberi organisasi kemampuan untuk melihat dan mempercayai seluruh riwayat data mereka di seluruh sistem otomatis, kustom,dan lama.

Hasilnya? Tata kelola yang lebih kuat, analisis dampak yang lebih cepat, dan keputusan AI yang percaya diri, yang dibangun berbasis standar terbuka dan kepercayaan perusahaan.

Ketika ekosistem data terus berkembang, komitmen IBM tetap sama: membantu organisasi mengubah kompleksitas tersembunyi menjadi keputusan yang percaya diri dan berbasis data.

Pelajari lebih lanjut tentang Silsilah Data dalam watsonx.data intelligence

Jelajahi koleksi demo IBM watsonx.data intelligence

Pelajari dasar-dasar teknis Pemetaan Silsilah Kustom di blog komunitas kami

Jakub Moravec

Product Manager, IBM watsonx.data intelligence

Diana Toma

Product Marketing Manager

Pelajari lebih lanjut Jelajahi Silsilah Data Lihat koleksi demo watsonx.data intelligence IBM Jelajahi fondasi teknis untuk Pemetaan Silsilah Kustom