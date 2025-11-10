Mengubah aliran data tersembunyi menjadi insight tepercaya: OpenLineage dalam IBM watsonx.data intelligence

Pemetaan Silsilah Kustom menyatukan fitur terbaik dari semua bidang: silsilah data otomatis dari pemindai, silsilah data yang dihasilkan oleh produsen OpenLineage yang ada, dan silsilah data khusus yang ditentukan melalui muatan OpenLineage.

IBM watsonx.data intelligence menggunakan OpenLineage, standar terbuka untuk menggambarkan bagaimana data berpindah pada waktu proses atau waktu desain. Perangkat lunak ini memungkinkan organisasi menentukan peristiwa silsilah data untuk sistem apa pun, termasuk sistem khusus dan lama, dan menyatukannya dalam grafik silsilah data terpadu dan terkelola yang mengungkapkan bagaimana data berpindah dan berubah di sepanjang perjalanan data.

Setiap peristiwa OpenLineage menjelaskan bagaimana data berpindah: input yang dibacanya, pekerjaan yang mengubahnya, dan output yang dihasilkannya. Peristiwa ini dapat dihasilkan secara otomatis oleh alat seperti dbt atau Airflow, atau pelanggan dapat memutuskan apakah akan membuatnya secara otomatis atau mendokumentasikannya secara manual untuk lingkungan milik eksklusif dan lingkungan lama. Setelah peristiwa diimpor, watsonx.data intelligence menyelaraskan peristiwa ini dengan aset yang diketahui dan memvisualisasikannya dalam tampilan silsilah yang lebih luas.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi, watsonx.data intelligence menyediakan dua mekanisme inti:

Template teknologi menentukan bagaimana pekerjaan dan kumpulan data yang ditentukan dalam payload OpenLineage ditafsirkan dan ditampilkan. watsonx.data intelligence menyertakan templat yang telah ditentukan sebelumnya dan memungkinkan Anda membuat templat khusus, memastikan silsilah yang konsisten di berbagai teknologi.

Pemetaan sumber data secara otomatis menautkan kumpulan data dan pekerjaan OpenLineage ke aset data yang ada di watsonx.data intelligence. Anda juga dapat menentukan aturan khusus untuk memetakan namespace tertentu ke sumber data yang diketahui, menyatukan silsilah khusus dengan lancar ke dalam tampilan yang terkelola untuk perusahaan.

Hasil Pemetaan Silsilah Kustom menyediakan grafik terpadu dan terkelola yang memadukan silsilah otomatis dan kustom.