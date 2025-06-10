Mengubah rantai pasokan B2B dengan IBM Sterling Order Management

Perkenalan kemampuan B2B IBM Sterling Order Management yang ditingkatkan menandai lompatan besar ke depan dalam membantu perusahaan mengubah operasi rantai pasokan yang terbagi-bagi menjadi jaringan terpadu, cerdas, dan kolaboratif. Ketika bisnis menghadapi kompleksitas yang meningkat dalam perdagangan B2B, kebutuhan akan solusi otonom berbasis AI yang merampingkan pengambilan keputusan dan mengotomatiskan eksekusi lebih besar dari sebelumnya.

Perusahaan B2B sering beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompleks—mengelola pesanan besar berbasis kontrak, mengelola akun bernilai tinggi, dan mengoordinasikan persediaan di berbagai lokasi. Berbeda dengan B2C, transaksi B2B melibatkan persyaratan yang rumit, siklus pembelian yang panjang, dan kebutuhan akan visibilitas real-time mengenai kinerja pesanan dan kontrak.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, IBM telah mengumumkan peluncuran kemampuan B2B canggih baru dalam Sterling Order Management. Peningkatan ini dibuat khusus untuk membantu bisnis di seluruh industri—seperti manufaktur, grosir, distribusi, dan otomotif—mengelola alur kerja B2B yang kompleks dengan lancar.