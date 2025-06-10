Mengubah rantai pasokan B2B dengan IBM Sterling Order Management

10 Juni 2025
Perkenalan kemampuan B2B IBM Sterling Order Management yang ditingkatkan menandai lompatan besar ke depan dalam membantu perusahaan mengubah operasi rantai pasokan yang terbagi-bagi menjadi jaringan terpadu, cerdas, dan kolaboratif. Ketika bisnis menghadapi kompleksitas yang meningkat dalam perdagangan B2B, kebutuhan akan solusi otonom berbasis AI yang merampingkan pengambilan keputusan dan mengotomatiskan eksekusi lebih besar dari sebelumnya.
Perusahaan B2B sering beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompleks—mengelola pesanan besar berbasis kontrak, mengelola akun bernilai tinggi, dan mengoordinasikan persediaan di berbagai lokasi. Berbeda dengan B2C, transaksi B2B melibatkan persyaratan yang rumit, siklus pembelian yang panjang, dan kebutuhan akan visibilitas real-time mengenai kinerja pesanan dan kontrak.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, IBM telah mengumumkan peluncuran kemampuan B2B canggih baru dalam Sterling Order Management. Peningkatan ini dibuat khusus untuk membantu bisnis di seluruh industri—seperti manufaktur, grosir, distribusi, dan otomotif—mengelola alur kerja B2B yang kompleks dengan lancar.
Menjaga tampilan akun B2B yang konsisten umumnya memerlukan analisis data yang personal, sehingga sulit untuk melacak pesanan, memantau pemenuhan, dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Proses manual, sistem yang tidak terhubung, dan kurangnya hasil otomatisasi menyebabkan keterlambatan, inefisiensi, dan peningkatan risiko pemenuhan. Tanpa sistem manajemen order management otomatis (OMS) yang cerdas, bisnis berjuang untuk memenuhi harapan pelanggan, mematuhi persyaratan kontrak, dan meningkatkan skala operasi mereka secara efektif.
Berikut adalah bagaimana kemampuan B2B baru Sterling OMS merombak efisiensi operasional dan interaksi pelanggan:
Sterling OMS merampingkan pengelolaan pesanan berbasis kontrak—pesanan yang diatur oleh syarat yang telah dinegosiasikan sebelumnya, seperti harga, jadwal pengiriman, dan tingkat layanan. Hal ini memastikan penjual dapat melaksanakan pesanan ini dengan presisi, memenuhi kewajiban kontrak, dan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan.
Bisnis sekarang dapat membagi inventaris berdasarkan profil pelanggan, saluran penjualan, atau prioritas bisnis. Hal ini memungkinkan penerapan strategi alokasi yang terarah, membantu memprioritaskan pelanggan utama, mengurangi kekurangan stok, dan meningkatkan kecepatan pemenuhan.
Insight real-time tentang status pesanan, ketersediaan stok, dan jadwal pemenuhan memungkinkan bisnis untuk tetap mengontrol situasi dan merespons dengan cepat gangguan, sehingga memastikan pemberian layanan yang konsisten.
Sterling OMS memberikan manajer akun dasbor yang dapat disesuaikan untuk memantau kinerja, mengonfigurasi alur kerja, dan menghubungkan sumber data. Visibilitas ini meningkatkan pengambilan keputusan sehari-hari dan efisiensi operasional.
IBM terus berkreasi bersama dengan kliennya untuk memastikan bahwa fitur baru mengatasi tantangan di dunia nyata. Desain dan pengembangan alur Manajemen Akun B2B baru dibentuk oleh masukan pelanggan yang luas, dengan berfokus pada apa yang paling penting bagi bisnis yang menggunakannya.
Dari membantu perusahaan elektronik global mengalokasikan inventaris secara dinamis di seluruh wilayah hingga memungkinkan pemasok peralatan berat mengelola pesanan kontrak bernilai tinggi dengan mudah, kemampuan B2B IBM Sterling OMS sudah memberikan hasil yang terukur.
Temukan bagaimana bisnis Anda dapat merampingkan operasi B2B, meningkatkan kepatuhan kontrak, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan IBM Sterling Order Management.