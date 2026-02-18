Ubah produktivitas bisnis dengan Agen AI untuk IBM® Cloud Pak for Integration

Agen AI Cloud Pak for Integration memberikan insight operasional melalui kueri bahasa alami—membantu tim mengidentifikasi masalah dengan cepat, menganalisis log, memahami topologi, dan mendeteksi anomali di seluruh lingkungan hybrid. Dengan mengubah data yang kompleks menjadi panduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, mereka mengurangi waktu pemecahan masalah, meningkatkan kesehatan sistem, serta memperkuat ketahanan—tanpa mengurangi kendali penuh administrator.

Organisasi mengandalkan integrasi yang konsisten dan berkinerja tinggi di seluruh lingkungan hybrid untuk mempertahankan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman digital yang mulus. Ketika sistem melambat—baik karena peningkatan kedalaman antrian, penurunan throughput, atau meningkatnya waktu respons— dampak pada operasi bisnis dapat menjadi signifikan. Mendiagnosis masalah ini seringkali membutuhkan navigasi log yang kompleks, perkakas khusus, dan pengetahuan produk yang mendalam.

Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® membuat insight operasional yang didorong AI menjadi lebih mudah diakses. Menyusul pratinjau teknologi yang diperkenalkan pada akhir 3Q pada tahun 2025, IBM® dengan bangga mengumumkan bahwa Agen AI untuk IBM® Cloud Pak for Integration dijadwalkan akan tersedia secara umum pada 25 Maret 2026, disampaikan hingga paket perbaikan 16.1.3 mendatang.