Nilai strategis dukungan pada IBM® FlashSystem baru

Portofolio IBM® Storage FlashSystem yang baru menandai pergeseran dari penyimpanan yang dikelola menuju infrastruktur yang digerakkan oleh tujuan, yang dirancang untuk melindungi, beradaptasi, dan terus berkinerja.
Portofolio IBM® Storage FlashSystem terbaru 5600, 7600, dan 9600 menandai pergeseran dari penyimpanan yang dikelola menjadi infrastruktur yang digerakkan oleh intent—dirancang untuk melindungi, beradaptasi, dan berkinerja secara berkelanjutan.
Dengan Modul FlashCore generasi kelima dan FlashSystem.ai, platform ini menyematkan ketahanan siber, kecerdasan operasional, dan efisiensi langsung pada lapisan penyimpanan. Namun, nilai tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi semata. Nilai itu ditentukan oleh bagaimana sistem didukung sepanjang siklus hidupnya.
Dalam lingkungan saat ini, pemadaman, ransomware, kesenjangan kepatuhan, dan perubahan yang gagal merupakan risiko bisnis, bukan sekadar catatan kaki TI. Seiring FlashSystem menjadi semakin berbantuan‑AI dan otonom, kapabilitas dukungan juga harus ikut berkembang. IBM® Technology Lifecycle Services menerapkan AI dan otomatisasi sebelum insiden terjadi, dengan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini serta membantu mencegah pemadaman sebelum meningkat menjadi gangguan yang lebih besar.
IBM® Storage Expert Care Premium merupakan jalur tercepat untuk mengubah kemampuan platform menjadi hasil bisnis yang andal. Premium menggabungkan dukungan Technical Account Manager (TAM) khusus untuk penyimpanan dengan respons insiden yang ditingkatkan, pemuatan kode yang dilakukan oleh IBM® (2×/tahun), serta Pemeriksaan Kesehatan Perangkat Keras guna mengurangi risiko perubahan dan mempercepat waktu menuju stabilitas. Untuk lingkungan dengan jadwal pemulihan yang tidak dapat ditawar, Committed Maintenance Service Level (CMSL) menambahkan target respons, kontak, dan perbaikan yang telah ditetapkan di atas cakupan Premium.
Apa yang baru dengan Premium pada generasi FlashSystem terbaru:
Storage Expert Care Premium dirancang untuk mengoperasionalkan nilai FlashSystems Protect, Adapt, Perform sepanjang siklus hidup, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
Perbedaan antara ”berhasil” dan ”berhasil saat dibutuhkan” tidak hanya terletak pada platformnya—melainkan pada strategi dukungan yang selaras dengan tujuan bisnis dan dirancang sejak hari pertama.
Sebelum insiden terjadi, IBM® menerapkan AI dan otomatisasi untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini serta membantu mencegah eskalasi pemadaman. Electronic Service Agent (ESA) dan Call Home menyediakan pemantauan sepanjang waktu, diagnostik otomatis, dan perutean cerdas, yang dalam banyak kasus menyelesaikan masalah tanpa perlu pembuatan tiket secara manual (di seluruh permintaan yang dipantau, lebih dari sembilan dari sepuluh ditangani melalui otomatisasi).1
Keahlian manusia tetap berada dalam lingkaran, dengan dukungan AI. Melalui Agent Assist yang kini tersedia secara luas di seluruh dukungan infrastruktur IBM®, para insinyur dapat dengan cepat menampilkan pengetahuan yang relevan serta perbaikan sebelumnya untuk membantu menginformasikan analisis mereka.
Untuk kasus FlashSystem, hal ini mencerminkan bagaimana AI dirancang untuk mendukung investigasi masalah dan pengambilan keputusan—melengkapi penilaian pakar, bukan menggantikannya. Kemampuan FlashSystem.ai diakses melalui Storage Insights Pro, yang menghadirkan data observabilitas selama dua tahun, rekomendasi berbasis‑AI, pemeriksaan keamanan proaktif, serta integrasi API/WebHook untuk mengoperasionalkan peningkatan berkelanjutan.
Klien yang membeli IBM® FlashSystem dengan IBM® Storage Assurance memperoleh penyegaran generasi sistem secara penuh, migrasi non-disruptif, jaminan kinerja dan efisiensi energi, serta harga yang dapat diprediksi hingga delapan tahun. Dengan disertakannya Expert Care Premium, Storage Assurance menghilangkan friksi siklus hidup dan membantu organisasi melakukan modernisasi tanpa gangguan.
IBM® FlashSystem menghadirkan kinerja, efisiensi, dan ketahanan siber yang diharapkan oleh perusahaan modern. IBM® Expert Care Premium memastikan nilai tersebut terealisasi pada saat yang paling krusial—melalui insight proaktif, perubahan yang terstruktur, serta kapabilitas‑AI tambahan yang mengantisipasi, menyesuaikan, dan melindungi sepanjang siklus hidup.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Infrastructure Support Expert Care Suite (PDF)