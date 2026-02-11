Nilai strategis dukungan pada IBM® FlashSystem baru

Portofolio IBM® Storage FlashSystem terbaru 5600, 7600, dan 9600 menandai pergeseran dari penyimpanan yang dikelola menjadi infrastruktur yang digerakkan oleh intent—dirancang untuk melindungi, beradaptasi, dan berkinerja secara berkelanjutan.

Dengan Modul FlashCore generasi kelima dan FlashSystem.ai, platform ini menyematkan ketahanan siber, kecerdasan operasional, dan efisiensi langsung pada lapisan penyimpanan. Namun, nilai tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi semata. Nilai itu ditentukan oleh bagaimana sistem didukung sepanjang siklus hidupnya.

Dalam lingkungan saat ini, pemadaman, ransomware, kesenjangan kepatuhan, dan perubahan yang gagal merupakan risiko bisnis, bukan sekadar catatan kaki TI. Seiring FlashSystem menjadi semakin berbantuan‑AI dan otonom, kapabilitas dukungan juga harus ikut berkembang. IBM® Technology Lifecycle Services menerapkan AI dan otomatisasi sebelum insiden terjadi, dengan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini serta membantu mencegah pemadaman sebelum meningkat menjadi gangguan yang lebih besar.