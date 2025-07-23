Menata ulang perencanaan: Lebih cerdas, lebih otonom, dan milik Anda sepenuhnya

Untuk pertama kalinya, IBM® Planning Analytics menjadi agen sesungguhnya. Dengan integrasi baru Planning Analytics dengan watsonx Orchestrate, sistem perencanaan Anda menjadi lebih dari sumber kebenaran: ia menjadi peserta aktif dalam bisnis Anda. Tidak hanya otomatis, tidak hanya terintegrasi, tetapi cerdas, responsif, dan beroperasi.

Alur kerja yang dahulu membutuhkan upaya manual, sekarang hanya perlu dijalankan. Rencana menyesuaikan, tugas memicu, dan persetujuan menemukan Anda. Tidak ada pengodean, tidak ada perombakan sistem. Cukup uraikan hasil Anda dan biarkan agen melakukan sisanya. Misalnya: “Kirim revisi anggaran ke penjualan saat perkiraan turun,” “Picu peringatan jika persediaan turun di bawah ambang batas,” atau “Sinkronkan keuangan dan operasi mingguan secara otomatis.”

Anda menentukan logika, IBM watsonx Orchestrate membangun agen. IBM Planning Analytics menjalankan eksekusi.