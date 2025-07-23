Menata ulang perencanaan: Lebih cerdas, lebih otonom, dan milik Anda sepenuhnya

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

23 Juli 2025

Penyusun

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

Untuk pertama kalinya, IBM® Planning Analytics menjadi agen sesungguhnya. Dengan integrasi baru Planning Analytics dengan watsonx Orchestrate, sistem perencanaan Anda menjadi lebih dari sumber kebenaran: ia menjadi peserta aktif dalam bisnis Anda. Tidak hanya otomatis, tidak hanya terintegrasi, tetapi cerdas, responsif, dan beroperasi.

Alur kerja yang dahulu membutuhkan upaya manual, sekarang hanya perlu dijalankan. Rencana menyesuaikan, tugas memicu, dan persetujuan menemukan Anda. Tidak ada pengodean, tidak ada perombakan sistem. Cukup uraikan hasil Anda dan biarkan agen melakukan sisanya. Misalnya: “Kirim revisi anggaran ke penjualan saat perkiraan turun,” “Picu peringatan jika persediaan turun di bawah ambang batas,” atau “Sinkronkan keuangan dan operasi mingguan secara otomatis.”

Anda menentukan logika, IBM watsonx Orchestrate membangun agen. IBM Planning Analytics menjalankan eksekusi.

6 alasan mengapa hal ini penting

Integrasi ini membuka tingkat ketangkasan, skalabilitas, dan kecerdasan baru untuk tim perencanaan:

  1. Alur kerja agen yang berjalan di seluruh perusahaan Anda: Bekerja melampaui dasbor. Mengotomatiskan tindakan di seluruh departemen, sistem, dan aplikasi.
  2. Agen khusus, dibuat untuk Anda—bukan templat: Jangan puas dengan AI yang cocok untuk semua skenario. Bangun agen yang mencerminkan cara kerja tim Anda, menggunakan model, logika, dan pengetahuan Anda.
  3. Koneksi mulus ke alat yang sudah Anda gunakan: SAP, Salesforce, Workday—hubungkan semuanya. Buat alur lintas sistem tanpa beralih platform.
  4. Sinkronisasi langsung antara rencana, orang, dan kinerja: Jaga agar rencana Anda tetap terkini, tim yang selaras, dan operasi Anda bergerak—secara real time.
  5. Tindakan segera pada pergeseran data: Jika pendapatan Anda turun, tim Anda akan mengetahuinya. Jika terjadi lonjakan biaya, perkiraan Anda akan diperbarui. Secara otomatis.
  6. Landasan untuk agen yang dibangun sebelumnya masa depan: Kini Anda dapat membawa agen Anda sendiri—atau menggunakan agen dari IBM watsonx Orchestrate. Kami akan segera memperkenalkan agen yang dibangun sebelumnya untuk berbagai tugas umum seperti perkiraan, analisis skenario, dan penutupan—yang dapat disesuaikan dengan perusahaan Anda.

Rasakan kekuatan perencanaan Agen

Dengan kemampuan agen, IBM Planning Analytics tidak hanya mendukung bisnis Anda, tetapi juga memungkinkannya, sehingga alih-alih mengejar ketinggalan, Anda dapat lebih berfokus untuk bergerak maju. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi check-in manual. Tidak ada lagi hambatan.

Baik Anda seorang pemimpin keuangan, perencana operasional, atau arsitek perusahaan, kini saatnya Anda memanfaatkan perencanaan untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya. Mulailah menjelajahi apa yang mungkin dilakukan dengan IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.

Data Anda. Alur kerja Anda. Keunggulan kompetitif Anda—dengan otomatis.

Pelajari lebih lanjut

Minta demo

Coba Asisten

