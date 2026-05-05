Memperkenalkan Akselerasi GPU untuk IBM watsonx.data: Pratinjau Teknis Pribadi

Dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi salah satu tantangan paling mendesak mereka: meningkatnya biaya analitik dan AI dalam skala besar.
Di NVIDIA GTC, IBM, Nvidia, dan Nestlé memamerkan apa yang mungkin terjadi ketika akselerasi GPU memenuhi arsitektur data terbuka—menunjukkan beban kerja analitik hingga 5x lebih cepat sambil mengurangi biaya sebanyak 83%. Itu adalah sinyal yang jelas tentang seperti apa masa depan beban kerja padat data ketika kinerja dan efisiensi dipikirkan kembali bersama.
Hari ini, IBM membangun momentum itu dengan pengumuman resmi pratinjau teknis pribadi pemrosesan kueri yang dipercepat GPU untuk watsonx.data—yang dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi salah satu tantangan paling mendesak mereka: meningkatnya biaya analitik dan AI dalam skala besar.
Ketika organisasi terus memperluas AI dan analitik di lingkungan data yang makin kompleks dan terdistribusi, sistem berbasis CPU tradisional kesulitan untuk mengimbangi. Hasilnya adalah insight yang lebih lambat, meningkatnya biaya infrastruktur, dan meningkatnya tekanan pada tim data untuk memberikan nilai lebih dengan sumber daya yang lebih sedikit. Akselerasi GPU mewakili jalan baru untuk berkembang.
Hasil awal dari klien pratinjau teknis pribadi menunjukkan potensi dunia nyata dari pendekatan ini.
Hasil ini bukan perbaikan bertahap. Hasil tersebut menandakan perubahan mendasar dalam cara organisasi dapat menerapkan pendekatan terhadap beban kerja yang padat data—di mana peningkatan kinerja dan pengurangan biaya bukan lagi pertukaran, tetapi hasil gabungan. Ketika volume data tumbuh dan adopsi AI makin cepat, peningkatan perubahan langkah ini dengan cepat beralih dari keunggulan kompetitif ke kebutuhan bisnis.
IBM juga telah menerapkan inovasi ini secara internal melalui organisasi CIO-nya, bertindak sebagai “Client Zero” untuk watsonx.data yang dipercepat GPU. Pada penerapan awal, menjalankan IBM watsonx.data Presto C++ dengan akselerasi GPU - dibandingkan dengan eksekusi khusus CPU, tim IBM telah mencapai kinerja kueri hingga 25x lebih cepat 1 sambil mengurangi biaya sekitar 80% untuk beban kerja ini karena pengurangan waktu proses 2. Hasil ini menunjukkan tidak hanya skalabilitas pendekatan, tetapi juga komitmen IBM untuk memvalidasi teknologi di lingkungan perusahaan dunia nyata sebelum membawanya kepada klien. Hasil ini berasal dari pengujian IBM dari beban kerja kueri telemetri pada infrastruktur GPU Nvidia A100, hasilnya dapat bervariasi berdasarkan kueri, volume data, infrastruktur, konfigurasi, dan kondisi. *
Inti dari inovasi ini adalah pergeseran sederhana namun kuat: memindahkan operasi kueri yang padat komputasi—seperti gabungan, agregasi, dan penyaringan—dari CPU ke GPU. Dengan memanfaatkan pemrosesan paralel secara besar-besaran, beban kerja analitik dapat dieksekusi jauh lebih cepat daripada pendekatan tradisional, sekaligus mengurangi penggunaan infrastruktur dan biaya secara signifikan.
Ini lebih dari sekadar peningkatan kinerja; ini adalah perubahan struktural dalam cara kerja ekonomi analitik. Permintaan yang lebih cepat berarti keputusan yang lebih cepat. Persyaratan komputasi yang lebih rendah langsung terwujud menjadi pengurangan biaya per kueri. Dan dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, organisasi dapat meningkatkan analitik dan beban kerja AI tanpa kenaikan biaya linier.
Salah satu hambatan terbesar untuk modernisasi selalu kompleksitas. Banyak solusi kinerja memerlukan penulisan ulang SQL, migrasi data, atau mendesain ulang pipeline. Dengan akselerasi GPU, tidak ada lagi penggantian.
Kemampuan ini sepenuhnya transparan bagi pengguna—kueri yang ada, format data, dan konektor terus berfungsi apa adanya. Organisasi dapat segera mendapatkan manfaat dari eksekusi kueri yang lebih cepat, konkurensi yang lebih tinggi, dan latensi yang lebih rendah tanpa mengganggu alur kerja yang ada. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk perusahaan yang menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas operasional.
Sama pentingnya, solusi ini dibangun untuk lingkungan hybrid, terintegrasi dengan lancar di seluruh penerapan di cloud dan secara on premises sambil mempertahankan kompatibilitas Presto sumber terbuka dan tata kelola kelas enterprise.
Kami sekarang memperluas akses ke kemampuan ini melalui program pratinjau teknis pribadi kami, memberi klien terpilih kesempatan untuk berkolaborasi langsung dengan tim produk dan teknik IBM, memengaruhi peta jalan, dan mendapatkan akses awal ke kinerja analitik generasi berikutnya.
Jika organisasi Anda menjalankan analisis skala besar, menjelajahi beban kerja berbasis AI, atau ingin meningkatkan kinerja harga tanpa gangguan, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami.
Berpartisipasilah dalam pratinjau teknis pribadi akselerasi GPU IBM watsonx.data dan bantu membentuk masa depan analitik perusahaan:
1 *Berdasarkan pengujian internal IBM pada beban kerja telemetri yang membandingkan infrastruktur yang diakselerasi GPU yang terdiri dari sistem on-prem yang menggunakan satu server dengan 8 GPU Nvidia A100 dengan CPU di watsonx.data SaaS dengan Presto yang berjalan di IBM Cloud. Pada kumpulan data lengkap lebih dari 1,159 miliar baris, kueri telemetri diselesaikan dalam 1,77 menit menggunakan 4 GPU, dibandingkan dengan baseline sebelumnya sekitar 45 menit di lingkungan CPU. Hasil didasarkan pada beban kerja dan konfigurasi yang diuji. Kinerja aktual akan bervariasi tergantung pada jenis kueri, volume data, infrastruktur, konfigurasi klaster, dan kondisi operasi.
2 *Berdasarkan pengujian internal IBM pada beban kerja telemetri yang membandingkan infrastruktur yang dipercepat GPU yang terdiri dari sistem on-prem yang menggunakan satu server dengan 8 GPU Nvidia A100 dengan CPU di watsonx.data SaaS dengan Presto yang berjalan di IBM Cloud. Pada kumpulan data lengkap dengan lebih dari 1,159 miliar baris, kueri telemetri diselesaikan dalam 1,77 menit menggunakan 4 GPU, dibandingkan dengan baseline sebelumnya sekitar 45 menit di lingkungan CPU. Biaya CPU didasarkan pada biaya instance per kueri yang diterbitkan IBM menggunakan pengaturan instance SaaS watsonx.data di IBM Cloud. Biaya GPU per kueri dari sistem on-prem yang diuji dari watsonx.data yang berjalan pada GPU tidak tersedia secara langsung dan diperkirakan menggunakan asumsi bahwa biaya per jam GPU adalah 2x biaya per jam CPU. Perhitungan biaya menggunakan waktu proses sebagai variabel utama. Berdasarkan metodologi ini, total biaya diperkirakan turun menjadi sekitar 15-20% dari biaya sebelumnya, menyiratkan kemungkinan penghematan 80-85%. Biaya aktual akan bervariasi tergantung pada harga, profil beban kerja, konfigurasi infrastruktur, pemanfaatan, dan kondisi operasi.