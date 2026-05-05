Memperkenalkan Akselerasi GPU untuk IBM watsonx.data: Pratinjau Teknis Pribadi

Di NVIDIA GTC, IBM, Nvidia, dan Nestlé memamerkan apa yang mungkin terjadi ketika akselerasi GPU memenuhi arsitektur data terbuka—menunjukkan beban kerja analitik hingga 5x lebih cepat sambil mengurangi biaya sebanyak 83%. Itu adalah sinyal yang jelas tentang seperti apa masa depan beban kerja padat data ketika kinerja dan efisiensi dipikirkan kembali bersama.

Hari ini, IBM membangun momentum itu dengan pengumuman resmi pratinjau teknis pribadi pemrosesan kueri yang dipercepat GPU untuk watsonx.data—yang dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi salah satu tantangan paling mendesak mereka: meningkatnya biaya analitik dan AI dalam skala besar.

Ketika organisasi terus memperluas AI dan analitik di lingkungan data yang makin kompleks dan terdistribusi, sistem berbasis CPU tradisional kesulitan untuk mengimbangi. Hasilnya adalah insight yang lebih lambat, meningkatnya biaya infrastruktur, dan meningkatnya tekanan pada tim data untuk memberikan nilai lebih dengan sumber daya yang lebih sedikit. Akselerasi GPU mewakili jalan baru untuk berkembang.