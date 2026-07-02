Memperkenalkan Pratinjau Teknologi Nirserver IBM® Db2: Basis data nirserver untuk pengembang dan agen

Putar basis data Db2 dalam hitungan detik. Hubungkan aplikasi Anda. Mulai membangun. Tidak perlu merencanakan kapasitas, tidak perlu menyesuaikan ukuran infrastruktur, dan tidak perlu menjalankan operasional.
Kami dengan bangga mengumumkan Pratinjau Teknologi Nirserver IBM® Db2, layanan basis data cloud-native yang dikelola sepenuhnya sehingga memudahkan Anda membuat, menghubungkan, dan menskalakan basis data tanpa harus mengelola infrastruktur. Layanan ini menghadirkan mesin IBM® Db2 tepercaya dengan model nirserver sepenuhnya, dilengkapi penyediaan layanan mandiri, keamanan kelas enterprise, serta skalabilitas elastis tanpa memerlukan perencanaan kapasitas sebelumnya.
Karena semakin banyak aplikasi dan agen AI yang membuat serta mengoperasikan basis data mereka sendiri, mereka membutuhkan basis data yang dapat merespons secepat alur kerja mereka tanpa harus menunggu proses penyediaan atau penskalaan. Nirserver Db2 memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengharuskan adanya kompromi. Agen AI dan pengembang memperoleh kecepatan nirserver pada mesin yang telah terbukti mampu menangani berbagai beban kerja yang kompleks dan sangat penting, sekaligus mempertahankan keamanan, integritas data, dan keandalan yang dibutuhkan oleh beban kerja tersebut. Agen AI dapat membuat dan mengelola basis data melalui kode menggunakan antarmuka REST dan MCP, sementara percabangan berbasis snapshot menyediakan salinan lingkungan produksi yang terisolasi untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian.
Asisten AI dan agen perangkat lunak kini menghasilkan kode, menyediakan layanan, serta menghubungkan aplikasi satu sama lain. Agar dapat menjadi bagian dari alur kerja tersebut, basis data harus mudah dibuat dan dikelola secara terprogram.
Nirserver Db2 mengirimkan blok bangunan di Pratinjau Teknologi:
Hal ini memudahkan pengembang beserta alat yang mereka gunakan untuk membuat, mengonfigurasi, dan mengelola Db2 melalui kode, sehingga proses penyediaan basis data selaras dengan alur kerja yang digerakkan oleh agen AI.
Percabangan berbasis snapshot menjadi salah satu fitur unggulan saat peluncuran. Kini Anda dapat membuat salinan basis data yang terisolasi untuk keperluan pengembangan dan pengujian tanpa memengaruhi lingkungan produksi. Menguji perubahan skema, memvalidasi pembaruan, mencoba fitur baru, dan jalankan pekerjaan secara paralel, masing-masing dalam lingkungannya sendiri.
Seiring berkembangnya pengembangan yang dibantu AI, percabangan berbasis snapshot menjadi semakin penting. Pengembang dan agen AI memerlukan lingkungan yang aman untuk bereksperimen dan melakukan iterasi. Percabangan menyediakan lingkungan tersebut sekaligus menjaga lingkungan produksi tetap terlindungi.
Nirserver Db2 mengurangi overhead operasional dan menyelaraskan biaya dengan penggunaan aktual, sehingga Anda tidak pernah melakukan penyediaan berlebihan maupun harus menunggu:
Kesederhanaan nirserver dengan fondasi Db2. Pratinjau Teknologi meliputi:
Anda mendapatkan mesin basis data kelas produksi yang siap digunakan sejak hari pertama, sehingga setiap tim dapat membangun dan mengembangkannya dengan penuh percaya diri.
Nirserver IBM® Db2 sangat cocok untuk aplikasi transaksional, pengembangan aplikasi baru, lingkungan pengembangan dan pengujian, proof of concept, serta analitik ringan. Pratinjau Teknologi merupakan kesempatan pertama bagi Anda untuk mulai membangunnya.