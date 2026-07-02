Memperkenalkan Pratinjau Teknologi Nirserver IBM® Db2: Basis data nirserver untuk pengembang dan agen

Kami dengan bangga mengumumkan Pratinjau Teknologi Nirserver IBM® Db2, layanan basis data cloud-native yang dikelola sepenuhnya sehingga memudahkan Anda membuat, menghubungkan, dan menskalakan basis data tanpa harus mengelola infrastruktur. Layanan ini menghadirkan mesin IBM® Db2 tepercaya dengan model nirserver sepenuhnya, dilengkapi penyediaan layanan mandiri, keamanan kelas enterprise, serta skalabilitas elastis tanpa memerlukan perencanaan kapasitas sebelumnya.

Karena semakin banyak aplikasi dan agen AI yang membuat serta mengoperasikan basis data mereka sendiri, mereka membutuhkan basis data yang dapat merespons secepat alur kerja mereka tanpa harus menunggu proses penyediaan atau penskalaan. Nirserver Db2 memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengharuskan adanya kompromi. Agen AI dan pengembang memperoleh kecepatan nirserver pada mesin yang telah terbukti mampu menangani berbagai beban kerja yang kompleks dan sangat penting, sekaligus mempertahankan keamanan, integritas data, dan keandalan yang dibutuhkan oleh beban kerja tersebut. Agen AI dapat membuat dan mengelola basis data melalui kode menggunakan antarmuka REST dan MCP, sementara percabangan berbasis snapshot menyediakan salinan lingkungan produksi yang terisolasi untuk kebutuhan pengembangan dan pengujian.