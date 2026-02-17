Memperkuat perangkat lunak perusahaan IBM® yang telah terbukti untuk era AI

Kecerdasan buatan sedang mengubah cara perusahaan menggali nilai dari sistem dan data yang menjalankan operasi mereka yang paling penting. Di seluruh industri, organisasi ingin bergerak melampaui eksperimen—menggunakan AI untuk mendeteksi pola, menampilkan insight, dan mengubah aset data lama menjadi kemampuan prediktif, mendukung keputusan yang dapat meningkatkan hasil bisnis secara bermakna.

Bagi banyak klien IBM®, ambisi ini harus direalisasikan dalam lingkungan yang kompleks dan sangat diatur. Data sensitif, persyaratan kepatuhan yang ketat, dan beban kerja sangat penting menuntut pendekatan AI yang memprioritaskan keamanan, tata kelola, dan kepercayaan—tanpa memperlambat inovasi.

Itulah sebabnya IBM® memperkenalkan serangkaian kemampuan AI yang luas pada kuartal pertama 2026 di banyak produk piranti lunak IBM® yang paling banyak digunakan. Peningkatan ini menanamkan AI agen langsung ke dalam platform IBM® yang sudah diandalkan klien, memungkinkan mereka untuk mengadopsi AI dengan percaya diri dalam fondasi operasional mereka yang ada.