Memperkuat perangkat lunak perusahaan IBM® yang telah terbukti untuk era AI

Strategi IBM® sederhana: membawa AI ke tempat kerja perusahaan sudah terjadi.
Kecerdasan buatan sedang mengubah cara perusahaan menggali nilai dari sistem dan data yang menjalankan operasi mereka yang paling penting. Di seluruh industri, organisasi ingin bergerak melampaui eksperimen—menggunakan AI untuk mendeteksi pola, menampilkan insight, dan mengubah aset data lama menjadi kemampuan prediktif, mendukung keputusan yang dapat meningkatkan hasil bisnis secara bermakna.
Bagi banyak klien IBM®, ambisi ini harus direalisasikan dalam lingkungan yang kompleks dan sangat diatur. Data sensitif, persyaratan kepatuhan yang ketat, dan beban kerja sangat penting menuntut pendekatan AI yang memprioritaskan keamanan, tata kelola, dan kepercayaan—tanpa memperlambat inovasi.
Itulah sebabnya IBM® memperkenalkan serangkaian kemampuan AI yang luas pada kuartal pertama 2026 di banyak produk piranti lunak IBM® yang paling banyak digunakan. Peningkatan ini menanamkan AI agen langsung ke dalam platform IBM® yang sudah diandalkan klien, memungkinkan mereka untuk mengadopsi AI dengan percaya diri dalam fondasi operasional mereka yang ada.
Strategi IBM® sederhana: membawa AI ke tempat kerja perusahaan sudah terjadi. Daripada mengharuskan pelanggan berpindah platform atau memasang solusi tambahan yang terfragmentasi, IBM® mengintegrasikan agen yang berbasis AI langsung ke dalam produk piranti lunak andalannya, guna mempermudah operasional, mempercepat perolehan insight, dan meningkatkan tata kelola.
Agen ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan nyata perusahaan: mengotomatiskan tugas berulang, meningkatkan visibilitas sistem, mempercepat proses penyelesaian masalah, dan membantu tim mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat—dengan tetap menjaga kontrol dengan kelas enterprise.
Pada Q1 2026, IBM® memberikan kemampuan AI baru yang signifikan di berbagai penawaran perangkat lunak, termasuk integrasi, analitik, manajemen data, rekayasa, pengiriman pesan, dan operasi rantai pasokan.
Db2 memperkenalkan rangkaian berbasis AI yang secara dramatis menyederhanakan administrasi, mempercepat pemecahan masalah, dan mengoptimalkan kinerja untuk beban kerja data sangat penting. Kemampuan percakapan seperti AskDb2 Agent dan AskDb2 Research Agent memungkinkan pengambilan pengetahuan multi-langkah dan sadar konteks, memungkinkan tim untuk memunculkan insight dan melakukan penyelidikan teknis menggunakan bahasa alami. Kinerja dan keandalan diperkuat melalui agen Db2 khusus:
Secara bersama-sama,kemampuan ini mentransformasi Db2 menjadi platform data yang cerdas dan mampu mengoptimalkan diri, mengurangi beban administratif, serta memungkinkan perusahaan mengekstraksi nilai dari data dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya.
IBM® Sterling Order Management System memperkenalkan kemampuan berbasis AI melalui IBM® Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, memajukan perdagangan agen dengan memperkuat akurasi pemenuhan, merampingkan operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh lingkungan omnichannel yang kompleks. Dibangun di server MCP untuk memungkinkan aliran AI agen berbasis UCP yang efisien, platform ini mendukung interaksi agen-ke-agen yang aman di seluruh domain perdagangan, retail, dan rantai pasokan. Toolkit mencakup Agen Rantai Pasokan untuk membimbing praktisi menuju adopsi AI yang bertanggung jawab dan dapat diskalakan. Yaitu antara lain:
Bersama-sama, kemampuan AI ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan ketangkasan, akurasi, dan efisiensi yang lebih besar sambil memberikan pengalaman pesanan ujung ke ujung yang unggul di seluruh ekosistem perdagangan agen.
IBM® Cognos Analytics memperkenalkan kemampuan AI agen yang memulai babak baru dalam analitik bisnis dengan mengalihkan pelaporan dari alur kerja manual yang digerakkan oleh manusia ke eksekusi cerdas dan otonom.
Bersama-sama, kemampuan ini mengurangi overhead operasional, mempersingkat waktu untuk insight, dan membuat analitik tepercaya lebih mudah diakses di seluruh organisasi.
IBM® MQ menghadirkan rangkaian kemampuan AI yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penyelesaian masalah, dan memperkuat keandalan di seluruh lingkungan perpesanan.
Bersama-sama, kemampuan berbasis AI ini membantu perusahaan mempertahankan sistem MQ yang berkinerja tinggi dan tangguh, sekaligus mengurangi upaya operasional dan risiko.
Cloud Pak for Integration menghadirkan serangkaian kemampuan operasional yang didukung AI yang diperluas yang membantu memudahkan klien untuk mengelola dan mengoptimalkan beban kerja integrasi di Kubernetes.
Secara bersama-sama, kemampuan ini menghadirkan otomatisasi cerdas, insight yang lebih mendalam, dan tingkat kepercayaan operasional yang lebih tinggi pada lingkungan CP4I, sehingga membantu enterprise mempertahankan platform integrasi yang tangguh, aman, dan teroptimasi dengan baik.
IBM® Engineering Lifecycle Management melalui Engineering AI Hub memperkuat inovasi yang didukung AI dengan kemampuan yang membantu meningkatkan kualitas planning dan mempercepat alur kerja rekayasa dalam skala besar.
Tambahan terbaru—agen komposisi Item Kerja—memungkinkan tim untuk dengan cepat menghasilkan feature, cerita pengguna, dan tugas yang lebih jelas dan lebih lengkap, langsung di dalam antarmuka Engineering Workflow Management. Dengan mengotomatiskan penyusunan awal item pekerjaan dan memberikan titik awal yang terstruktur dan berkualitas tinggi, agen membantu organisasi meningkatkan akurasi perencanaan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk penulisan berulang, dan mempertahankan konsistensi yang lebih besar di seluruh tim dan proyek. Kemampuan ini bergabung dengan portofolio agen yang berkembang dalam Engineering AI Hub, yang masing-masing bertujuan untuk merampingkan tugas rekayasa inti dan membebaskan tim pakar untuk fokus pada pengembangan produk yang kreatif dan bernilai tinggi.
Bersama-sama, kemajuan ini memperkuat komitmen IBM® untuk membantu organisasi teknik mendorong efisiensi, konsistensi, dan inovasi yang lebih besar di seluruh siklus pengembangan produk.
IBM® Sterling B2B Integrasi SaaS menghadirkan kemampuan AI yang disempurnakan yang membantu klien mempertahankan operasi mitra yang lancar dan andal.
IBM® Sterling B2B Integration SaaS Inflight Agent Add-on secara cerdas mengatur beberapa agen khusus, termasuk Agen Kueri Dokumen, Agen Deteksi Anomali, dan Agen Kueri Peristiwa, untuk membantu memberikan visibilitas instan dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Melalui pencarian bahasa alami, pelanggan dapat dengan cepat mendapatkan detail dokumen, mengidentifikasi kegagalan peristiwa, dan menemukan anomali dokumen.
Agen membantu mempercepat analisis akar‑masalah, mengurangi risiko operasional, dan memperkuat ketahanan operasi B2B volume‑tinggi.
App Connect Enterprise memperkenalkan serangkaian kemampuan berbasis AI yang kuat yang dirancang untuk menyederhanakan operasi, mempercepat modernisasi, dan memperkuat tata kelola di seluruh lingkungan integrasi.
Bersama-sama, kemampuan AI ini memberdayakan perusahaan untuk menjalankan App Connect dengan kecerdasan, efisiensi, dan ketahanan yang lebih besar. Selain itu, App Connect Enterprise memungkinkan aplikasi dan agen AI untuk berinteraksi dengan sistem perusahaan melalui alat Model Context Protocol (MCP), mengekspos tindakan konektor yang diatur melalui logika integrasi yang ada.
Kemampuan baru ini memperluas investasi AI IBM® yang sedang berlangsung yang disampaikan pada tahun 2025 yang dibagikan di bawah ini. Bersama-sama, mereka mencerminkan peta jalan yang konsisten yang berfokus pada membuat AI praktis, dapat dipercaya, dan berdampak untuk penggunaan perusahaan.
Cloud Pak for Business Automation memperkenalkan kemampuan pemodelan keputusan yang dibantu AI yang secara signifikan merampingkan pembuatan dan tata kelola business rules. Agen Asisten Keputusan mempercepat keputusan dan logika pendukung dengan secara otomatis menghasilkan struktur keputusan awal dari dokumen kebijakan.
Dengan mengubah kebijakan bahasa alami menjadi model keputusan yang dapat ditindaklanjuti, agen mengurangi upaya manual, meningkatkan konsistensi, dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mengoperasionalkan business rules yang kompleks. Kemampuan ini memberdayakan tim bisnis dan teknis untuk berkolaborasi lebih efektif dan fokus pada analisis nilai yang lebih tinggi dan kegiatan kepatuhan, memperkuat ketangkasan dan akurasi proses keputusan otomatis. Selain itu, Business Automation Workflow ditingkatkan untuk memungkinkan pelanggan mengubah otomatisasi proses yang ada menjadi pengalaman percakapan dan membawa mereka langsung ke tempat pengguna bekerja — tanpa melakukan platform ulang atau kehilangan investasi sebelumnya. Integrasi mendalam dengan watsonx Orchestrate memungkinkan agen AI memahami konteks proses dan data bisnis, sehingga mempercepat penyelesaian tugas, mengurangi pekerjaan manual, dan menghadirkan alur kerja yang lebih otonom serta mandiri.
Asisten Tempat Kerja yang didukung AI Agen memberdayakan pekerja pengetahuan untuk secara instan memahami kasus, memprioritaskan tugas, dan menyelesaikan pekerjaan menggunakan bahasa alami, meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan kurva pembelajaran.
FileNet Content Manager melanjutkan evolusinya dengan menghadirkan kemampuan yang didukung AI melalui Content Assistant yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dokumen dan mendukung akses yang lebih efisien terhadap informasi penting bagi proses bisnis bernilai tinggi.
Agen Perbandingan Dokumen memungkinkan perbandingan dokumen yang tepat dan efisien seperti kontrak, catatan medis, proposal, dan materi hukum, membantu organisasi meningkatkan akurasi dan konsistensi sekaligus mengurangi upaya peninjauan manual. Agen Perbandingan Versi mendukung validasi konten yang efisien dengan mengkarakterisasi perubahan antar draf dokumen dengan jelas, memungkinkan siklus ulasan dan persetujuan yang lebih cepat dan paling percaya diri. Selain itu, akses percakapan ke konten perusahaan diaktifkan melalui Agen Dokumen dan Agen Repositori, yang memberikan respons yang relevan dan sadar konteks yang berasal langsung dari dokumen FileNet. Selain itu, Agen Ringkasan yang Disesuaikan menghasilkan ringkasan yang ringkas dan spesifik konteks yang mendukung pemahaman yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Bersama-sama, agen AI ini memperluas peran FileNet Content Manager sebagai platform konten perusahaan tepercaya yang meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, dan membantu organisasi buka nilai yang lebih besar dari informasi perusahaan mereka tanpa mengorbankan kepatuhan dan keamanan.
Pada tahun 2025, IBM® Engineering Lifecycle Management memperkenalkan IBM® Engineering AI Hub, kemampuan yang didukung AI yang meningkatkan kualitas persyaratan, mempercepat pemahaman, dan memperkuat koordinasi di seluruh tim teknik, termasuk agen analisis kualitas persyaratan yang membantu insinyur meningkatkan kejelasan, mempercepat tinjauan tim, dan memberi manajer visibilitas ke tren dan risiko awal.
Asisten teknik mempercepat tim dalam menemukan dan memahami persyaratan di berbagai proyek global; agen ringkasan item Kerja menghasilkan ringkasan tugas, kerusakan, dan fitur untuk meningkatkan komunikasi; serta agen penemuan contoh penggunaan MBSE mengidentifikasi use case dari persyaratan berbasis bahasa alami dan membuat elemen model yang sesuai di IBM® Rhapsody, sehingga mempercepat rekayasa sistem berbasis model.
Sterling B2B Integration SaaS menghadirkan kemampuan berbasis AI yang memperkuat visibilitas operasional, menyederhanakan proses orientasi mitra, serta meningkatkan deteksi dini terhadap gangguan di jaringan bisnis global. Termasuk di dalamnya Visibility Agent yang memberikan insight real time terhadap transaksi yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kemacetan proses, meningkatkan efisiensi, dan mencegah masalah secara proaktif, serta Anomaly Detection Agent yang menambahkan lapisan kecerdasan dengan secara otomatis mengenali pola tidak biasa dalam transaksi atau lalu lintas jaringan sehingga pelanggan dapat menyelidiki dan menyelesaikan isu sebelum berkembang.
IBM® tetap berkomitmen untuk membantu klien memanfaatkan AI dengan cara yang aman, tepercaya, dan selaras secara strategis dengan tujuan bisnis mereka. Kemampuanyang diperkenalkan pada kuartal ini merupakan bagian dari perjalanan inovasi berkelanjutan kami—yang dirancang untuk memberdayakan organisasi agar melakukan modernisasi dengan percaya diri, membuka kecerdasan operasional baru, dan mencapai hasil terobosan. Kami berharap dapat bermitra erat dengan klien kami saat mereka mengadopsi kemajuan ini dan membentuk masa depan transformasi berbasis AI di seluruh industri mereka.
Ketika kemampuan AI ini tersedia, IBM® mendorong klien untuk memulai—atau mempercepat—upaya kesiapan AI mereka. Memodernisasi aplikasi dan infrastruktur hari ini dapat membantu organisasi memanfaatkan sepenuhnya otomatisasi yang digerakkan oleh agen dan insight ketika tersedia di seluruh platform perangkat lunak IBM®.
IBM® menyediakan alat, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk membantu klien melangkah maju dengan percaya diri—menyelaraskan adopsi AI dengan tujuan bisnis, persyaratan kepatuhan, dan strategi arsitektur jangka panjang.