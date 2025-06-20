Membangun pipeline melalui SDK menjadi lebih mudah. Hingga saat ini, pengguna yang membuat skrip definisi pipeline di Python harus merujuk ke UI atau dokumentasi untuk menentukan nilai mana yang valid untuk konfigurasi tahap tertentu, terutama ketika drop down di UI adalah satu-satunya sumber kebenaran tunggal.

Dengan metode nilai yang dapat diterima versi baru, SDK memungkinkan Anda secara terprogram meminta semua nilai yang valid untuk bidang konfigurasi tertentu. Hal ini membuat pembuatan pipeline dinamis dan pengintegrasian StreamSets ke dalam alat khusus menjadi lebih andal, dapat diuji, dan lebih cepat.

Tidak ada lagi trial and error. Hanya konfigurasi yang valid, setiap saat.