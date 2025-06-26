26 Juni 2025
Untuk mengatasi tantangan lama yang gagal dipecahkan oleh solusi yang ada—seperti kumpulan banyak alat, integrasi data tidak terstruktur, pengerjaan ulang saluran yang konstan, dan kesenjangan keterampilan yang semakin melebar, IBM meluncurkan watsonx.data integration. Integrasi ini memberikan bidang kontrol terpadu dengan nilai yang selaras dengan pilar-pilar inti—masing-masing diperkuat oleh pengumuman baru yang memperluas manfaat bagi pelanggan.
watsonx.data integration memberdayakan pengguna untuk membangun saluran yang dapat digunakan kembali di semua gaya integrasi—batch, streaming real-time, replikasi—dan semua jenis data, termasuk data tidak terstruktur seperti PDF, yang didukung oleh observabilitas data bawaan. Pada akhirnya, integrasi ini membantu tim menyelaraskan gaya integrasi dengan kebutuhan contoh penggunaan serta mengurangi ketergantungan pada alat khusus. Pada akhirnya, integrasi ini membantu tim menyelaraskan gaya integrasi dengan kebutuhan contoh penggunaan serta merampingkan manajemen.
Apa yang baru? watsonx.data integration kini tersedia di IBM Cloud, memberikan pengguna akses ke seluruh rangkaian kemampuan integrasi—yang dipasangkan dengan skalabilitas dan fleksibilitas penerapan cloud native.
Dengan dukungan untuk pengalaman no-code, kode rendah, dan pro-code, pengguna dapat membangun saluran menggunakan alat dan antarmuka yang sesuai dengan keahlian mereka—membantu mengatasi kesenjangan keterampilan yang berkembang.
Apa yang baru? Asisten saluran didukung AI yang baru memungkinkan pengguna membuat saluran menggunakan bahasa alami, sehingga mempercepat pengembangan dan memperluas akses layanan mandiri ke integrasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.
Bangun saluran menggunakan penerapan hybrid yang beradaptasi dengan lingkungan penyimpanan dan eksekusi yang bergeser—mengurangi kebutuhan akan penulisan ulang yang konstan dan meningkatkan penggunaan kembali dan pemeliharaan jangka panjang.
Apa yang baru? Kemampuan ETL/ELT di AWS dengan eksekusi mesin nirserver atau jarak jauh memungkinkan pelanggan untuk mendesain satu kali dan menerapkan di mana pun data mereka berada.
Peluncuran watsonx.data integration dan peningkatan baru menekankan investasi berkelanjutan IBM untuk menyediakan kemampuan integrasi kelas dunia dan terdepan di pasar yang membantu memenuhi kebutuhan perusahaan modern yang terus berkembang.
Mari kita selami lebih dalam bagaimana pengumuman baru ini meningkatkan kekuatan penawaran baru.
Hari ini, tim bersemangat untuk memberdayakan pengguna dalam mengakses rangkaian lengkap kemampuan integrasi dengan ketersediaan umum watsonx.data integration sebagai Layanan di IBM Cloud—membuka manfaat penuh dari penawaran baru dan penerapan cloud native. Dengan peluncuran ini, pengguna mendapatkan akses cloud native ke solusi integrasi data terlengkap IBM, menyatukan DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication, dan integrasi data tidak terstruktur dalam satu bidang kontrol.
87% organisasi mengandalkan tiga alat integrasi atau lebih, sehingga menimbulkan kerumitan dan inefisiensi. watsonx.data integration menyederhanakan hal ini dengan mendukung semua gaya integrasi dan jenis data—termasuk data tidak terstruktur—di satu platform. Tim sekarang dapat mengotomatiskan penyerapan, transformasi, dan pemrosesan data terstruktur maupun tidak terstruktur dengan gaya integrasi apa pun, yang menawarkan fleksibilitas pada gaya yang cocok agar sesuai dengan contoh penggunaan, tidak melekatkan solusi khusus sedikit demi sedikit secara manual.
Dengan Ketersediaan Umum asisten integrasi data IBM—kini tersedia di DataStage—pengguna dengan semua tingkat keterampilan dapat memanfaatkan asisten yang didukung gen AI untuk membangun saluran lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya melalui bahasa alami. Didukung oleh watsonx Assistant dan Granite 3.1, cukup jelaskan maksud Anda dan asisten akan menghasilkan saluran, merekomendasikan fungsi yang dapat dieksekusi, dan menampilkan dokumentasi yang relevan. Pengguna dapat memulai hari ini dengan memanfaatkan asisten untuk membangun saluran ETL/ELT untuk contoh penggunaan integrasi batch di DataStage, dan seiring berkembangnya kebutuhan mereka, watsonx.data integration akan berkembang bersama mereka—memperluas dukungan di seluruh gaya integrasi tambahan dari waktu ke waktu.
Seiring peningkatan volume dan kompleksitas data, tim data saat ini berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Lebih dari 51% organisasi telah melaporkan dampak negatif dari kekurangan keterampilan TI, dan banyak tim data yang tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola alat tradisional. Asisten integrasi data menjembatani kesenjangan itu—memberdayakan pengguna dengan seluruh tingkat keterampilan, termasuk tim lini bisnis dan teknologi bisnis, untuk memberikan layanan mandiri dan langsung berkontribusi pada nilai. Ini adalah langkah besar menuju demokratisasi integrasi data dan menghilangkan kebutuhan akan banyak alat khusus.
Hari ini menandai ketersediaan DataStage sebagai Layanan (aaS) di AWS—menjadi fondasi bagi watsonx.data integration. Dengan peluncuran ini, pengguna dapat mulai membangun saluran batch, ETL, dan ELT di lingkungan DataStage yang dikelola sepenuhnya di AWS—memanfaatkan alat integrasi modern sekaligus memaksimalkan investasi cloud yang ada. Seiring dengan peluncuran kemampuan watsonx.data integration tambahan di AWS, tim dapat berkembang dengan lancar.
Seiring dengan perkembangan penyimpanan data—dari gudang data on premises hingga data lakehouse cloud native—tim teknisi dipaksa untuk terus beradaptasi. Saat ini, sebagian besar teknisi data menghabiskan lebih dari 50% waktu mereka hanya untuk memelihara saluran yang ada. IBM mengatasi hal ini dengan opsi penerapan mengutamakan cloud yang fleksibel dan eksekusi hybrid. Dengan dukungan untuk eksekusi mesin jarak jauh, pengguna dapat merancang saluran di AWS tetapi menjalankannya di mana pun data berada—on premises, di seluruh wilayah, atau di pusat data.
Model hybrid ini mengurangi pergerakan data, memangkas latensi dan biaya, serta meningkatkan keamanan—sekaligus menghilangkan ketergantungan pada satu arsitektur penyimpanan. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia: pengembangan saluran cloud native dengan eksekusi yang disesuaikan dengan lingkungan Anda, menegaskan kembali komitmen IBM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di mana pun mereka beroperasi.
Peluncuran ini menandai tonggak bagi pelanggan yang menerapkan teknologi integrasi data modern dan peluang utama untuk memulai perjalanan mereka. Bersama-sama, ketersediaan watsonx.data integration SaaS di IBM Cloud dan asisten saluran AI baru untuk integrasi data, dan peluncuran DataStage aaS di AWS, mencerminkan investasi berkelanjutan IBM dalam memajukan integrasi data dan memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini yang berkembang.