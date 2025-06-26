Dengan Ketersediaan Umum asisten integrasi data IBM—kini tersedia di DataStage—pengguna dengan semua tingkat keterampilan dapat memanfaatkan asisten yang didukung gen AI untuk membangun saluran lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya melalui bahasa alami. Didukung oleh watsonx Assistant dan Granite 3.1, cukup jelaskan maksud Anda dan asisten akan menghasilkan saluran, merekomendasikan fungsi yang dapat dieksekusi, dan menampilkan dokumentasi yang relevan. Pengguna dapat memulai hari ini dengan memanfaatkan asisten untuk membangun saluran ETL/ELT untuk contoh penggunaan integrasi batch di DataStage, dan seiring berkembangnya kebutuhan mereka, watsonx.data integration akan berkembang bersama mereka—memperluas dukungan di seluruh gaya integrasi tambahan dari waktu ke waktu.

Seiring peningkatan volume dan kompleksitas data, tim data saat ini berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Lebih dari 51% organisasi telah melaporkan dampak negatif dari kekurangan keterampilan TI, dan banyak tim data yang tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola alat tradisional. Asisten integrasi data menjembatani kesenjangan itu—memberdayakan pengguna dengan seluruh tingkat keterampilan, termasuk tim lini bisnis dan teknologi bisnis, untuk memberikan layanan mandiri dan langsung berkontribusi pada nilai. Ini adalah langkah besar menuju demokratisasi integrasi data dan menghilangkan kebutuhan akan banyak alat khusus.