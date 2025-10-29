Masa depan operasi IBM Z yang cerdas dan berbasis data dengan Db2 for z/OS Agent
Perkenalkan Db2 for z/OS Agent, asisten IBM didukung AI yang dirancang untuk menyederhanakan operasi mainframe melalui interaksi percakapan alami.
AI generatif telah jauh melampaui chatbot dan mesin rekomendasi. AI kini menulis kode, menghasilkan gambar, dan bahkan merombak cara kita melakukan pencarian. Tetapi perbatasan berikutnya bahkan lebih transformatif: agen AI, atau rekan tim digital yang memahami konteks, bernalar melalui kompleksitas, dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti secara real-time. Untuk perusahaan yang menjalankan sistem sangat penting seperti IBM Z, perkembangan ini tidak hanya menarik, tetapi juga penting.
Bab baru dalam operasi IBM Z sedang berlangsung dan Db2 for z/OS Agent memainkan peran penting.
Mengelola sistem menjadi lebih kompleks dari sebelumnya, terutama untuk perusahaan, di mana 1) tim yang ada sangat kecil dan pengetahuan yang dimiliki sering kali terkotak-kotak; 2) penerimaan talenta baru merupakan proses yang lambat dan memakan banyak sumber daya; dan 3) pemecahan masalah sering kali harus berpindah-pindah dasbor, menguraikan log, dan bergantung pada pengetahuan kesukuan, yang kesemuanya itu memperlambat operasi dan meningkatkan risiko.
Agen AI bukan hanya alat yang bagus untuk dimiliki; mereka adalah kebutuhan strategis bagi perusahaan. Organisasi yang memahami hal ini dan merangkul agen AI dengan serius akan mendapat manfaat dari berbagai peluang, seperti:
Pergeseran dari dasbor ke dialog lebih dari sekadar perubahan UI; ini adalah cara kerja baru. Inilah yang dibuka:
Sebelum agen AI, DBA senior mungkin menghabiskan berjam-jam membandingkan subsistem, menarik log dan membimbing staf junior, semuanya sambil mengelola insiden Tingkat Keparahan 1. Dengan Db2 for z/OS Agent, DBA yang sama dapat mengajukan satu pertanyaan dan mendapatkan jawaban kontekstual dalam hitungan detik. Dan ketika seorang DBA junior mengajukan pertanyaan yang sama, agen tidak hanya memberikan jawabannya, tetapi juga menjelaskan alasan di baliknya.
Setiap interaksi menjadi momen pengajaran. Seiring waktu, seluruh tim naik level.
Db2 for z/OS Agent dibangun di atas arsitektur AI berlapis. Berikut cara kerja lapisan Agen Db2 for z/OS:
Arsitektur ini memastikan bahwa insight disampaikan dengan aman, andal, dan real-time, tanpa mengorbankan integritas sistem yang mendasarinya.
Db2 for z/OS Agent bukan hanya untuk DBA. Ini dirancang untuk memberdayakan seluruh tim:
Singkatnya, ini adalah pengganda kekuatan untuk setiap peran dalam ekosistem IBM Z.
Agen AI tidak menggantikan manusia; agen ini bekerja sama dengan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Jorge Amar dari McKinsey, "Kita akan memasuki dunia di mana Anda harus memikirkan tenaga kerja Anda sebagai agen dan manusia." IBM Z memimpin perubahan tersebut dengan Agen Db2 for z/OS, yang membawa AI langsung ke jantung operasi perusahaan—satu prompt dalam satu waktu.
Siap melihatnya beraksi? Bicaralah dengan tim di belakang agen. Masa depan operasi IBM Z ada di sini, dan ini sangat penting.
