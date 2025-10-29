Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Masa depan operasi IBM Z yang cerdas dan berbasis data dengan Db2 for z/OS Agent

Perkenalkan IBM® Db2 for z/OS Agent yang dirancang untuk menyederhanakan IBM Z operasi melalui interaksi percakapan yang alami.

diterbitkan 10/29/2025
Ilustrasi pria duduk di depan laptop dengan ikon obrolan, formulir, dan kalender di kedua sisi

Penyusun

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Perkenalkan Db2 for z/OS Agent, asisten IBM didukung AI yang dirancang untuk menyederhanakan operasi mainframe melalui interaksi percakapan alami.

AI generatif telah jauh melampaui chatbot dan mesin rekomendasi. AI kini menulis kode, menghasilkan gambar, dan bahkan merombak cara kita melakukan pencarian. Tetapi perbatasan berikutnya bahkan lebih transformatif: agen AI, atau rekan tim digital yang memahami konteks, bernalar melalui kompleksitas, dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti secara real-time. Untuk perusahaan yang menjalankan sistem sangat penting seperti IBM Z, perkembangan ini tidak hanya menarik, tetapi juga penting. 

Bab baru dalam operasi IBM Z sedang berlangsung dan Db2 for z/OS Agent memainkan peran penting. 

Kesempatan bagi perusahaan  

Mengelola sistem menjadi lebih kompleks dari sebelumnya, terutama untuk perusahaan, di mana 1) tim yang ada sangat kecil dan pengetahuan yang dimiliki sering kali terkotak-kotak; 2) penerimaan talenta baru merupakan proses yang lambat dan memakan banyak sumber daya; dan 3) pemecahan masalah sering kali harus berpindah-pindah dasbor, menguraikan log, dan bergantung pada pengetahuan kesukuan, yang kesemuanya itu memperlambat operasi dan meningkatkan risiko.

Agen AI bukan hanya alat yang bagus untuk dimiliki; mereka adalah kebutuhan strategis bagi perusahaan. Organisasi yang memahami hal ini dan merangkul agen AI dengan serius akan mendapat manfaat dari berbagai peluang, seperti:

  • Meningkatkan keahlian manusia dengan AI: Alih-alih tim Anda harus menghafal detail atau menggali dokumentasi untuk memecahkan masalah, mereka sekarang dapat mengajukan pertanyaan, seperti “Apa yang berubah dalam indeks saya tadi malam?” atau “Apakah ada anomali dalam transaksi kemarin?” atau “Subsistem mana yang bertindak sekarang?”.
  • Membuka insight dari aset berharga dan aman dengan AI: IBM Z seperti brankas bank yang menyimpan aset data Anda yang paling berharga, aman, dan diatur dengan ketat. Tetapi mengakses insight dari brankas itu bisa lambat dan rumit. Sekarang bayangkan seorang bankir AI yang ditempatkan di jendela brankas. Bankir ini tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan selalu merespons dengan presisi. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana dan mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti secara instan.

Ini adalah janji dari Db2 for z/OS Agent, yang dirancang untuk menyederhanakan IBM Z Operasi melalui interaksi percakapan yang alami.

Mengapa ini penting dan bagaimana cara meningkatkan DBA Anda

Pergeseran dari dasbor ke dialog lebih dari sekadar perubahan UI; ini adalah cara kerja baru. Inilah yang dibuka:

  • Operasi yang disederhanakan: Satu antarmuka percakapan untuk semua pertanyaan Anda.
  • Keputusan yang lebih cepat: Insight real-time dalam hitungan detik, bukan jam.
  • Menjembatani kesenjangan keterampilan: Staf junior belajar lebih cepat tanpa memperlambat para pakar.
  • Peningkatan ketahanan: Tim dapat menanggapi masalah secara proaktif, bukan reaktif.

Sebelum agen AI, DBA senior mungkin menghabiskan berjam-jam membandingkan subsistem, menarik log dan membimbing staf junior, semuanya sambil mengelola insiden Tingkat Keparahan 1. Dengan Db2 for z/OS Agent, DBA yang sama dapat mengajukan satu pertanyaan dan mendapatkan jawaban kontekstual dalam hitungan detik. Dan ketika seorang DBA junior mengajukan pertanyaan yang sama, agen tidak hanya memberikan jawabannya, tetapi juga menjelaskan alasan di baliknya.

Setiap interaksi menjadi momen pengajaran. Seiring waktu, seluruh tim naik level.

Arsitektur Agen Db2 for z/OS

Db2 for z/OS Agent dibangun di atas arsitektur AI berlapis. Berikut cara kerja lapisan Agen Db2 for z/OS:

  • Db2 13 for z/OS adalah sistem basis data pada IBM Z, yang menyimpan data penting dan bertindak seperti brankas aman Anda.
  • IBM watsonx Assistant for Z adalah platform percakapan. Ini adalah suara asisten, menyapa dan menanggapi pengguna. 
  • LLM (melalui watsonx.ai) adalah otak yang memahami dan memproses pertanyaan, merumuskan jawaban, untuk merespons dalam bahasa alami.
  • Z RAG + Db2 Index Files menyediakan akses cepat dan terstruktur ke pengetahuan yang relevan, meningkatkan kinerja pencarian dan membantu asisten menemukan dokumen yang tepat dengan cepat.
  • ODBC Driver adalah komponen perangkat lunak yang memungkinkan asisten untuk mengakses data dari database. Komponen ini bertindak sebagai penerjemah yang membantu asisten dengan mengubah kueri ke dalam format yang dimengerti basis data dan memberikan respons kembali ke asisten.
  • OpenShift adalah infrastruktur bangunan terbuka dan dapat diskalakan, yang membuat semuanya berjalan lancar.

Arsitektur ini memastikan bahwa insight disampaikan dengan aman, andal, dan real-time, tanpa mengorbankan integritas sistem yang mendasarinya.

Anggota tim terbaru Anda: Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agent bukan hanya untuk DBA. Ini dirancang untuk memberdayakan seluruh tim:

  • Pemrogram sistem: Memantau kesehatan dan tren subsistem. 
  • Pemimpin TI: Mempercepat proses orientasi dan transfer pengetahuan. 
  • Tim operasi: Mendiagnosis masalah lebih cepat dan mengurangi waktu henti. 
  • Karyawan baru: Belajar sambil bekerja tanpa memperlambat tim. 

Singkatnya, ini adalah pengganda kekuatan untuk setiap peran dalam ekosistem IBM Z.

Agen AI tidak menggantikan manusia; agen ini bekerja sama dengan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Jorge Amar dari McKinsey, "Kita akan memasuki dunia di mana Anda harus memikirkan tenaga kerja Anda sebagai agen dan manusia." IBM Z memimpin perubahan tersebut dengan Agen Db2 for z/OS, yang membawa AI langsung ke jantung operasi perusahaan—satu prompt dalam satu waktu. 

Siap melihatnya beraksi? Bicaralah dengan tim di belakang agen. Masa depan operasi IBM Z ada di sini, dan ini sangat penting. 

