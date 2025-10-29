Masa depan operasi IBM Z yang cerdas dan berbasis data dengan Db2 for z/OS Agent

Mengelola sistem menjadi lebih kompleks dari sebelumnya, terutama untuk perusahaan, di mana 1) tim yang ada sangat kecil dan pengetahuan yang dimiliki sering kali terkotak-kotak; 2) penerimaan talenta baru merupakan proses yang lambat dan memakan banyak sumber daya; dan 3) pemecahan masalah sering kali harus berpindah-pindah dasbor, menguraikan log, dan bergantung pada pengetahuan kesukuan, yang kesemuanya itu memperlambat operasi dan meningkatkan risiko.

Agen AI bukan hanya alat yang bagus untuk dimiliki; mereka adalah kebutuhan strategis bagi perusahaan. Organisasi yang memahami hal ini dan merangkul agen AI dengan serius akan mendapat manfaat dari berbagai peluang, seperti:

Meningkatkan keahlian manusia dengan AI: Alih-alih tim Anda harus menghafal detail atau menggali dokumentasi untuk memecahkan masalah, mereka sekarang dapat mengajukan pertanyaan, seperti “Apa yang berubah dalam indeks saya tadi malam?” atau “Apakah ada anomali dalam transaksi kemarin?” atau “Subsistem mana yang bertindak sekarang?”.

Alih-alih tim Anda harus menghafal detail atau menggali dokumentasi untuk memecahkan masalah, mereka sekarang dapat mengajukan pertanyaan, seperti “Apa yang berubah dalam indeks saya tadi malam?” atau “Apakah ada anomali dalam transaksi kemarin?” atau “Subsistem mana yang bertindak sekarang?”. Membuka insight dari aset berharga dan aman dengan AI: IBM Z seperti brankas bank yang menyimpan aset data Anda yang paling berharga, aman, dan diatur dengan ketat. Tetapi mengakses insight dari brankas itu bisa lambat dan rumit. Sekarang bayangkan seorang bankir AI yang ditempatkan di jendela brankas. Bankir ini tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan selalu merespons dengan presisi. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana dan mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti secara instan.

Ini adalah janji dari Db2 for z/OS Agent, yang dirancang untuk menyederhanakan IBM Z Operasi melalui interaksi percakapan yang alami.