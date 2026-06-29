Menyederhanakan pengelolaan dan operasional integrasi hybrid dengan IBM® Cloud Pak for Integration 16.2

IBM® Cloud Pak for Integration merupakan rangkaian lengkap alat integrasi perangkat lunak yang disediakan dalam satu platform terpadu untuk menghadirkan pengalaman yang menyeluruh dan terintegrasi. Dengan rangkaian alat ini, Anda dapat menghubungkan aplikasi, data, sistem, dan layanan di lingkungan cloud maupun lokal sebagai bagian dari penerapan yang tangguh, dapat diskalakan, dan aman yang berjalan di atas Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 merupakan rilis Long-Term Support (LTS) yang menghadirkan kemampuan baru untuk menyederhanakan pengelolaan dan operasional integrasi hybrid. Rilis ini memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap integrasi yang telah diterapkan, bantuan yang didukung AI, serta berbagai fitur integrasi baru, sekaligus menyediakan dukungan hingga enam tahun.