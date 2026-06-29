Menyederhanakan pengelolaan dan operasional integrasi hybrid dengan IBM® Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 membantu organisasi menyederhanakan operasional integrasi hybrid dengan menghadirkan visibilitas, kendali, dan kecerdasan yang lebih baik di lingkungan yang semakin terdistribusi.
IBM® Cloud Pak for Integration merupakan rangkaian lengkap alat integrasi perangkat lunak yang disediakan dalam satu platform terpadu untuk menghadirkan pengalaman yang menyeluruh dan terintegrasi. Dengan rangkaian alat ini, Anda dapat menghubungkan aplikasi, data, sistem, dan layanan di lingkungan cloud maupun lokal sebagai bagian dari penerapan yang tangguh, dapat diskalakan, dan aman yang berjalan di atas Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 merupakan rilis Long-Term Support (LTS) yang menghadirkan kemampuan baru untuk menyederhanakan pengelolaan dan operasional integrasi hybrid. Rilis ini memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap integrasi yang telah diterapkan, bantuan yang didukung AI, serta berbagai fitur integrasi baru, sekaligus menyediakan dukungan hingga enam tahun.
Pelanggan yang menerapkan IBM® App Connect pada VM kini dapat melihat dan mengelola seluruh instance yang telah diterapkan, baik pada VM maupun klaster OpenShift, melalui satu jendela Platform UI.
Bagi organisasi yang menjalankan kombinasi beberapa lingkungan, fitur ini memberikan manfaat langsung berupa visibilitas terpusat, penyederhanaan pengelolaan operasional sehari-hari, serta proses pemecahan masalah yang lebih cepat tanpa memerlukan perubahan pada integrasi berbasis VM yang sudah ada. Pelanggan juga dapat menerapkan Platform UI saja pada OpenShift untuk memperoleh kemampuan ini sambil melanjutkan proses modernisasi, meskipun integrasi mereka untuk saat ini masih berjalan pada VM.
Melanjutkan pratinjau teknis sebelumnya, kemampuan AI Agen kini telah tersedia secara umum pada versi 16.2.
Pengguna Platform UI dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa alami untuk memahami status lingkungan Cloud Pak for Integration, mengidentifikasi masalah, serta memperoleh saran untuk menyelesaikannya dengan cepat dan mudah. Penerapan para Agen bersifat opsional. Apabila diterapkan, Agen memerlukan entitlement CP4I serta koneksi ke IBM® watsonx.ai SaaS. Untuk keperluan lisensi, lima instance Platform UI yang menerapkan kemampuan Agent dalam satu klaster menggunakan satu hak akses Cloud Pak for Integration VPC. Pengguna tetap memiliki kendali penuh dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil berdasarkan output yang dihasilkan oleh kemampuans AI tersebut.
Kemampuan baru untuk pemantauan dan pelacakan transaksi secara menyeluruh (sebelumnya hanya tersedia pada penawaran IBM® webMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS) kini telah disertakan. Fitur ini memungkinkan pelacakan setiap transaksi saat mengalir melalui berbagai instance integrasi (IBM® MQ, App Connect, dan API Connect), sehingga mempermudah proses debugging serta penyelesaian masalah sistem yang kompleks.
IBM® API Connect 12.1, yang kini disertakan dalam Cloud Pak for Integration, mendukung Federated API Management, sehingga berbagai API gateway—termasuk IBM® DataPower Nano Gateway yang baru serta API gateway pihak ketiga—dapat diterapkan di berbagai lingkungan sebagai bagian dari satu solusi API Connect. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi solusi manajemen API yang mencakup lingkungan cloud maupun lokal.
Cloud Pak for Integration 16.2 mengikuti siklus hidup Support Cycle-2 yang dimodifikasi, dengan 2,5 tahun dukungan dasar, 1 tahun dukungan diperpanjang yang mencakup perbaikan baru, serta 2,5 tahun dukungan diperpanjang tanpa perbaikan baru, sehingga total masa dukungan mencapai enam tahun. Rilis ini akan menggantikan rilis Long-Term Support 16.1 yang saat ini masih berada dalam masa dukungan dasar hingga akhir tahun 2026. Pelanggan dapat memilih rilis Long-Term Support ini atau memanfaatkan peningkatan fungsional yang lebih sering melalui rilis modifikasi di antara rilis Long-Term Support.
Secara keseluruhan, berbagai penyempurnaan ini membantu organisasi mengurangi kompleksitas operasional, meningkatkan ketahanan, serta memodernisasi lingkungan integrasi dengan keyakinan dan fleksibilitas yang lebih tinggi.
Baik mengelola integrasi di seluruh kontainer dan mesin virtual, memecahkan masalah alur transaksi yang kompleks atau mengatur API di beberapa gateway, IBM® Cloud Pak for Integration 16.2 memungkinkan tim untuk beroperasi lebih efisien, memodernisasi dengan kecepatan mereka sendiri, dan mempertahankan ketahanan pada skala perusahaan.
Untuk menjelajahi Unified Management, kemampuan AI Agen baru dan peningkatan lainnya di Cloud Pak for Integration 16.2, pesan demo langsung dengan UKM kami atau tonton demo interaktif.
Kami berharap dapat membantu Anda menyederhanakan dan meningkatkan operasi integrasi Anda dengan rilis baru yang kuat ini.