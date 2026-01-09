Menyederhanakan dan menskalakan operasi integrasi dengan IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Membuat, memperbarui, dan menghapus dukungan untuk klaster Unified Management di hub memungkinkan manajemen end-to-end di seluruh siklus penuh. Unified Management ditambahkan sebagai fitur di Cloud Pak for Integration 16.1.2 dan memungkinkan visibilitas dan pengelolaan instans integrasi yang diterapkan di beberapa klaster OpenShift dari satu jendela UI platform.

Rilis awal memungkinkan klien untuk mengklik instance integrasi jarak jauh untuk mengaktifkan pembaruan dan pengelolaan instance tersebut. Dengan Cloud Pak for Integration 16.1.3, instance lokal dan jarak jauh di UI platform dapat dikelola langsung dari satu jendela UI. Instans baru dapat dibuat, diperbarui, dan dihapus dengan lancar, menghemat waktu dan mengurangi kompleksitas operasi.

Tersedia untuk digunakan dengan Unified Management dan untuk UI platform individual, Status Summary Banner disediakan untuk menawarkan gambaran umum sederhana tentang jumlah instans Integrasi yang diterapkan dan statusnya.