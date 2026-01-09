Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Menyederhanakan dan menskalakan operasi integrasi dengan IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Peningkatan Unified Management memungkinkan pembaruan integrasi langsung di setiap klaster OpenShift, sedangkan Agen meningkatkan kesehatan operasional dan pemecahan masalah, bersama dengan dukungan Federal yang diperluas.

diterbitkan 9 Januari 2026
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration adalah seperangkat alat integrasi perangkat lunak yang komprehensif dalam satu pengalaman terpadu.

Dengan rangkaian alat ini, Anda dapat menghubungkan aplikasi, data, sistem, dan layanan di seluruh lingkungan cloud atau on premises, sebagai bagian dari penerapan terkelola yang dapat diskalakan dan aman di Red Hat OpenShift. Anda dapat menginstal Cloud Pak for Integration bersama IBM Cloud Paks untuk membantu Anda membangun dan memodernisasi aplikasi dengan cepat di semua infrastruktur cloud atau TI.

4 peningkatan utama di Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 adalah pembaruan tingkat modifikasi yang menambahkan 4 kemampuan utama berikut:

1. Membuat, memperbarui, dan menghapus dukungan untuk klaster Unified Management

Membuat, memperbarui, dan menghapus dukungan untuk klaster Unified Management di hub memungkinkan manajemen end-to-end di seluruh siklus penuh. Unified Management ditambahkan sebagai fitur di Cloud Pak for Integration 16.1.2 dan memungkinkan visibilitas dan pengelolaan instans integrasi yang diterapkan di beberapa klaster OpenShift dari satu jendela UI platform.

Rilis awal memungkinkan klien untuk mengklik instance integrasi jarak jauh untuk mengaktifkan pembaruan dan pengelolaan instance tersebut. Dengan Cloud Pak for Integration 16.1.3, instance lokal dan jarak jauh di UI platform dapat dikelola langsung dari satu jendela UI. Instans baru dapat dibuat, diperbarui, dan dihapus dengan lancar, menghemat waktu dan mengurangi kompleksitas operasi.

Tersedia untuk digunakan dengan Unified Management dan untuk UI platform individual, Status Summary Banner disediakan untuk menawarkan gambaran umum sederhana tentang jumlah instans Integrasi yang diterapkan dan statusnya.

2. Kepatuhan UI Platform Cloud Pak for Integration dengan Standar Federal

Ini termasuk dukungan, audit, dan kepatuhan aksesibilitas Federal Information Processing Standards (FIPS) dan Federal Information Security Modernisasi Act of 2014 (FISMA), serta IPv6. Mematuhi standar ini dapat sesuatu yang wajib bagi beberapa pemerintah Amerika Serikat dan badan federal. 

Selain itu, banyak dari fitur ini akan menjadi pembaruan yang bermanfaat bagi organisasi mana pun. Ini sesuai dengan kerangka kerja Pengembangan Perangkat Lunak Aman dari Institut Standar dan Teknologi Nasional AS.

3. Dukungan Red Hat OpenShift 4.19 dan 4.20

Cloud Pak for Integration berencana untuk mendukung versi baru OpenShift dalam waktu 30 hari sejak rilis.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 mencakup dukungan untuk Red Hat OpenShift 4.19 dan 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 menyertakan Kubernetes 1.33 yang memberikan dukungan untuk 'skala vertikal pod yang sudah diterapkan'. Fitur ini dapat bermanfaat bagi klien yang menggunakan penerapan Cloud Pak for Integration terutama dengan IBM App Connect Enterprise.

4. Pratinjau teknologi Agen AI Cloud Pak for Integration

Saat ini tersedia sebagai pratinjau IBM Teknologi, Cloud Pak for Integration 16.1.3 memiliki Agen AI yang tersedia untuk diterapkan. Agen AI ini dirancang untuk membantu klien menggunakan bahasa alami untuk menemukan apa yang terjadi di lingkungan dan cara memperbaiki masalah. Pratinjau Teknologi akan tersedia hingga 31 Maret 2026.

Bergabunglah dengan program akses awal Agen untuk mencoba penggunaan langsung di lingkungan Anda atau sandbox IBM.

3 nilai bisnis utama yang hadir dengan 16.1.3

Peningkatan ini membantu organisasi merampingkan operasi integrasi, meningkatkan pengambilan keputusan dengan insight didukung AI, dan beroperasi dengan percaya diri di seluruh lingkungan hybrid dan yang diatur.

  1. Dengan Unified Management, organisasi mendapatkan visibilitas end-to-end di semua integrasi dan lokasi penerapan, menyederhanakan operasi dan mengurangi kebutuhan untuk menavigasi beberapa sistem.
  2. Dengan Agen, tim mendapatkan akses ke kemampuan AI yang telah dilatih sebelumnya dengan keahlian mendalam IBM dalam CP4I dan OpenShift, memberikan insight operasional tanpa penyiapan atau pelatihan ulang. Penggunaan Agen juga transparan dan akuntabel: dengan jelas menunjukkan apa yang sedang dianalisis dan mengapa, memungkinkan kepercayaan, auditabilitas, dan pengambilan keputusan yang percaya diri.
  3. Dengan kepatuhan federal bawaan, CP4I membantu organisasi menghubungkan data dan sistem dengan aman sambil memenuhi persyaratan peraturan yang ketat. Ini meningkatkan aksesibilitas, memperkuat pelacakan audit, dan mendukung arsitektur modern seperti IPv6, sehingga memberi tim kepercayaan diri untuk beroperasi secara efektif di industri yang diatur.

