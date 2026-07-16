Sentinel adalah kerangka kerja yang dapat disematkan kebijakan sebagai kode yang menyediakan penegakan kebijakan berbasis logika atas konfigurasi infrastruktur di HashiCorp Terraform dan konfigurasi produk HashiCorp lainnya. Pendekatan ini memungkinkan organisasi memperlakukan kebijakan seperti kode aplikasi, yang berarti kode dapat dikendalikan versi, diaudit, diuji, dan dipahami oleh pemangku kepentingan di seluruh organisasi.

Kebijakan Sentinel membantu organisasi mengontrol apa yang diizinkan dilakukan pengguna Terraform, memastikan bahwa ambang batas tertentu untuk penyediaan infrastruktur tidak terlampaui dan memblokir konfigurasi yang tidak aman atau tidak sesuai.

Meskipun Sentinel dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk memastikan tata kelola cloud dalam skala besar, kami memahami bahwa mengadopsi kebijakan sebagai alur kerja kode mungkin merupakan proses yang menakutkan dan memakan waktu. Hal ini terutama berlaku untuk organisasi yang kekurangan sumber daya dan keahlian untuk menulis kebijakan dari awal. Memulai dari bawah ke atas dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, dan meningkatkan risiko kesalahan manusia dan kesalahan konfigurasi.