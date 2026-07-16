Pustaka kebijakan pra-tertulis yang dikembangkan bersama oleh HashiCorp dan AWS bertujuan untuk mengurangi hambatan adopsi kebijakan sebagai alur kerja infrastruktur kode.
Kumpulan kebijakan Sentinel yang telah ditulis sebelumnya untuk AWS sekarang tersedia secara umum dan siap digunakan di Terraform Registry. Ditulis khusus untuk membantu organisasi mematuhi standar industri, mereka menurunkan hambatan adopsi untuk penegakan kebijakan infrastruktur.
Dengan rilis ini, kami bertujuan untuk memberikan solusi turnkey untuk tantangan tata kelola yang kompleks dan memberdayakan organisasi untuk pindah lebih cepat tanpa pertukaran antara kecepatan dan keamanan. Upaya bersama ini menyoroti nilai unik dari memasangkan infrastruktur cloud AWS dengan kemampuan otomatisasi dan keamanan HashiCorp.
Sentinel adalah kerangka kerja yang dapat disematkan kebijakan sebagai kode yang menyediakan penegakan kebijakan berbasis logika atas konfigurasi infrastruktur di HashiCorp Terraform dan konfigurasi produk HashiCorp lainnya. Pendekatan ini memungkinkan organisasi memperlakukan kebijakan seperti kode aplikasi, yang berarti kode dapat dikendalikan versi, diaudit, diuji, dan dipahami oleh pemangku kepentingan di seluruh organisasi.
Kebijakan Sentinel membantu organisasi mengontrol apa yang diizinkan dilakukan pengguna Terraform, memastikan bahwa ambang batas tertentu untuk penyediaan infrastruktur tidak terlampaui dan memblokir konfigurasi yang tidak aman atau tidak sesuai.
Meskipun Sentinel dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk memastikan tata kelola cloud dalam skala besar, kami memahami bahwa mengadopsi kebijakan sebagai alur kerja kode mungkin merupakan proses yang menakutkan dan memakan waktu. Hal ini terutama berlaku untuk organisasi yang kekurangan sumber daya dan keahlian untuk menulis kebijakan dari awal. Memulai dari bawah ke atas dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, dan meningkatkan risiko kesalahan manusia dan kesalahan konfigurasi.
Untuk mengatasi tantangan ini, HashiCorp dan AWS bersama-sama mengembangkan pustaka kebijakan pra-tertulis yang mencakup berbagai contoh penggunaan, termasuk keamanan, kepatuhan, dan efisiensi operasional. Kebijakan ini telah ditulis oleh para pakar dengan pengalaman bertahun-tahun di industri ini, dan telah diuji dan divalidasi untuk memastikan keandalan dan efisiensinya. Kebijakan juga dapat disesuaikan, memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.
Kebijakan ini ditulis khusus untuk layanan AWS sesuai dengan standar Center for Internet Security (CIS). CIS adalah organisasi nirlaba yang menyediakan rekomendasi konfigurasi preskriptif yang mewakili upaya keamanan siber berbasis konsensus secara global. Kumpulan kebijakan pra-tertulis kami membantu dengan CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 dan v3.0, dengan layanan yang didukung termasuk:
Kini, pengguna dapat mengakses kebijakan tersebut melalui perpustakaan kebijakan Terraform Registry maupun repo Github kebijakan CIS. Dengan integrasi asli Sentinel, pengguna dapat dengan cepat menerapkan kumpulan kebijakan ke organisasi HCP Terraform mereka. Anda juga dapat menggunakan modul Terraform untuk memasukkan set kebijakan CIS.
Untuk panduan tentang cara menjalankan kumpulan kebijakan Sentinel yang telah ditulis sebelumnya, kunjungi dokumentasi kami tentang topik tersebut.
Cobalah HCP Terraform secara gratis dan lihat manfaat alur kerja kebijakan sebagai kode secara langsung. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bahasa dan spesifikasi Sentinel, langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan yang telah disediakan, atau jika Anda ingin berinteraksi dengan komunitas untuk mendiskusikan contoh penggunaan serta praktik terbaik terkait penggunaan Sentinel, silakan lihat informasi berikut.
Jangan lupa untuk menautkan akun HCP Terraform dan HashiCorp Cloud Platform (HCP) Anda untuk pengalaman masuk yang mulus.
Lihat halaman dokumentasi Sentinel
Jelajahi kebijakan Sentinel yang telah ditulis sebelumnya