Beralih dari pengodean dengan bantuan AI ke pengiriman yang dibantu AI dengan IBM Bob

Untuk mengatasi perubahan ini, IBM menciptakan Bob sebagai respons terhadap masukan yang terus diberikan oleh tim perusahaan kepada kami terkait apa yang mereka butuhkan.

Organisasi tidak hanya meminta keuntungan dalam produktivitas semata. Mereka membutuhkan sistem yang mencerminkan car hasil disampaikan di lingkungan yang kompleks. Alat yang ada saat ini menyelesaikan sebagian masalah ini, tetapi masih mengharuskan tim untuk merakit sistem mereka sendiri di berbagai model dan perangkat.

Bob dirancang secara berbeda: sebagai mitra agen SDLC yang mengintegrasikan orkestrasi, eksekusi, dan tata kelola langsung ke dalam proses pengembangan, membantu tim beralih dari alat yang terisolasi ke penyampaian terkoordinasi. Bob dibangun untuk mengoptimalkan kualitas, biaya, dan kinerja sambil memberikan pengalaman tepercaya bagi pengembang.

Pendekatan ini sudah terbukti dalam praktiknya. Dalam IBM®, Bob telah diadopsi oleh lebih dari 80.000 pengguna, dengan tim melihat rata-rata peningkatan produktivitas 45% di seluruh alur kerja multi-langkah yang kompleks.1