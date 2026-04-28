Beralih dari pengodean dengan bantuan AI ke pengiriman yang dibantu AI dengan IBM Bob

Bulan lalu, kami memperkenalkan IBM Bob. Sejak itu, organisasi telah menerapkan Bob di lingkungan pengembangan aktual, tidak hanya untuk menulis kode lebih cepat, tetapi untuk mengonsep ulang cara perangkat lunak dibuat pada skala perusahaan.
AI telah mempercepat cara kode dibuat, tetapi selalu ada hambatan di luar menulis kode. Mereka berasal dari pemahaman sistem yang kompleks, mengoordinasikan perubahan lintas tim dan mengelola risiko di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Seiring sistem berkembang, pengembangan perlahan berubah dari tugas individu menjadi mengoordinasikan perubahan di seluruh sistem yang saling berhubungan. Pergeseran ini membutuhkan model baru tempat pekerjaan mencakup siklus penuh alih-alih terjadi dalam langkah-langkah terisolasi.
Untuk mengatasi perubahan ini, IBM menciptakan Bob sebagai respons terhadap masukan yang terus diberikan oleh tim perusahaan kepada kami terkait apa yang mereka butuhkan.
Organisasi tidak hanya meminta keuntungan dalam produktivitas semata. Mereka membutuhkan sistem yang mencerminkan car hasil disampaikan di lingkungan yang kompleks. Alat yang ada saat ini menyelesaikan sebagian masalah ini, tetapi masih mengharuskan tim untuk merakit sistem mereka sendiri di berbagai model dan perangkat.
Bob dirancang secara berbeda: sebagai mitra agen SDLC yang mengintegrasikan orkestrasi, eksekusi, dan tata kelola langsung ke dalam proses pengembangan, membantu tim beralih dari alat yang terisolasi ke penyampaian terkoordinasi. Bob dibangun untuk mengoptimalkan kualitas, biaya, dan kinerja sambil memberikan pengalaman tepercaya bagi pengembang.
Pendekatan ini sudah terbukti dalam praktiknya. Dalam IBM®, Bob telah diadopsi oleh lebih dari 80.000 pengguna, dengan tim melihat rata-rata peningkatan produktivitas 45% di seluruh alur kerja multi-langkah yang kompleks.1
Bob dirancang untuk beradaptasi dengan bagaimana tim benar-benar bekerja. Mode bawaan dan kustom memungkinkan pengembang untuk pindah dengan lancar antara perencanaan, pengodean, dan peninjauan, sedangkan integrasi MCP menghubungkan Bob ke alat dan sistem yang sudah diandalkan tim.
Seiring pengembangan menjadi makin terdistribusi, mempertahankan konteks di seluruh sistem tetap menjadi salah satu tantangan terbesar. Dengan mendukung alur kerja yang dapat digunakan kembali, aturan bersama, dan kesadaran sistem yang lebih mendalam, Bob membantu tim mengoordinasikan perubahan secara lebih efektif tanpa mengorbankan fleksibilitas.
Bob mengotomatiskan yang menjemukan dan menyederhanakan yang rumit. Dalam praktiknya, Bob dapat bertindak seperti pengembang junior untuk arsitek senior untuk mempercepat eksekusi atau seperti arsitek pemandu senior bagi pengembang junior untuk memberikan struktur, kepercayaan diri, dan arah yang jelas.
Ketika adopsi AI sudah matang, organisasi menavigasi serangkaian pertukaran yang berkembang seputar biaya, kinerja , dan kepercayaan. Tantangannya bukan hanya model mana yang akan digunakan, tetapi bagaimana secara konsisten mendapatkan hasil terbaik di lingkungan yang berkembang pesat.
Alih-alih mengharuskan tim untuk mengandalkan metode coba-coba untuk menemukan perpaduan model dan pengaturan yang tepat, Bob memanfaatkan campuran model bahasa pembelajaran (LLM) mutakhir, model sumber terbuka, model bahasa kecil (SLM), dan keluarga Granite SLM dari IBM® untuk mengotomatisasi dan meningkatkan siklus pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan, mulai dari penemuan dan perencanaan hingga desain, pengodean, dan pengujian.
Bob dibangun di atas keyakinan bahwa di luar kemampuan model, arsitektur penerapan dan pengalaman pengguna sangat penting untuk mendorong adopsi yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Dengan penetapan harga pass-through dan visibilitas ke dalam penggunaan dan anggaran, organisasi dapat menyelaraskan pengeluaran dengan hasil nyata.
AI memperkenalkan kategori risiko baru yang tidak dirancang untuk ditangkap oleh kontrol tradisional, mulai dari injeksi prompt hingga paparan data yang tidak diinginkan.
Untuk mengatasi hal ini, Bob menyematkan keamanan langsung ke alur kerja pengembangan. Normalisasi prompt membantu mencegah instruksi yang tidak aman, sementara pemindaian data sensitif dan deteksi rahasia cerdas menampilkan risiko saat kode ditulis. Penegakan kebijakan diterapkan terus menerus, memastikan tata kelola dipertahankan dari tahap pengembangan hingga penyampaian.
Memodernisasi sistem perusahaan secara tradisional membutuhkan penyatuan perubahan di seluruh repositori, menulis ulang kode secara bertahap, dan memvalidasi dampak melalui pengujian. Bahkan pembaruan kecil dapat memengaruhi seluruh layanan dengan cara yang tidak dapat diprediksi.
Bob mengubah pengalaman itu. Bob membantu tim membangun pemahaman tentang dependensi sistem di muka, kemudian mengeksekusi perubahan terkoordinasi di seluruh kode, pengujian, dan pipeline sebagai bagian dari proses terstruktur. Hal ini memungkinkan tim beralih dari pembaruan reaktif ke modernisasi yang terencana dan menyeluruh, bahkan di lingkungan sistem lama seperti Java, COBOL, PL/I, dan RPG.
Salah satu contoh peningkatan efisiensi berasal dari platform go-to-market teknologi pendapatan internal kami (“RevTech”), sebuah sistem penting yang mendukung penjualan global dan interaksi dengan klien di berbagai pasar yang sangat teregulasi. Dengan arsitektur yang kompleks dan persyaratan kinerja yang ketat, pengujian dan validasi berisiko tinggi dan terbatas sumber daya.
Bob diperkenalkan untuk membantu tim meningkatkan kinerja dan pengujian keamanan sambil mengidentifikasi lebih banyak cacat dan kerentanan. Hal ini menyebabkan peningkatan yang terukur dalam kecepatan, skala, dan efisiensi, menunjukkan bagaimana AI dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem penting perusahaan:
Keuntungan ini tidak terbatas pada tim internal kami. Blue Pearl menggunakan Bob untuk mempercepat pengiriman di seluruh platform BlueApp bervolume tinggi. Hal yang biasanya membutuhkan upaya rekayasa selama berminggu-minggu diselesaikan hanya dalam tiga hari, karena Bob menyederhanakan analisis, pemfaktoran ulang, dan validasi dalam alur kerja yang ada. Hal ini memungkinkan tim untuk bergerak lebih cepat sekaligus mempertahankan kualitas, menunjukkan bagaimana AI dapat meningkatkan penyampaian sehari-hari tanpa biaya tambahan. Hasilnya adalah keuntungan terukur di seluruh kecepatan pengiriman dan efisiensi teknik:
Di lingkungan lain, dampaknya terlihat dalam bentuk lain. APIS IT menggunakan Bob untuk memodernisasi sistem pemerintah yang sangat penting yang mencakup puluhan tahun hutang teknis, termasuk mainframe dan lingkungan.NET. Dengan dokumentasi terbatas dan dependensi yang kompleks, Bob memungkinkan pemahaman sistem yang cepat, dokumentasi otomatis, dan pemfaktoran ulang terkoordinasi. Hasilnya menunjukkan perubahan dalam efisiensi modernisasi:
Bob dapat memanfaatkan kekuatan portofolio IBM untuk memberikan hasil yang lebih baik dan peningkatan kecanggihan. Kami sudah melihat dampak besar dari cara IBM dan tim pelanggan menggunakan Bob guna memaksimalkan nilai solusi IBM, mulai dari mengoptimalkan agen di watsonx Orchestrate hingga memodernisasi aplikasi pada platform IBM Z dan IBM i. Akhir tahun ini, kami akan memperkenalkan Paket Premium untuk meningkatkan Bob dengan kemampuan khusus platform, termasuk alur kerja bawaan, keahlian domain, dan integrasi tanpa batas di seluruh platform IBM.
Fase selanjutnya dari pengiriman perangkat lunak akan ditentukan oleh sistem yang diorkestrasi AI, bukan akselerasi terisolasi. Bob dibuat untuk mendukung perubahan itu, bekerja bersama tim untuk menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan validasi di seluruh siklus pengembangan.
Pelajari cara tim Anda dapat membawa AI ke setiap tahap siklus pengembangan perangkat lunak.
Coba IBM Bob hari ini secara gratis
Jelajahi agen pengodean AI untuk perusahaan
1 Data Internal IBM