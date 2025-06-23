23 Juni 2025
IBM Guardium dan IBM Consulting Cybersecurity Services bekerja sama untuk membantu bisnis mengamankan dan meningkatkan penggunaan AI agen dan sistem AI generatif lainnya.
Untuk membantu klien meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab, IBM Consulting Cybersecurity Services memperkenalkan serangkaian layanan baru, IBM Security for AI Transformation Services, yang menyatukan platform keamanan data, seperti IBM Guardium AI Security, dengan teknologi AI yang mendalam dan konsultasi domain. Layanan baru ini akan mendukung organisasi melalui perjalanan transformasi AI mereka: mulai dari menemukan penerapan AI dan potensi kerentanan, menerapkan praktik yang aman berdasarkan desain di seluruh lapisan AI, hingga panduan tata kelola untuk lingkungan yang terus berkembang.
Kekuatan transformatif AI hadir dengan ancaman kelas baru. Menurut laporan tahun 2025 dari Gartner, pada tahun 2027, lebih dari 40% pelanggaran data terkait AI akan berasal dari penggunaan gen AI yang tidak tepat—terutama melintasi batas negara, di mana undang-undang pelokalan data dapat dilanggar. Meskipun demikian, hanya 24% proyek gen AI saat ini yang menyertakan komponen keamanan siber.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, IBM telah memperluas keahlian keamanan data selama puluhan tahun ke dalam domain AI dengan Guardium AI Security.
Platform inovatif baru/yang ditingkatkan ini memberdayakan organisasi untuk:
Guardium AI Security mendukung kepatuhan peraturan dengan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa, NIST, ISO 42001 dan lainnya—yang membantu organisasi menghadapi standar global yang berkembang.
Teknologi saja tidak dapat menjembatani kesenjangan keamanan ini. Mitra tepercaya sangat penting untuk merancang, menerapkan, dan mengelola strategi keamanan AI yang komprehensif secara efektif. IBM Consulting Cybersecurity Services menawarkan layanan keamanan AI menyeluruh, termasuk:
Menurut survei KPMG tahun 2023, 77% eksekutif percaya bahwa AI generatif akan memiliki dampak terbesar pada masyarakat dalam tiga hingga lima tahun ke depan, lebih besar daripada teknologi lainnya. Namun, seiring dengan percepatan adopsi, begitu pula risikonya.
IBM Consulting Cybersecurity Services dan Guardium AI Security bersama-sama menawarkan solusi lengkap dan menyeluruh untuk membantu mengamankan implementasi AI. IBM Consulting menghadirkan keahlian mendalam dalam keamanan siber, yang memandu organisasi melalui seluruh siklus hidup AI—mulai dari strategi dan manajemen postur hingga integrasi dan pengujian yang aman.
Guardium AI Security melengkapi ini dengan menyediakan alat yang kuat untuk visibilitas AI, deteksi risiko, dan kontrol, termasuk identifikasi AI bayangan.
Penawaran bersama ini membantu organisasi mengadopsi AI dengan aman, mendukung kepatuhan terhadap standar global, dan mengurangi ancaman yang muncul di seluruh lingkungan AI mereka.
IBM adalah penyedia terkemuka hybrid cloud dan AI, dan keahlian konsultasi, dengan kepemimpinan yang diakui secara luas dalam layanan keamanan siber. Dengan penawaran bersama ini, IBM mendefinisikan ulang apa artinya mengadopsi AI dengan aman, bertanggung jawab, dan dalam skala besar.
Terapkan transformasi AI dengan percaya diri. Bermitra dengan IBM Consulting Cybersecurity Services dan Guardium AI Security untuk mengamankan masa depan AI Anda saat ini. Daftarkan diri Anda untuk webinar langsung, Dapatkan AI yang Dapat Dipercaya dengan Tata Kelola dan Keamanan Terintegrasi pada 25 Juni 2025 pukul 11.00 WIB.