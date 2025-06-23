Melindungi masa depan AI: IBM Consulting Cybersecurity Services dan Guardium AI Security

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

23 Juni 2025

Penyusun

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

IBM Guardium dan IBM Consulting Cybersecurity Services bekerja sama untuk membantu bisnis mengamankan dan meningkatkan penggunaan AI agen dan sistem AI generatif lainnya.

Untuk membantu klien meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab, IBM Consulting Cybersecurity Services memperkenalkan serangkaian layanan baru, IBM Security for AI Transformation Services, yang menyatukan platform keamanan data, seperti IBM Guardium AI Security, dengan teknologi AI yang mendalam dan konsultasi domain. Layanan baru ini akan mendukung organisasi melalui perjalanan transformasi AI mereka: mulai dari menemukan penerapan AI dan potensi kerentanan, menerapkan praktik yang aman berdasarkan desain di seluruh lapisan AI, hingga panduan tata kelola untuk lingkungan yang terus berkembang.

Kekuatan transformatif AI hadir dengan ancaman kelas baru. Menurut laporan tahun 2025 dari Gartner, pada tahun 2027, lebih dari 40% pelanggaran data terkait AI akan berasal dari penggunaan gen AI yang tidak tepat—terutama melintasi batas negara, di mana undang-undang pelokalan data dapat dilanggar. Meskipun demikian, hanya 24% proyek gen AI saat ini yang menyertakan komponen keamanan siber.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, IBM telah memperluas keahlian keamanan data selama puluhan tahun ke dalam domain AI dengan Guardium AI Security.

Manfaat utama untuk mengoptimalkan AI yang dapat dipercaya 

Platform inovatif baru/yang ditingkatkan ini memberdayakan organisasi untuk:

  1. Mendapatkan visibilitas terkait contoh penggunaan AI: Temukan aset dan agen AI yang dikenal dan tidak dikenal, pertahankan inventaris AI terpusat, dan dukung persyaratan kepatuhan.
  2. Dapatkan kepercayaan pada postur keamanan: Identifikasi kerentanan di seluruh interaksi antara model, data, dan aplikasi, perkuat penerapan AI untuk mengurangi risiko dan melakukan pengujian penetrasi AI untuk meningkatkan keamanan model.
  3. Lindungi prompt (input dan output) Anda: Deteksi input prompt berbahaya, blokir data sensitif agar tidak dikirim ke model Anda, pantau dan batasi paparan data yang tidak diinginkan melalui output model, dan terapkan kebijakan yang disesuaikan.
  4. Dukung kepatuhan peraturan dengan Integrasi watsonx.governance: Bantu memenuhi persyaratan peraturan dan membatasi denda, selaraskan dengan kerangka kerja penilaian dan standar keamanan, serta prioritaskan remediasi berdasarkan penilaian risiko otomatis.

Guardium AI Security mendukung kepatuhan peraturan dengan kerangka kerja seperti UU AI Uni Eropa, NIST, ISO 42001 dan lainnya—yang membantu organisasi menghadapi standar global yang berkembang.

Layanan IBM Consulting Cybersecurity: Mitra keamanan AI yang dapat dipercaya

Teknologi saja tidak dapat menjembatani kesenjangan keamanan ini. Mitra tepercaya sangat penting untuk merancang, menerapkan, dan mengelola strategi keamanan AI yang komprehensif secara efektif. IBM Consulting Cybersecurity Services menawarkan layanan keamanan AI menyeluruh, termasuk:

  1. Strategi keamanan dan tata kelola: Menilai aplikasi AI yang ada dan merekomendasikan strategi mitigasi risiko berdasarkan kerangka kerja keamanan AI yang sudah mapan seperti NIST dan OWASP.
  2. Manajemen postur keamanan: Temukan, nilai, dan kelola risiko Shadow AI di lingkungan public cloud. Tentukan kemampuan untuk mengatur risiko keamanan aplikasi AI agen, agen AI, dan integrasi AI di seluruh perusahaan.
  3. Integrasi yang aman dan menjalankan layanan: layanan menuju desain keamanan, pembuatan, dan implementasi AI agen, aplikasi bisnis agen AI yang memanfaatkan kerangka kerja IBM ML SecOps. Tentukan metodologi yang aman sesuai desain untuk menerapkan keamanan di seluruh siklus desain dan pembangunan aplikasi AI.
  4. Layanan pengujian keamanan: Jalankan uji penetrasi aplikasi dan infrastruktur AI, pengujian berbasis skenario untuk aplikasi AI agen menggunakan kerangka kerja AI dan AI agen keamanan yang unik dari IBM

Pendekatan terpadu untuk keamanan AI

Menurut survei KPMG tahun 2023, 77% eksekutif percaya bahwa AI generatif akan memiliki dampak terbesar pada masyarakat dalam tiga hingga lima tahun ke depan, lebih besar daripada teknologi lainnya. Namun, seiring dengan percepatan adopsi, begitu pula risikonya.

IBM Consulting Cybersecurity Services  dan Guardium AI Security bersama-sama menawarkan solusi lengkap dan menyeluruh untuk membantu mengamankan implementasi AI. IBM Consulting menghadirkan keahlian mendalam dalam keamanan siber, yang memandu organisasi melalui seluruh siklus hidup AI—mulai dari strategi dan manajemen postur hingga integrasi dan pengujian yang aman.

Guardium AI Security melengkapi ini dengan menyediakan alat yang kuat untuk visibilitas AI, deteksi risiko, dan kontrol, termasuk identifikasi AI bayangan.

Penawaran bersama ini membantu organisasi mengadopsi AI dengan aman, mendukung kepatuhan terhadap standar global, dan mengurangi ancaman yang muncul di seluruh lingkungan AI mereka.

Mendefinisikan ulang apa artinya mengadopsi AI

IBM adalah penyedia terkemuka hybrid cloud dan AI, dan keahlian konsultasi, dengan kepemimpinan yang diakui secara luas dalam layanan keamanan siber. Dengan penawaran bersama ini, IBM mendefinisikan ulang apa artinya mengadopsi AI dengan aman, bertanggung jawab, dan dalam skala besar.

Terapkan transformasi AI dengan percaya diri. Bermitra dengan IBM Consulting Cybersecurity Services dan Guardium AI Security untuk mengamankan masa depan AI Anda saat ini. Daftarkan diri Anda untuk webinar langsung, Dapatkan AI yang Dapat Dipercaya dengan Tata Kelola dan Keamanan Terintegrasi pada 25 Juni 2025 pukul 11.00 WIB.

Pelajari lebih lanjut Jelajahi layanan keamanan data dan AI Temukan Guardium AI Security Bergabunglah dengan webinar kami pada 25 Juni 2025