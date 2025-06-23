IBM Guardium dan IBM Consulting Cybersecurity Services bekerja sama untuk membantu bisnis mengamankan dan meningkatkan penggunaan AI agen dan sistem AI generatif lainnya.

Untuk membantu klien meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab, IBM Consulting Cybersecurity Services memperkenalkan serangkaian layanan baru, IBM Security for AI Transformation Services, yang menyatukan platform keamanan data, seperti IBM Guardium AI Security, dengan teknologi AI yang mendalam dan konsultasi domain. Layanan baru ini akan mendukung organisasi melalui perjalanan transformasi AI mereka: mulai dari menemukan penerapan AI dan potensi kerentanan, menerapkan praktik yang aman berdasarkan desain di seluruh lapisan AI, hingga panduan tata kelola untuk lingkungan yang terus berkembang.

Kekuatan transformatif AI hadir dengan ancaman kelas baru. Menurut laporan tahun 2025 dari Gartner, pada tahun 2027, lebih dari 40% pelanggaran data terkait AI akan berasal dari penggunaan gen AI yang tidak tepat—terutama melintasi batas negara, di mana undang-undang pelokalan data dapat dilanggar. Meskipun demikian, hanya 24% proyek gen AI saat ini yang menyertakan komponen keamanan siber.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, IBM telah memperluas keahlian keamanan data selama puluhan tahun ke dalam domain AI dengan Guardium AI Security.