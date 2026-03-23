Yubico, Auth0 dan IBM® membentuk kemitraan baru untuk mengamankan aplikasi agen

Di seluruh industri, organisasi memasuki era baru produktivitas yang didukung oleh agen AI, di mana sistem dapat menganalisis data, menjalankan alur kerja, dan membuat keputusan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari operasi keuangan hingga pengembangan perangkat lunak dan manajemen pengetahuan perusahaan, AI menjadi tenaga kerja digital yang dapat beroperasi bersama manusia.

Dengan kemampuan baru ini muncul pertanyaan penting bagi para pemimpin di bidang teknologi, keuangan, dan risiko: Bagaimana kami memastikan otomatisasi pindah dengan kecepatan mesin tanpa mengorbankan kepercayaan, tata kelola, atau akuntabilitas?

Jawabannya terletak pada model baru otorisasi “Human-in-the-Loop” — yang memungkinkan AI bertindak secara mandiri dalam banyak kasus, tetapi membutuhkan persetujuan manusia yang diverifikasi secara kriptografis ketika taruhannya tinggi. Yubico, Auth0 dan IBM® telah membentuk kemitraan yang kuat untuk mengamankan aplikasi agen guna memanfaatkan kekuatan AI sambil memastikan kepercayaan dan tata kelola.