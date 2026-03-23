Yubico, Auth0 dan IBM® membentuk kemitraan baru untuk mengamankan aplikasi agen

Model pertama di industri yang mengatur tindakan AI berisiko tinggi.
Di seluruh industri, organisasi memasuki era baru produktivitas yang didukung oleh agen AI, di mana sistem dapat menganalisis data, menjalankan alur kerja, dan membuat keputusan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari operasi keuangan hingga pengembangan perangkat lunak dan manajemen pengetahuan perusahaan, AI menjadi tenaga kerja digital yang dapat beroperasi bersama manusia.
Dengan kemampuan baru ini muncul pertanyaan penting bagi para pemimpin di bidang teknologi, keuangan, dan risiko: Bagaimana kami memastikan otomatisasi pindah dengan kecepatan mesin tanpa mengorbankan kepercayaan, tata kelola, atau akuntabilitas?
Jawabannya terletak pada model baru otorisasi “Human-in-the-Loop” — yang memungkinkan AI bertindak secara mandiri dalam banyak kasus, tetapi membutuhkan persetujuan manusia yang diverifikasi secara kriptografis ketika taruhannya tinggi. Yubico, Auth0 dan IBM® telah membentuk kemitraan yang kuat untuk mengamankan aplikasi agen guna memanfaatkan kekuatan AI sambil memastikan kepercayaan dan tata kelola.
Agen AI menjadi apa yang oleh para pemimpin keamanan disebut “pekerja digital.” Mereka beroperasi dengan kredensial yang sah, berinteraksi dengan sistem sensitif dan semakin memiliki wewenang untuk melakukan tindakan nyata. Tidak lagi terbatas pada menjawab pertanyaan, agen AI mengambil tindakan di seluruh sistem perusahaan:
Kemampuan ini menjanjikan peningkatan dramatis dalam hal kecepatan, produktivitas, dan pengambilan keputusan, namun juga menimbulkan pertanyaan tata kelola yang mendasar: Bagaimana organisasi membuktikan bahwa manusia yang tepat mengintervensi atau mengesahkan keputusan penting yang dibuat oleh AI?
Lingkungan ancaman siber menunjukkan tekanan keamanan yang terus meningkat yang dihadapi organisasi yang mengadopsi alur kerja berbasis AI:
Seiring percepatan otomatisasi, ancaman ini mengekspos kemungkinan berbahaya bahwa agen AI yang beroperasi dengan kredensial yang valid dapat melakukan tindakan berisiko tinggi pada kecepatan mesin, tanpa pengawasan manusia yang berarti. Ada beberapa implikasi penting yang ditimbulkannya:
Sistem identitas tradisional tidak pernah dirancang untuk model ini karena mereka mengasumsikan aliran sederhana: Manusia mengotentikasi dan mengotorisasi → sistem memberikan akses → tindakan terjadi. Tetapi ketika agen AI bertindak secara mandiri, lapisan identitas harus menjawab pertanyaan yang lebih kompleks: Siapa yang mengizinkan tindakan tersebut dan dapatkah kita membuktikannya?
“Agen AI siap untuk merevolusi produktivitas perusahaan, tetapi manfaat agen AI juga dapat menghadirkan tantangan,” tulis Ritika Gunnar, Manajer Umum, Data dan AI di IBM® pada Juni 2025. “Ketika sistem otonom ini tidak diatur atau diamankan dengan benar, mereka dapat membawa konsekuensi yang curam.”
Solusinya bukan untuk memperlambat AI atau mengharuskan manusia untuk menyetujui setiap tindakan. Sebaliknya, organisasi harus mengidentifikasi Categories tindakan tertentu di mana otorisasi manusia diperlukan. Sebagai contoh:
Dalam kasus ini, otorisasi manusia menjadi kontrol struktural—bukan preferensi alur kerja. Dan itu harus ditegakkan secara kriptografis, tidak hanya dicatat dalam log setelah kejadian.
Di sinilah kolaborasi antara IBM, Auth0 dan Yubico menetapkan model yang kuat untuk mengatur sistem AI agen. Bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini menciptakan alur kerja yang menggabungkan kecepatan AI dengan akuntabilitas manusia. Kemampuan ini membuka berbagai contoh penggunaan bisnis baru dan membebaskan berbagai persona yang dapat mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi tanpa merusak integritas proses dan hasil.
Agen watsonx.ai IBM® menganalisis data, bernalar melalui tugas, dan mengusulkan tindakan dalam alur kerja perusahaan. Setiap tindakan mengalir melalui mesin persetujuan berbasis kebijakan yang mengevaluasi apakah otorisasi tambahan diperlukan. Untuk operasi rutin, AI berjalan secara otomatis dan untuk tindakan berisiko tinggi, sistem meningkat.
Saat eskalasi terjadi, lapisan orkestrasi identitas Auth0 memulai alur persetujuan aman menggunakan standar Client-Initiated Backchannel Authentication (CIBA). Proses ini mengirimkan permintaan di luar band yang aman langsung ke pembuat keputusan manusia yang berwenang. Permintaan tersebut mencakup detail otorisasi yang kaya, seperti “Setujui transfer $500.000 ke Vendor X.” Pembuat keputusan dapat meninjau permintaan dan menyetujui atau menolak tindakan tersebut.
Untuk tindakan bernilai tinggi, berisiko tinggi, atau jaminan tinggi, otorisasi akan memerlukan manusia tepercaya dan terautentikasi untuk mengotorisasi alur kerja menggunakan root kepercayaan yang didukung perangkat keras—YubiKey. Pengguna yang berwenang harus mengetuk kunci secara fisik, membuat bukti keberadaan kriptografi, memastikan bahwa:
Akibatnya, YubiKey menjadi titik terakhir yang dikendalikan manusia yang melindungi tindakan penting perusahaan. Hal ini menciptakan jaminan yang kuat untuk kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko, akuntabilitas keuangan, dan keberlangsungan bisnis. Dan yang paling penting, ini memberikan non-penolakan—bukti yang jelas bahwa manusia tertentu yang Verify mengizinkan tindakan tersebut.
Gelombang produktivitas perusahaan berikutnya akan didorong oleh agen AI yang mampu bertindak dan tidak hanya memberi nasihat. Mereka akan menulis kode, mengeksekusi transaksi, menyetujui alur kerja dan mengatur keputusan di seluruh sistem yang kompleks. Pertanyaan sebenarnya yang dihadapi para pemimpin tidak lagi “Bisakah kita mengotomatiskan ini?” tetapi “Bagaimana kita mengatur otomatisasi secara bertanggung jawab?”
Dengan menggabungkan orkestrasi AI IBM®, aliran identitas Auth0, dan kunci keamanan yang didukung perangkat keras Yubico, organisasi dapat mengaktifkan otomatisasi yang didukung AI sambil memastikan bahwa manusia yang tepat tetap memegang kendali dan mengotorisasi keputusan penting. Hasilnya adalah fondasi baru untuk perusahaan otonom—AI yang beroperasi pada kecepatan mesin, dijamin oleh kepercayaan manusia.
