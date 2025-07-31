Amankan akses tanpa hambatan untuk identitas manusia dan bukan manusia dengan IBM Verify for Government

Keamanan Pemerintah

31 Juli 2025

Penulis

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

IBM Verify for Government telah secara resmi mencapai Otorisasi FedRAMP—tonggak penting yang memperkuat komitmen kami untuk memberikan solusi identitas yang aman, dapat diskalakan, dan ramah pengguna untuk lembaga federal.

Mengapa FedRAMP penting

Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) menetapkan standar tinggi untuk keamanan cloud. Dengan otorisasi ini, IBM Verify for Government memenuhi kontrol keamanan yang ketat dan distandardisasi—memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam keamanan dan keandalan sistem Manajemen Identitas dan Akses (IAM) mereka.

4 manfaat IBM Verify for Government

  1. Kontrol keamanan distandardisasi: Otorisasi FedRAMP mengamanatkan serangkaian kontrol keamanan yang ketat, memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk layanan cloud yang digunakan oleh agen federal.
  2. Akses yang aman dan tanpa hambatan: Memberdayakan warga, karyawan, dan kontraktor dengan akses tanpa kata sandi melalui autentikasi berbasis kunci sandi yang tahan terhadap phishing dan melindungi privasi. Ucapkan selamat tinggal pada kata sandi dan sambut peningkatan pendaftaran dan login.
  3. Arsitektur IAM yang dapat diskalakan: Baik Anda memodernisasi sistem lama atau memperluas layanan digital, IBM Verify menawarkan kerangka kerja fleksibel yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan lembaga Anda.
  4. Keahlian tepercaya: Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang IAM, IBM adalah mitra yang terbukti dalam mengamankan identitas manusia dan bukan manusia untuk beberapa organisasi terbesar di dunia dan infrastruktur paling penting.

3 contoh penggunaan utama

  1. Memodernisasi identitas fisik dengan kredensial digital: Ubah identitas fisik menjadi kredensial digital yang aman. IBM Verify memungkinkan lembaga untuk memverifikasi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah—seperti paspor—tanpa mengharuskan pengguna untuk membuat ulang akun atau mengingat kata sandi.
  2. Menciptakan pengalaman tepercaya dengan privasi dan persetujuan: Bangun kepercayaan dengan warga dengan memberi mereka kendali atas data mereka dan bagaimana data tersebut digunakan. Alat IBM membantu lembaga mematuhi undang-undang privasi, mengotomatiskan aturan persetujuan, dan menawarkan opsi layanan mandiri untuk mengelola preferensi berbagi data.
  3. Selesaikan tantangan akses hybrid dengan struktur identitas: Hancurkan silo identitas dan satukan akses di seluruh sistem. IBM Verify terintegrasi dengan alat IAM yang ada untuk menciptakan struktur identitas kohesif yang meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna.

Menyediakan akses yang aman dan tanpa hambatan

IBM memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam menyediakan akses yang aman dan tanpa hambatan sekaligus menyediakan manajemen akses identitas yang lengkap untuk beberapa organisasi terbesar di dunia dan infrastruktur yang paling penting. IBM telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam mengamankan identitas manusia dan bukan manusia, serta menyediakan alat yang tidak bergantung pada vendor untuk memecahkan tantangan identitas terbesar saat ini.

