Amankan akses tanpa hambatan untuk identitas manusia dan bukan manusia dengan IBM Verify for Government

31 Juli 2025
IBM Verify for Government telah secara resmi mencapai Otorisasi FedRAMP—tonggak penting yang memperkuat komitmen kami untuk memberikan solusi identitas yang aman, dapat diskalakan, dan ramah pengguna untuk lembaga federal.
Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) menetapkan standar tinggi untuk keamanan cloud. Dengan otorisasi ini, IBM Verify for Government memenuhi kontrol keamanan yang ketat dan distandardisasi—memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam keamanan dan keandalan sistem Manajemen Identitas dan Akses (IAM) mereka.
IBM memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam menyediakan akses yang aman dan tanpa hambatan sekaligus menyediakan manajemen akses identitas yang lengkap untuk beberapa organisasi terbesar di dunia dan infrastruktur yang paling penting. IBM telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam mengamankan identitas manusia dan bukan manusia, serta menyediakan alat yang tidak bergantung pada vendor untuk memecahkan tantangan identitas terbesar saat ini.