Amankan dan otomatiskan beban kerja TI hybrid dengan alat DataPower Gateway X4 IBM yang baru

Dibangun di atas garis keturunan gateway keamanan IBM® yang telah terbukti, perangkat DataPower X4 memberikan kemampuan dengan peningkatan signifikan dalam kinerja, keamanan, dan kegunaan.
IBM® telah memperkenalkan perangkat fisik generasi berikutnya, DataPower Gateway X4, gateway keamanan tingkat perusahaan drop-in berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengamankan, mengintegrasikan, dan mengotomatiskan beban kerja modern dan hybrid—dengan kriptografi yang aman dari quantum bawaan untuk melindungi data berumur panjang dari ancaman di masa depan.
Perangkat X4 menyediakan gateway tunggal yang kuat untuk melindungi, mengontrol, mengoptimalkan, dan menghubungkan aplikasi di seluruh lokal, cloud, dan hybrid.
Lingkungan Enterprise TI terus berkembang dalam kompleksitas, mencakup beberapa cloud, pusat data, dan gaya arsitektur. Pada saat yang sama, ancaman siber berkembang dalam skala dan kecanggihan, termasuk risiko yang muncul terhadap metode enkripsi saat ini dari kemajuan quantum di masa depan.
Untuk berinovasi dengan cepat dan aman, organisasi harus mengekspos layanan sangat penting dengan aman sambil mempertahankan visibilitas, tata kelola, dan kontrol. Integrasi yang aman dan dapat diskalakan sangat penting tidak hanya untuk memberikan pengalaman digital baru, tetapi juga untuk memungkinkan otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional.
Tanpa pendekatan modern terhadap keamanan aplikasi, organisasi berisiko memperlambat inovasi, meningkatkan biaya operasional, dan mengekspos aset penting ke lingkungan ancaman yang semakin intensif.
Melindungi aset klien adalah fokus inti di IBM®. Peralatan IBM® DataPower Gateways memberikan layanan keamanan aplikasi dan Integrasi dengan kemudahan penggunaan dan total biaya kepemilikan yang rendah yang merupakan ciri khas peralatan fisik IBM® DataPower Gateways.
Gateway mendukung kerangka kerja keamanan terpadu untuk lokal, cloud, dan hybrid. Diterapkan di tepi jaringan dan di DMZ, ini membantu memblokir akses yang tidak sah, mengurangi serangan denial-of-service, dan mengoptimalkan perutean lalu lintas. Ketika dikombinasikan dengan DataPower Virtual Edition, organisasi dapat memperluas tingkat perlindungan yang sama ke penerapan cloud, memastikan keamanan aplikasi yang konsisten di semua lingkungan. Gateway mengamankan layanan web tradisional ke beban kerja modern, termasuk aplikasi berbasis API, layanan berbasis peristiwa, dan streaming menggunakan layanan Kafka, gRPC dan GraphQL.
IBM® adalah pemimpin yang diakui dalam quantum dan keamanan TI. Peneliti IBM® mengembangkan skema kriptografi yang telah diadopsi oleh NIST sebagai standar untuk memperkuat kriptografi kunci publik. DataPower Gateway X4 mencakup kemampuan kriptografi pasca-quantum (PQC) yang dapat dikonfigurasi untuk koneksi masuk dan keluar menggunakan server TLS dan profil klien. Algoritma kriptografi hibrida juga disediakan, menggabungkan metode aman dari quantum dan klasik untuk menyeimbangkan kekuatan keamanan dengan kinerja. Dengan IBM DataPower, organisasi dapat dengan percaya diri melindungi, mengatur, dan mengoptimalkan pengiriman layanan sambil mengurangi upaya pengembangan dan mengurangi risiko bisnis.
DataPower Gateway X4 adalah alat fisik plug-and-play yang dapat digunakan dengan cepat yang dirancang untuk arsitek perusahaan, tim keamanan, dan insinyur platform, memberikan:
Perangkat DataPower Gateway X4 akan tersedia secara umum pada 26 Maret 2026. DataPower v11.0 juga akan tersedia secara umum pada tanggal tersebut untuk penerapan di bawah hak DataPower Virtual Edition.
Jelajahi IBM DataPower Gateway
Semua pernyataan terkait petunjuk dan keinginan IBM® di masa mendatang dapat berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan, dan hanya mewakili tujuan dan sasaran.