Amankan dan otomatiskan beban kerja TI hybrid dengan alat DataPower Gateway X4 IBM yang baru

Lingkungan Enterprise TI terus berkembang dalam kompleksitas, mencakup beberapa cloud, pusat data, dan gaya arsitektur. Pada saat yang sama, ancaman siber berkembang dalam skala dan kecanggihan, termasuk risiko yang muncul terhadap metode enkripsi saat ini dari kemajuan quantum di masa depan.

Untuk berinovasi dengan cepat dan aman, organisasi harus mengekspos layanan sangat penting dengan aman sambil mempertahankan visibilitas, tata kelola, dan kontrol. Integrasi yang aman dan dapat diskalakan sangat penting tidak hanya untuk memberikan pengalaman digital baru, tetapi juga untuk memungkinkan otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional.

Tanpa pendekatan modern terhadap keamanan aplikasi, organisasi berisiko memperlambat inovasi, meningkatkan biaya operasional, dan mengekspos aset penting ke lingkungan ancaman yang semakin intensif.