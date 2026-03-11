ScarfBench: Tolok ukur publik untuk migrasi kerangka kerja Java

Meningkatkan standar untuk modernisasi Java perusahaan, ScarfBench memperkenalkan evaluasi yang transparan dan dapat direproduksi dari alat migrasi kerangka kerja berbasis AI.
Hari ini, kami memperkenalkan ScarfBench — Toloq Ukur Refactoring Aplikasi Mandiri — sebuah rangkaian tolok ukur terbuka dan papan peringkat publik yang dirancang untuk mengevaluasi migrasi Java perusahaan otomatis dan agentic di seluruh kerangka kerja Jakarta EE, Quarkus, dan Spring.
Ketika organisasi memodernisasi sistem kritis misi, migrasi kerangka kerja telah menjadi prioritas strategis. Pada saat yang sama, alat pengembangan yang dibantu AI semakin banyak digunakan untuk mempercepat transisi ini.
ScarfBench menyediakan cara standar dan dapat direproduksi untuk mengevaluasi apakah migrasi yang digerakkan oleh AI menghasilkan sistem yang berfungsi dan andal — bukan hanya kode yang dapat dikompilasi. Hal ini memungkinkan evaluasi yang konsisten menggunakan beban kerja bergaya perusahaan yang telah divalidasi dan penilaian yang transparan.
Penting untuk memastikan bahwa aplikasi perusahaan setelah migrasi mempertahankan fungsionalitas, kualitas, dan kinerja yang konsisten dengan aplikasi aslinya.
Kode yang dikompilasi tidak memastikan bahwa aplikasi akan dimulai dengan benar, mempertahankan paritas perilaku, atau beroperasi dengan andal di lingkungan seperti produksi. ScarfBench menetapkan landasan evaluasi umum untuk migrasi skala perusahaan untuk memastikan bahwa kategorisasi ini telah terpenuhi.
Scarfbench menyediakan rangkaian aplikasi Java di seluruh kerangka kerja dan memungkinkan penilaian sistematis kemampuan agen AI untuk memigrasikan aplikasi Java perusahaan sambil mempertahankan fungsionalitas, pola idiomatik, dan integritas arsitektur.
Secara khusus, ia menyediakan tujuh komponen berikut:
Setiap beban kerja telah diimplementasikan dan divalidasi secara manual oleh pengembang berpengalaman untuk memastikan kesetaraan fungsional dan penggunaan kerangka kerja idiomatik di seluruh varian.
Aplikasi perusahaan besar diatur ke dalam tingkatan logis (atau lapisan) yang memisahkan masalah. Memperlakukan masing-masing lapisan ini sebagai berbeda dapat memungkinkan modernisasi dilakukan dalam lapisan. Tolok ukur kami mengisolasi teknologi inti di setiap lapisan untuk alur kerja yang konsisten dan dapat diverifikasi yang dapat dimigrasikan dan diuji.
Bersama-sama, beban kerja terfokus dan skenario aplikasi penuh ini memungkinkan eksperimen yang ditargetkan dan evaluasi tingkat sistem dari pendekatan migrasi, dan tolok ukur dirancang untuk diperluas dari waktu ke waktu dengan kerangka kerja tambahan, beban kerja yang lebih kompleks, dan skenario yang dikontribusikan oleh komunitas.
ScarfBench mendukung alur kerja evaluasi yang konsisten dan berulang. Papan peringkat publik menggabungkan metrik kinerja seperti kesuksesan membangun, validasi startup, dan hasil uji validasi, memungkinkan perbandingan objektif dan kemajuan yang terukur.
ScarfBench mendukung serangkaian komunitas teknis yang tertarik pada pengembangan dan transformasi aplikasi berbasis AI:
ScarfBench lebih dari sekadar tolok ukur. Dengan kombinasi tolok ukur publik, perkakas yang dapat direproduksi, metrik transparan, dan papan peringkat publik, ScarfBench menyediakan landasan teknis yang Anda butuhkan untuk mengukur dan membandingkan solusi agen apa pun dengan percaya diri.