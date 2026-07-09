Alur kerja rekayasa sistem yang mendukung pengambilan keputusan dengan IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

Tim rekayasa modern membangun sistem yang lebih terhubung, berbasis perangkat lunak, dan dapat dikonfigurasi di berbagai disiplin ilmu yang terdistribusi. Namun, pekerjaan tim sistem, perangkat lunak, perangkat keras, mekanik, kelistrikan, keselamatan, dan kepatuhan sering kali tidak diatur melalui alur kerja terpadu, melainkan mengandalkan langkah-langkah yang terfragmentasi, terpisah, atau manual. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi ini menciptakan risiko nyata.

Alur kerja rekayasa yang terhubung membantu memastikan bahwa arsitektur sistem dan tujuan desain konsisten dari rekayasa sistem hulu ke domain hilir. Dengan bekerja dari fondasi berbasis model bersama yang menyatukan proses pemodelan, persyaratan, arsitektur, perilaku, variabilitas, dan kolaborasi di seluruh siklus hidup teknik, tim dapat merancang program besar dan kompleks sambil menjaga keputusan dan bukti kepatuhan yang dapat dilacak, dapat digunakan kembali, dan lebih mudah divalidasi seiring perkembangan program.

Tersedia untuk umum mulai 9 Juli 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 membawa kemajuan yang membantu tim mengadopsi rekayasa sistem SysML v2 di lingkungan cloud native, berbasis web, dengan fokus pada prioritas kritis ini yang menentukan apakah MBSE sangat penting dapat ditingkatkan dengan sukses: termasuk bagaimana tim menganalisis model, menghubungkan rangkaian alat, mengumpulkan dan mengatur bukti, serta beroperasi di seluruh program dan lingkungan besar.