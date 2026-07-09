Alur kerja rekayasa sistem yang mendukung pengambilan keputusan dengan IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 membantu tim teknik perusahaan mengubah model SysML v2 dari artefak desain menjadi alur kerja rekayasa yang dapat ditindaklanjuti di seluruh siklus pengembangan.
Tim rekayasa modern membangun sistem yang lebih terhubung, berbasis perangkat lunak, dan dapat dikonfigurasi di berbagai disiplin ilmu yang terdistribusi. Namun, pekerjaan tim sistem, perangkat lunak, perangkat keras, mekanik, kelistrikan, keselamatan, dan kepatuhan sering kali tidak diatur melalui alur kerja terpadu, melainkan mengandalkan langkah-langkah yang terfragmentasi, terpisah, atau manual. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi ini menciptakan risiko nyata.
Alur kerja rekayasa yang terhubung membantu memastikan bahwa arsitektur sistem dan tujuan desain konsisten dari rekayasa sistem hulu ke domain hilir. Dengan bekerja dari fondasi berbasis model bersama yang menyatukan proses pemodelan, persyaratan, arsitektur, perilaku, variabilitas, dan kolaborasi di seluruh siklus hidup teknik, tim dapat merancang program besar dan kompleks sambil menjaga keputusan dan bukti kepatuhan yang dapat dilacak, dapat digunakan kembali, dan lebih mudah divalidasi seiring perkembangan program.
Tersedia untuk umum mulai 9 Juli 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 membawa kemajuan yang membantu tim mengadopsi rekayasa sistem SysML v2 di lingkungan cloud native, berbasis web, dengan fokus pada prioritas kritis ini yang menentukan apakah MBSE sangat penting dapat ditingkatkan dengan sukses: termasuk bagaimana tim menganalisis model, menghubungkan rangkaian alat, mengumpulkan dan mengatur bukti, serta beroperasi di seluruh program dan lingkungan besar.
Untuk tim teknis, pelaporan bukan hanya kegiatan akhir proyek. Laporan mendukung peninjauan, bukti kepatuhan, keputusan arsitektur, komunikasi lintas disiplin, dan tata kelola program. Namun, insinyur sering kehilangan waktu untuk mengubah pengetahuan model menjadi dokumentasi yang siap ditinjau. Rhapsody SE 1.8 memperkenalkan kemampuan pelaporan tingkat lanjut melalui integrasi dengan IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing, membantu tim menghasilkan laporan yang diatur dari model yang terhubung dan data siklus hidup. Dengan menghubungkan alur kerja pelaporan secara lebih langsung ke informasi model sistem, Rhapsody SE 1.8 membantu tim mengurangi upaya manual dan meningkatkan konsistensi data rekayasa yang dibagikan kepada peninjau dan pemangku kepentingan.
Pekerjaan rekayasa sistem jarang dilakukan dengan satu alat. Rhapsody SE 1.8 memperkuat alur kerja rekayasa sistem dengan memungkinkan alat pihak ketiga atau alat lain di rangkaian alat pelanggan untuk berintegrasi dengan Rhapsody Systems Engineering melalui fungsi seret dan lepas lintas aplikasi. Kemampuan ini membantu tim mengurangi pengalihan konteks, mempertahankan tujuan rekayasa dengan cara yang lebih mulus, dan memindahkan informasi rekayasa di aplikasi dengan koordinasi manual yang lebih sedikit.
Dampak perubahan dan konsistensi di seluruh model sulit untuk dinilai secara manual, terutama saat program berkembang. Untuk mengaktifkan analisis model tunggal atau beberapa model secara bersamaan, rilis ini mendukung API MCP AI yang menghubungkan data secara aman dan dinamis dan memungkinkan analisis sesuai model untuk berbagai arsitektur, perilaku, tingkat kepatuhan, dan dampak perubahan, dan membantu tim teknik membandingkan model dan potensi implikasi platform lebih awal dalam siklus hidup.
Perbaikan HarmonyIQ mengubah panduan proses menjadi pengalaman berkelanjutan, langsung, dan sesuai model yang sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan model. Dengan tampilan analisis dependensi aktivitas proses, tim dibantu memahami bagaimana tugas rekayasa, artefak, dan keputusan model terkait, meningkatkan visibilitas ke dalam dependensi silang sebelum menjadi risiko hilir.
Program besar dan teregulasi memerlukan penerapan yang dapat sesuai dengan kendala operasional. Untuk membuat Rhapsody SE lebih mudah diadopsi dan lebih mudah dioperasikan dalam skala besar, rilis ini mendukung penggunaan di lingkungan dengan air gap dan menghadirkan peningkatan kinerja untuk perusahaan yang disetel untuk model besar dan tim besar yang terdiri dari banyak pengguna.
Rhapsody SE v1.8 menyediakan akses awal ke kemampuan integrasi yang memperkenalkan Product Line Engineering (PLE) dengan PTC Pure Variants ke dalam proses Rekayasa Sistem. Hal ini memungkinkan tim yang bekerja dengan SysML v2 untuk menggabungkan pemodelan variabilitas langsung ke alur kerja mereka. Karena ini merupakan integrasi pertama PLE ke dalam pemodelan SysML v2, IBM dan PTC akan menggunakan masukan pelanggan awal untuk lebih menyempurnakan dan merampingkan alur kerja rekayasa lini produk dalam konteks ini.
Bersama-sama, kemampuan ini membantu memperluas nilai model sistem di luar pembuatan model. Kemampuan tersebut membantu model SysML v2 menjadi bagian dari alur kerja terintegrasi, dan tim teknik mengubah data model menjadi informasi yang siap mendukung keputusan dan dapat diskalakan di seluruh program dengan ukuran apa pun.
MBSE memberikan nilai ketika model menjadi lebih dari sekadar artefak desain. Untuk insinyur sistem, tujuan sebenarnya bukanlah menciptakan model, melainkan membuat model-model tersebut berguna di seluruh siklus hidup teknik. Tim membutuhkan arsitektur sistem, persyaratan, perilaku, dan varian agar tetap terhubung saat desain berkembang, peninjauan berlanjut, dan tim hilir membuat keputusan implementasi.
IBM Rhapsody Systems Engineering dirancang untuk tujuan itu, khususnya, untuk tim teknik yang mengembangkan sistem kompleks di berbagai industri seperti otomotif, kedirgantaraan dan pertahanan, atau perangkat medis. Lingkungannya yang modern, cloud-native, dan berbasis web mendukung praktisi rekayasa sistem dan pemangku kepentingan yang lebih luas yang perlu meninjau, menganalisis, mengomentari, dan mengonsumsi informasi model sesuai konteks.
Dengan rilis v1.8, Rhapsody SE membantu tim yang diatur beralih dari praktik yang berpusat pada dokumen menuju rekayasa sistem kolaboratif yang konsisten. Perangkat lunak ini dibangun untuk organisasi multidisiplin, dengan model SysML v2 menjadi bagian dari alur kerja sehari-hari untuk analisis, komunikasi, penggunaan kembali, dan pengambilan keputusan di berbagai program yang kompleks.
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