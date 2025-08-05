5 Agustus 2025
Agen AI bukan lagi hanya asisten virtual yang menanggapi perintah sederhana—mereka menjadi kolaborator otonom yang menjalankan alur kerja kompleks di seluruh sistem, alat, dan proses. Namun, meskipun banyak organisasi telah menjelajahi uji coba, hanya sedikit yang berhasil menskalakan agen di seluruh perusahaan. Hambatannya sudah tidak asing lagi: infrastruktur yang terbagi-bagi, kesenjangan tata kelola, masalah keamanan, dan siklus pengadaan yang panjang.
Itulah mengapa pengumuman di AWS Summit New York sangat penting: watsonx Orchestrate dari IBM kini tersedia dalam kategori "Agen AI & Alat" baru di Pasar Digital AWS. Gerakan strategis ini tidak hanya menyederhanakan penerapan—tetapi juga mempersiapkan perusahaan untuk menskalakan otomatisasi AI di seluruh lini bisnis dengan kepercayaan dan infrastruktur yang mereka harapkan.
Di bawah ini adalah 5 alasan utama mengapa hal ini penting—dan mengapa perusahaan harus bertindak sekarang.
Penerapan perangkat lunak perusahaan tercatat sebagai proses yang panjang dan terbagi-bagi, membutuhkan persetujuan internal yang ekstensif, integration testing, dan negosiasi pengadaan. Dengan watsonx Orchestrate yang kini dapat diakses melalui Pasar Digital AWS, sebagian besar kerumitan tersebut dapat dihilangkan.
Perusahaan dapat menerapkan watsonx Orchestrate secara langsung di lingkungan AWS mereka yang ada—menggunakan kontrak yang telah disetujui sebelumnya, komitmen pengeluaran, dan infrastruktur yang sudah dipahami oleh tim mereka. Tidak perlu tinjauan keamanan yang panjang atau proses orientasi vendor baru. Sebaliknya, organisasi dapat beralih dari minat ke implementasi dalam hitungan hari.
Hal ini mempercepat time to value secara drastis. Dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, kemampuan untuk bergerak dengan cepat—tanpa mengorbankan kualitas—adalah keuntungan yang berbeda. Ketika sebuah unit bisnis mengidentifikasi alur kerja berulang yang siap untuk otomatisasi, mereka tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan untuk menunggu TI mengejar ketertinggalan. Dengan watsonx Orchestrate di AWS, mereka dapat segera memulai.
Menskalakan agen AI bukan hanya tentang membuat mereka bekerja—ini tentang membuat mereka aman, patuh, dan dapat dipercaya. Itulah mengapa keamanan dan tata kelola adalah dasar bagi desain watsonx Orchestrate.
Saat menerapkan melalui AWS, watsonx Orchestrate mewarisi semua praktik keamanan cloud yang diandalkan perusahaan. Ini termasuk manajemen identitas dan akses, enkripsi data, kontrol jaringan, dan pencatatan audit. Tetapi IBM melangkah lebih jauh dengan watsonx.governance—sebuah lapisan terintegrasi yang mengawasi cara agen dilatih, diterapkan, dan dipantau.
Lapisan tata kelola ini menawarkan transparansi tentang perilaku model, memastikan kemampuan menjelaskan, dan membantu mengelola risiko regulasi. Untuk industri seperti jasa keuangan, perawatan kesehatan, dan pemerintah, ini bukan hanya bonus melainkan persyaratan. AI yang bertanggung jawab bukan lagi perdebatan filosofis. Ini adalah perintah operasional.
Dengan menggabungkan infrastruktur AWS terbaik dengan alat tata kelola IBM, perusahaan dapat bergerak maju dengan percaya diri—mengetahui bahwa agen AI mereka tidak hanya efektif tetapi juga bertanggung jawab.
Perusahaan modern tidak beroperasi dalam sistem tertutup. Mereka menggunakan platform SaaS, alat berpemilik, teknologi sumber terbuka, dan layanan cloud native—sering kali menggunakan semuanya sekaligus. Itu sebabnya watsonx Orchestrate dibangun dengan mempertimbangkan integrasi hybrid.
Di AWS, watsonx Orchestrate terhubung ke berbagai layanan dan aplikasi, termasuk Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack, dan lainnya. Solusi ini juga bekerja dengan berbagai alat asli AWS seperti SageMaker, Bedrock, dan RDS. Baik perusahaan mengatur alur kerja perekrutan yang menarik data dari Workday atau mengotomatiskan proses keuangan yang berinteraksi dengan sistem ERP internal, watsonx Orchestrate bertindak sebagai hub pusat yang menyatukan semua pengalaman tersebut.
Solusi ini juga mendukung penggunaan beberapa model—baik Anda ingin menggunakan model Granite IBM atau mengintegrasikan dengan model dasar eksternal. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk menerapkan agen yang tertanam kuat ke dalam alur kerja, baik di lingkungan terstruktur maupun tidak terstruktur.
Agen tidak akan berguna jika mereka tidak dapat memahami cara kerja tim Anda. watsonx Orchestrate memenuhi perusahaan di mana mereka berada.
Banyak organisasi berhasil dengan proyek percontohan AI kecil, tetapi berjuang ketika tiba saatnya untuk menskalakan. Mengelola puluhan—atau ratusan—agen di berbagai departemen membutuhkan lebih dari sekadar daya komputasi. Hal ini menuntut standardisasi, observabilitas, dan disiplin operasional.
watsonx Orchestrate menawarkan ketiganya. Solusi ini menyediakan katalog agen yang dapat digunakan kembali, pembuat kode rendah untuk membuat prototipe dengan cepat, pemantauan dan analitik bawaan, dan dukungan pembuatan versi. Ini memungkinkan organisasi untuk merancang sekali, menguji dan kemudian mereplikasi di seluruh wilayah atau fungsi bisnis.
Ketika berjalan di AWS, platform ini mendapatkan manfaat dari penskalaan elastis, jangkauan global, dan integrasi mendalam dengan layanan cloud native. Organisasi dapat memperluas tanpa menulis ulang kode, merancang ulang saluran, atau menambahkan biaya overhead operasional yang signifikan.
Skalabilitas ini mengubah otomatisasi dari pusat biaya menjadi tuas pertumbuhan. Baik Anda menerapkan 10 agen dalam pengadaan atau seribu agen di seluruh layanan pelanggan, watsonx Orchestrate di AWS dapat mendukung kompleksitas tanpa hambatan.
Teknologi saja tidak menjamin kesuksesan. Apa yang benar-benar menyebabkan perubahan signifikan adalah eksekusi—dan di situlah kemitraan strategis IBM dan AWS memainkan peran penting.
Pelanggan yang menerapkan watsonx Orchestrate melalui Pasar Digital AWS mendapat manfaat dari dukungan go-to-market bersama. Termasuk di dalamnya, akses ke kedua tim penjualan, sumber daya teknis bersama, akselerator solusi khusus industri, dan visibilitas tentang peta jalan bersama. Tingkat keselarasan ini menciptakan hasil bisnis yang nyata: peluncuran yang lebih cepat, integrasi yang lebih lancar, dan dukungan eksekutif yang lebih besar.
Ini juga membuka akses ke ekosistem mitra IBM dan AWS yang luas. Baik Anda memerlukan dukungan implementasi, layanan konsultasi, atau penyesuaian industri, ekosistem ini dibangun untuk mempercepat—bukan menghalangi—perjalanan AI Anda.
Untuk perusahaan, ini berarti Anda tidak hanya mendapatkan platform. Anda mendapatkan kemitraan strategis dengan dua nama paling tepercaya dalam teknologi perusahaan, yang berfokus pada kesuksesan Anda.
Agen AI berkembang pesat—dari alat yang membantu tugas hingga sistem otonom yang menjalankan alur kerja penuh. watsonx Orchestrate mewakili fase selanjutnya dari perkembangan ini. Solusi ini memberdayakan tim untuk mengurangi pekerjaan berulang, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi—tanpa perlu mengubah cara kerja mereka.
Dengan peluncuran di Pasar Digital AWS, watsonx Orchestrate kini lebih mudah diakses, aman, dan dapat diskalakan dibandingkan sebelumnya. Perusahaan dapat menerapkannya secara default ke lingkungan cloud yang sudah mereka percayai, dengan tata kelola, fleksibilitas, dan kecepatan yang mereka butuhkan untuk memenangkan perekonomian masa kini yang didukung AI.
Ini menandai pergeseran strategis—dari antarmuka obrolan ke mesin eksekusi, dari eksperimen ke penskalaan. Tugas agen AI tidak lagi hanya membantu. Mereka bertindak.
Kategori Agen AI & Alat Pasar Digital AWS