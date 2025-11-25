Untuk perusahaan yang menjalankan beban kerja di IBM Z, jalan untuk mengoperasionalkan AI bukan tentang apakah mereka dapat menjalankannya; ini tentang seberapa efisien dan aman AI dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan yang ada.

Beban kerja AI menjadi lebih besar dan lebih padat sumber daya, terutama dengan aplikasi berbasis AI generatif dan LLM. Pada IBM Z, klien harus menyeimbangkan:

Beban kerja sensitif latensi yang tidak dapat meninggalkan platform.

Persyaratan kepatuhan dan residensi data yang membatasi di mana inferensi berjalan.

Meningkatnya biaya komputasi dan energi didorong oleh penerapan model yang tidak efisien.

AI Optimizer untuk Z 2.1 dibangun untuk menyelaraskan dengan realitas ini, memungkinkan perusahaan untuk memutuskan lebih sedikit secara manual dan mengotomatiskan lebih cerdas dalam hal penempatan dan pengoptimalan inferensi.