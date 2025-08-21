Mengelola sistem multiagen dan menjaga visibilitas sistem kini lebih mudah dengan fitur tata kelola agen yang baru dari Orchestrate.

Alat pemantauan tradisional sering gagal dalam hal pelacakan agen AI. Semua agen ini tidak hanya memerlukan pemantauan tetapi juga memerlukan lingkaran masukan untuk belajar dan terus meningkatkan kinerja. Sifat sistem AI modern yang terdistribusi semakin memperumit masalah, menjadikan pelacakan terdistribusi penting. Di sinilah fitur Observabilitas Agen watsonx Orchestrate berperan, memanfaatkan berbagai standar seperti OpenTelemetry dan Traceloop untuk memberikan insight real-time yang komprehensif tentang interaksi agen dan kesehatan Agen AI.

Selain itu, untuk memastikan kualitas dan efektivitas agen AI, kemampuan Tata Kelola Orchestrate menawarkan metrik evaluasi seperti tingkat penyelesaian perjalanan, akurasi panggilan alat, kebenaran jawaban, dan kepatuhan pada instruksi. Metrik ini membantu menciptakan katalog agen AI yang diatur, memastikan hanya agen berkualitas tinggi dan siap untuk perusahaan yang diterapkan.