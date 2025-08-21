Merevolusi manajemen Agen AI dengan kemampuan Observabilitas Agen dan Tata Kelola di IBM watsonx Orchestrate

21 Agustus 2025

Penyusun

Mithun Katti

Technical Product Manager, IBM watsonx Orchestrate

IBM

Apa yang baru: IBM watsonx Orchestrate telah memperkenalkan kemampuan Observabilitas Agen dan Tata Kelola baru yang dirancang untuk merampingkan manajemen agen AI dan meningkatkan kinerja. 

Mengelola sistem multiagen dan menjaga visibilitas sistem kini lebih mudah dengan fitur tata kelola agen yang baru dari Orchestrate.

Alat pemantauan tradisional sering gagal dalam hal pelacakan agen AI. Semua agen ini tidak hanya memerlukan pemantauan tetapi juga memerlukan lingkaran masukan untuk belajar dan terus meningkatkan kinerja. Sifat sistem AI modern yang terdistribusi semakin memperumit masalah, menjadikan pelacakan terdistribusi penting. Di sinilah fitur Observabilitas Agen watsonx Orchestrate berperan, memanfaatkan berbagai standar seperti OpenTelemetry dan Traceloop untuk memberikan insight real-time yang komprehensif tentang interaksi agen dan kesehatan Agen AI.

Selain itu, untuk memastikan kualitas dan efektivitas agen AI, kemampuan Tata Kelola Orchestrate menawarkan metrik evaluasi seperti tingkat penyelesaian perjalanan, akurasi panggilan alat, kebenaran jawaban, dan kepatuhan pada instruksi. Metrik ini membantu menciptakan katalog agen AI yang diatur, memastikan hanya agen berkualitas tinggi dan siap untuk perusahaan yang diterapkan.

3 kemampuan utama IBM watsonx Orchestrate:

IBM watsonx Orchestrate memberikan manfaat tata kelola di seluruh siklus hidup agen mulai dari pembuatan hingga produksi.

  • Observabilitas Agen memberdayakan pembuat agen dengan gambaran holistik tentang lingkungan agen mereka. Mereka dapat dengan mudah memonitor penggunaan, tingkat keberhasilan, dan latensi, semuanya dari satu dasbor terpadu. Yang terpenting, kemampuan ini memungkinkan pemeriksaan mendalam hingga tingkat transaksi individual sehingga memberikan insight terperinci tentang kualitas output masing-masing agen.
  • Kemampuan Tata Kelola Agen di watsonx Orchestrate memberikan kerangka kerja yang kuat untuk evaluasi agen sebelum penerapan. Dengan menggunakan Kit Pengembangan Agen (ADK) atau Pembuat Agen no-code, pengembang dapat mengevaluasi agen mereka di berbagai dimensi, termasuk penyelesaian perjalanan, relevansi jawaban, dan akurasi pemanggilan alat. Orchestrate juga akan mendukung tata kelola orientasi agen melalui area penahapan yang memungkinkan pengujian ketat untuk kualitas, keamanan, biaya, dan latensi sebelum agen ditambahkan ke katalog. Sistem menghitung skor kualitas berdasarkan evaluasi ini yang memberikan tolok ukur transparan untuk kesiapan agen.
  • Pemantauan produksi agen AI memastikan bahwa batasan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya diberlakukan secara otomatis, sehingga mencegah masalah seperti serangan injeksi pada prompt dan akses data yang tidak sah.

Bagaimana cara kerjanya?

Observabilitas Agen bekerja dengan menangkap dan memvisualisasikan data telemetri dari agen untuk memberikan insight real-time. Agen ini terintegrasi dengan lancar dengan alat yang ada dan mengikuti standar industri yang memastikan kompatibilitas dan kemudahan penggunaan.

Tata kelola, di sisi lain, beroperasi melalui proses dengan banyak langkah. Selama masa sebelum penerapan, agen menjalani evaluasi melalui ADK atau Pembuat Agen, dengan pertanyaan atau unggahan file yang eksplisit dan ditentukan pengguna. Sistem kemudian menghitung dan menampilkan berbagai metrik, termasuk penyelesaian perjalanan, akurasi panggilan alat, dan relevansi jawaban.

Setelah puas dengan kinerja agen, agen dapat dipindahkan ke tahap produksi, di mana pemantauan berkelanjutan dan penegakan kebijakan otomatis mempertahankan kinerja optimal.

Mengelola sistem multiagen menjadi lebih mudah 

Kemampuan Observabilitas dan Tata Kelola Agen yang baru dari IBM watsonx Orchestrate menunjukkan lompatan monumental ke depan dalam mengelola sistem multiagen yang kompleks. Dengan meningkatkan visibilitas, memperbaiki kualitas agen, dan memastikan tata kelola yang kuat, watsonx Orchestrate dapat membantu mereformasi cara bisnis memanfaatkan agen AI, yang pada akhirnya mendorong efisiensi dan nilai yang lebih besar dalam skala besar.

Menjelajahi watsonx Orchestrate

Coba watsonx Orchestrate secara gratis

