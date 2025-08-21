21 Agustus 2025
Apa yang baru: IBM watsonx Orchestrate telah memperkenalkan kemampuan Observabilitas Agen dan Tata Kelola baru yang dirancang untuk merampingkan manajemen agen AI dan meningkatkan kinerja.
Mengelola sistem multiagen dan menjaga visibilitas sistem kini lebih mudah dengan fitur tata kelola agen yang baru dari Orchestrate.
Alat pemantauan tradisional sering gagal dalam hal pelacakan agen AI. Semua agen ini tidak hanya memerlukan pemantauan tetapi juga memerlukan lingkaran masukan untuk belajar dan terus meningkatkan kinerja. Sifat sistem AI modern yang terdistribusi semakin memperumit masalah, menjadikan pelacakan terdistribusi penting. Di sinilah fitur Observabilitas Agen watsonx Orchestrate berperan, memanfaatkan berbagai standar seperti OpenTelemetry dan Traceloop untuk memberikan insight real-time yang komprehensif tentang interaksi agen dan kesehatan Agen AI.
Selain itu, untuk memastikan kualitas dan efektivitas agen AI, kemampuan Tata Kelola Orchestrate menawarkan metrik evaluasi seperti tingkat penyelesaian perjalanan, akurasi panggilan alat, kebenaran jawaban, dan kepatuhan pada instruksi. Metrik ini membantu menciptakan katalog agen AI yang diatur, memastikan hanya agen berkualitas tinggi dan siap untuk perusahaan yang diterapkan.
IBM watsonx Orchestrate memberikan manfaat tata kelola di seluruh siklus hidup agen mulai dari pembuatan hingga produksi.
Observabilitas Agen bekerja dengan menangkap dan memvisualisasikan data telemetri dari agen untuk memberikan insight real-time. Agen ini terintegrasi dengan lancar dengan alat yang ada dan mengikuti standar industri yang memastikan kompatibilitas dan kemudahan penggunaan.
Tata kelola, di sisi lain, beroperasi melalui proses dengan banyak langkah. Selama masa sebelum penerapan, agen menjalani evaluasi melalui ADK atau Pembuat Agen, dengan pertanyaan atau unggahan file yang eksplisit dan ditentukan pengguna. Sistem kemudian menghitung dan menampilkan berbagai metrik, termasuk penyelesaian perjalanan, akurasi panggilan alat, dan relevansi jawaban.
Setelah puas dengan kinerja agen, agen dapat dipindahkan ke tahap produksi, di mana pemantauan berkelanjutan dan penegakan kebijakan otomatis mempertahankan kinerja optimal.
Kemampuan Observabilitas dan Tata Kelola Agen yang baru dari IBM watsonx Orchestrate menunjukkan lompatan monumental ke depan dalam mengelola sistem multiagen yang kompleks. Dengan meningkatkan visibilitas, memperbaiki kualitas agen, dan memastikan tata kelola yang kuat, watsonx Orchestrate dapat membantu mereformasi cara bisnis memanfaatkan agen AI, yang pada akhirnya mendorong efisiensi dan nilai yang lebih besar dalam skala besar.
Menjelajahi watsonx Orchestrate