Membayangkan kembali asuransi untuk pertumbuhan premi dan laba atas ekuitas

Kami bangga berbagi bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin Pasar dalam laporan Layanan Asuransi 2025 riset HFS Horizons. Pengakuan ini memvalidasi pendekatan kami dalam membantu perusahaan asuransi tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memimpinnya dengan mempercepat modernisasi platform, membuka potensi pendapatan dari data yang belum dimanfaatkan, menerapkan AI yang menghasilkan ROI terukur, memungkinkan kolaborasi ekosistem yang mulus, serta mendefinisikan ulang layanan untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
Perusahaan asuransi menghadapi gelombang tantangan kompleks, mulai dari disrupsi digital dan tekanan regulasi yang semakin ketat hingga persoalan manajemen data, kurangnya standardisasi, serta meningkatnya kekhawatiran terkait pencegahan dan deteksi penipuan. Tekanan ini membuat semakin sulit untuk tetap kompetitif dan memenuhi harapan pelanggan yang meningkat.
Sebagai satu-satunya konsultan global dalam pemimpin Teknologi utama, IBM® Consulting mendorong hasil yang berdampak tinggi dengan memanfaatkan AI canggih dan pendekatan berbasis sains untuk mengatasi tantangan paling penting. Kami menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan platform pengiriman didukung AI IBM® Consulting Advantage untuk memberikan transformasi dan perubahan abadi bagi klien. Faktanya, menurut HFS Horizons, IBM® membedakan dirinya dengan menggabungkan platform khusus industri, kemampuan transformasi ujung ke ujung, dan model inovasi bersama. Kami memodernisasi sistem lama dan mendorong hasil bisnis melalui Gen AI, distribusi tertanam, analitik lanjutan, dan orkestrasi ekosistem. Kemampuan kami untuk menjembatani konsultasi, teknologi, dan operasi dalam skala besar memosisikan kami sebagai mitra transformasi tepercaya di sektor asuransi Properti dan Kasual (P&C) dan Jiwa dan Anuitas (L&A).
Keberhasilan di industri asuransi tidak lagi ditentukan oleh operasi yang berdiri sendiri—melainkan oleh kemampuan Anda mengorkestrasi ekosistem yang dinamis dan saling terhubung.
Di IBM®, kami memimpin perubahan ini, membantu perusahaan asuransi menata kembali cara mereka beroperasi, berkolaborasi di seluruh rantai nilai, mengubah distribusi, dan membuka pertumbuhan yang menguntungkan. IBM® Insurance Services HubTM milik kami mempercepat integrasi sistem inti dengan jaringan mitra eksternal dan sistem internal, memungkinkan alur kerja yang mulus di seluruh administrasi kebijakan, klaim, pusat kontak, dan penagihan. Tingkat orkestrasi ini dimungkinkan melalui pemahaman kami tentang cara memaksimalkan penggunaan data, memungkinkan pengalaman terintegrasi, berpusat pada manusia, dan bernilai tambah bagi pelanggan, agen, dan mitra.
Integrasi AI dan gen AI adalah tren utama di sektor asuransi, dan IBM® berada di garis depan transformasi ini.
Menurut studi IBM® Institute for Business Value, perusahaan asuransi yang menggunakan gen AI sebagian besar dalam sistem pelanggan mengalami peningkatan yang nyata dalam kepuasan pelanggan dibandingkan perusahaan asuransi yang tidak menggunakan gen AI sama sekali, termasuk tingkat retensi 14% lebih tinggi dan Net Promoter Score 48% lebih tinggi. Solusi IBM® yang didukung AI, seperti watsonx, Cognitive Document Processing, dan Platform Insight Asuransi, sudah sangat tertanam dalam alur kerja asuransi yang penting. Mulai dari penjaminan dan deteksi penipuan hingga triase klaim dan layanan, model dasar AI yang telah dilatih sebelumnya mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan hasil yang terukur bagi klien kami. HFS Horizons mencatat bahwa IBM® tidak hanya menanamkan kemampuan AI—kami membantu klien mencapai keuntungan nyata dalam efisiensi, pertumbuhan, dan pengalaman pelanggan.
Karena memodernisasi platform lama tetap menjadi prioritas utama bagi banyak perusahaan asuransi, kerangka kerja hybrid cloud IBM menyediakan jalur pragmatis dan rendah gangguan untuk memodernisasi, mengoptimalkan, dan memigrasikan beban kerja asuransi inti ke lingkungan yang lebih Tangkas, aman, dan Dapat diskalakan.
Kami membantu klien meraih hasil cepat, baik melalui optimalisasi alur kerja maupun percepatan pengambilan keputusan, sambil tetap memastikan keselarasan dengan kebutuhan keamanan, risiko, dan kepatuhan regulasi yang terus berkembang. Kami juga berinvestasi dalam teknologi siap masa depan, seperti komputasi kuantum, untuk mengatasi pemodelan kompleks, prediksi risiko, dan analisis bencana. Inovasi ini meletakkan dasar untuk kemampuan aktuaria generasi berikutnya dan ketahanan perusahaan.
IBM® lebih dari sekadar penyedia outsourcing teknologi dan proses bisnis. Kami adalah mitra inovasi dan penciptaan nilai. Kami membantu perusahaan asuransi Property and Casualty (P&C), Life and Anuities (L&A) dan Group Benefits mengoperasionalkan masa depan pekerjaan dengan meningkatkan potensi manusia dengan otomatisasi cerdas dan aset digital untuk berkreasi bersama model layanan. Selain itu, karena kami terus menskalakan kemampuan BPO kami dan memperluas kolaborasi Insurtech kami, IBM® tetap fokus untuk menjadi mitra transformasi tepercaya bagi perusahaan asuransi yang menavigasi kompleksitas hari ini dan kemungkinan masa depan.
Industri asuransi tengah mengalami pergeseran signifikan menuju ekosistem platform dan solusi modular, di mana perusahaan asuransi mencari solusi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.
Klien asuransi kami mendapat manfaat dari kemitraan strategis IBM® dengan AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe dan Palo Alto serta kolaborasi dengan platform khusus industri dan Insurtech terkemuka. Pendekatan ekosistem ini membantu operator membawa solusi baru ke pasar lebih cepat—baik untuk asuransi tertanam, pengalaman pelanggan yang mengutamakan AI, atau manajemen klaim digital.
HFS Horizons menyoroti kepemimpinan IBM® dalam pengalaman data dan AI, mengakui komitmen kami untuk membantu perusahaan asuransi membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih sesuai yang mendorong hasil bisnis yang terukur.
Masa depan industri asuransi akan menjadi milik organisasi yang mampu memanfaatkan teknologi, data, dan ekosistem untuk menghadirkan pengalaman luar biasa sekaligus mengelola risiko dan mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Mari kita membangun masa depan asuransi, bersama-sama.
HFS Horizons riset adalah perusahaan riset dan penasihat global terkemuka yang membantu perusahaan Fortune 500 melalui TI dan transformasi bisnis dengan insight berani dan strategi dapat ditindaklanjuti.
