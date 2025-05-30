Membayangkan kembali asuransi untuk pertumbuhan premi dan laba atas ekuitas

Kami bangga berbagi bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin Pasar dalam laporan Layanan Asuransi 2025 riset HFS Horizons. Pengakuan ini memvalidasi pendekatan kami dalam membantu perusahaan asuransi tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memimpinnya dengan mempercepat modernisasi platform, membuka potensi pendapatan dari data yang belum dimanfaatkan, menerapkan AI yang menghasilkan ROI terukur, memungkinkan kolaborasi ekosistem yang mulus, serta mendefinisikan ulang layanan untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Perusahaan asuransi menghadapi gelombang tantangan kompleks, mulai dari disrupsi digital dan tekanan regulasi yang semakin ketat hingga persoalan manajemen data, kurangnya standardisasi, serta meningkatnya kekhawatiran terkait pencegahan dan deteksi penipuan. Tekanan ini membuat semakin sulit untuk tetap kompetitif dan memenuhi harapan pelanggan yang meningkat.

Sebagai satu-satunya konsultan global dalam pemimpin Teknologi utama, IBM® Consulting mendorong hasil yang berdampak tinggi dengan memanfaatkan AI canggih dan pendekatan berbasis sains untuk mengatasi tantangan paling penting. Kami menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan platform pengiriman didukung AI IBM® Consulting Advantage untuk memberikan transformasi dan perubahan abadi bagi klien. Faktanya, menurut HFS Horizons, IBM® membedakan dirinya dengan menggabungkan platform khusus industri, kemampuan transformasi ujung ke ujung, dan model inovasi bersama. Kami memodernisasi sistem lama dan mendorong hasil bisnis melalui Gen AI, distribusi tertanam, analitik lanjutan, dan orkestrasi ekosistem. Kemampuan kami untuk menjembatani konsultasi, teknologi, dan operasi dalam skala besar memosisikan kami sebagai mitra transformasi tepercaya di sektor asuransi Properti dan Kasual (P&C) dan Jiwa dan Anuitas (L&A).