Mendefinisikan ulang intelijen bisnis dengan IBM watsonx BI

Watsonx BI lebih dari sekadar alat inteligensi bisnis. Perangkat lunak ini adalah agen insight percakapan yang memahami bisnis Anda dan memberikan insight instan yang dapat ditindaklanjuti. Cukup ajukan pertanyaan dan analisis semua data Anda untuk mengungkap apa yang terjadi, mengapa hal itu penting, tren yang muncul, dan kemungkinan di masa depan. Setiap respons bersifat transparan, menampilkan sumber data, filter, kolom, dan logika kueri yang mendasari sehingga insight dapat dijelaskan dan dipercaya.

Terlepas dari banyaknya data yang tersedia bagi organisasi, banyak tim bisnis masih kesulitan untuk mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengguna terus mengalami hambatan di seluruh alur kerja: terlalu banyak dasbor, terlalu sulit dikelola, dan terlalu lambat untuk memberikan nilai yang nyata. Yang sangat sering terjadi adalah bahwa dasbor menjadi penuh dengan metrik, membuatnya sulit untuk digunakan oleh kebanyakan pengguna bisnis. Akibatnya, upaya dihabiskan untuk memperdebatkan data alih-alih bertindak berdasarkan insight.

watsonx BI mengintegrasikan kekuatan AI generatif dengan model semantik yang terkontrol untuk memberikan insight konsisten kelas enterprise. Dengan mengambil logika bisnis dalam lapisan semantik terpusat, perangkat lunak ini memungkinkan organisasi untuk mendefinisikan metrik yang selaras dengan standar dan definisi unik mereka. Perangkat lunak ini memastikan setiap insight didasarkan pada definisi bisnis Anda—bukan asumsi AI generik—sehingga meningkatkan kepercayaan, akurasi, dan keselarasan di seluruh tim.