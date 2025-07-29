Mendefinisikan ulang intelijen bisnis dengan IBM watsonx BI

29 Juli 2025
Sekarang tersedia secara umum, watsonx BI adalah agen insight bisnis yang membantu mengoptimalkan nilai data Anda dan mengubahnya menjadi insight yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mendorong keputusan yang cerdas dan cepat. Alat ini dapat dihubungkan ke alat yang sudah Anda gunakan untuk memberikan jawaban cerdas yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Watsonx BI lebih dari sekadar alat inteligensi bisnis. Perangkat lunak ini adalah agen insight percakapan yang memahami bisnis Anda dan memberikan insight instan yang dapat ditindaklanjuti. Cukup ajukan pertanyaan dan analisis semua data Anda untuk mengungkap apa yang terjadi, mengapa hal itu penting, tren yang muncul, dan kemungkinan di masa depan. Setiap respons bersifat transparan, menampilkan sumber data, filter, kolom, dan logika kueri yang mendasari sehingga insight dapat dijelaskan dan dipercaya.
Terlepas dari banyaknya data yang tersedia bagi organisasi, banyak tim bisnis masih kesulitan untuk mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengguna terus mengalami hambatan di seluruh alur kerja: terlalu banyak dasbor, terlalu sulit dikelola, dan terlalu lambat untuk memberikan nilai yang nyata. Yang sangat sering terjadi adalah bahwa dasbor menjadi penuh dengan metrik, membuatnya sulit untuk digunakan oleh kebanyakan pengguna bisnis. Akibatnya, upaya dihabiskan untuk memperdebatkan data alih-alih bertindak berdasarkan insight.
watsonx BI mengintegrasikan kekuatan AI generatif dengan model semantik yang terkontrol untuk memberikan insight konsisten kelas enterprise. Dengan mengambil logika bisnis dalam lapisan semantik terpusat, perangkat lunak ini memungkinkan organisasi untuk mendefinisikan metrik yang selaras dengan standar dan definisi unik mereka. Perangkat lunak ini memastikan setiap insight didasarkan pada definisi bisnis Anda—bukan asumsi AI generik—sehingga meningkatkan kepercayaan, akurasi, dan keselarasan di seluruh tim.
Watsonx BI meningkatkan produktivitas tim data dan analitik dengan merampingkan seluruh proses pembuatan insight.
Dengan konektor bawaan ke berbagai sumber data, ia secara cerdas menafsirkan metadata untuk mengungkap hubungan, mengklasifikasikan jenis data, dan memperkaya kumpulan data dengan konteks bisnis. Otomatisasi berbasis AI mempercepat setiap tahap, mulai dari pengayaan hingga pembuatan metrik, sehingga mengurangi upaya manual dan memungkinkan insight yang lebih cepat dan lebih andal.
Pengelola data berperan penting dalam menentukan logika dan metrik bisnis melalui proses pemodelan yang terkontrol. Mereka dapat membuat metrik secara manual atau menyempurnakan metrik yang disarankan oleh AI berdasarkan pola data, sehingga memastikan akurasi dan kontrol.
watsonx BI mendukung pilihan kurasi model bahasa besar, termasuk model bahasa IBM sendiri dan model bahasa dari penyedia terkemuka lainnya.Perangkat lunak ini memberi organisasi fleksibilitas untuk menyelaraskan pilihan AI dengan kebutuhan kepatuhan dan tata kelola.
watsonx BI mudah diintegrasikan dengan infrastruktur Anda yang ada, terhubung ke data lakehouse Anda, alur kerja otomatisasi, dan alat pelaporan. Alat ini memberikan insight kontekstual langsung di dalam platform yang sudah digunakan tim Anda, menurunkan hambatan adopsi dan membantu meningkatkan ROI pada investasi data dan teknologi Anda.
Dirancang untuk interoperabilitas, watsonx BI mendukung model integrasi terbuka, headless, dan tersemat. Perangkat lunak ini dapat menggunakan metrik dari lapisan semantik pihak ketiga dan memublikasikan metriknya sendiri untuk digunakan kembali di seluruh aplikasi data eksternal. Dengan API yang kuat, watsonx BI juga dapat disematkan ke dalam aplikasi pihak ketiga, sehingga memungkinkan integrasi yang mulus, penerapan yang lebih cepat, dan akses yang konsisten ke insight tepercaya di seluruh ekosistem Anda.
IBM watsonx BI menandai era baru dalam pengambilan keputusan berbasis data. Perangkat lunak ini memberi pengguna bisnis cara yang sederhana dan intuitif untuk mendapatkan jawaban—tanpa kesulitan akibat analisis atau dasbor yang rumit. Dengan insight berbasis AI yang didasarkan pada logika bisnis Anda dan metrik yang terkontrol, watsonx BI memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan cerdas di semua unit bisnis.
Dukung tim Anda untuk berhenti mencari data dan mulai bertindak berdasarkan data. Jelajahi bagaimana IBM watsonx BI dapat mengubah data Anda menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Temukan fitur dan kemampuan yang kuat, dan mulailah menggunakannya hari ini untuk mendorong keputusan yang cerdas dan berdampak.